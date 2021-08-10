01:50 10.08.2021 (обновлено: 10:41 10.08.2021)
Блинкен обвинил Россию и Китай в дискредитации США
Госсекретарь Блинкен напомнил России и Китаю, что США являются "сильной страной"
ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Россия и Китай убеждают других в том, что США переживают упадок, Америка теряет позиции, необходимо действовать, чтобы не утратить глобального лидерства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его утверждению, российские и китайские власти говорят об упадке США "как публично, так и в частном порядке" и убеждают в преимуществах "авторитарного видения мира" перед "демократическим" подходом Штатов.
"Мы в состоянии напомнить им и напоминаем одной мерой за другой, что сил нам хватает с лихвой", — сказал Блинкен, выступая в Университете штата Мэриленд.
Тем не менее госсекретарь признал, что конкуренты понемногу теснят США на мировой арене, страна уже откатилась на 13-е место по качеству инфраструктуры и на девятое по объемам инвестиций в инновации в пропорции к валовому продукту. Блинкен призвал вложиться во "внутреннее обновление", чтобы сохранить за США глобальное лидерство.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала кризис западноцентричной либеральной системы. Он отметил, что так называемое мировое сообщество оказалось иллюзорной конструкцией, равно как и моральное лидерство Запада во главе с США, которые в какой-то момент фактически устранились от общей борьбы с коронавирусом.
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