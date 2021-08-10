https://ria.ru/20210810/splav-1745244082.html

СК проверит сообщения об ожогах студента из Ирака на сплаве в Пермском крае

СК проверит сообщения об ожогах студента из Ирака на сплаве в Пермском крае - РИА Новости, 10.08.2021

СК проверит сообщения об ожогах студента из Ирака на сплаве в Пермском крае

Следователи начали проверку после появления информации о получении ожогов иностранным студентом на сплаве в Пермском крае, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T18:20

2021-08-10T18:20

2021-08-10T18:20

происшествия

пермский край

красновишерский район

пермь

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ПЕРМЬ, 10 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после появления информации о получении ожогов иностранным студентом на сплаве в Пермском крае, сообщается на сайте регионального управления СКР.Ранее СМИ указывали, что студент-художник Джарьян Марван из Ирака пострадал весной 2019 года на сплаве. Указывалась, что среди прочих рассматривается версия с поджогом. Марван проходил лечение в больницах Перми. Неравнодушные жители собирали деньги на реабилитацию молодого человека.По данным ведомства, в июле 2019 года туристическая группа отправилась на сплав по реке Вишере в Красновишерском районе Пермского края. В один из вечеров туристы разбили палаточный лагерь на берегу реки около деревни Заговоруха. Когда все ушли спать, иностранный студент из пермского института культуры остался один у костра. Ранним утром друзья юноши проснулись от шума и нашли его лежащим возле одной из палаток. Ноги студента были в ожогах."Материалы для проведения проверки по данному факту переданы в Чердынский межрайонный следственный отдел. В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.Сейчас следователи повторно опрашивают потерпевшего и свидетелей, кроме того, назначена судебная экспертиза.

https://ria.ru/20210618/katamaran-1737592312.html

https://ria.ru/20210603/turistka-1735369443.html

пермский край

красновишерский район

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, красновишерский район, пермь