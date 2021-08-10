https://ria.ru/20210810/splav-1745244082.html
СК проверит сообщения об ожогах студента из Ирака на сплаве в Пермском крае
СК проверит сообщения об ожогах студента из Ирака на сплаве в Пермском крае - РИА Новости, 10.08.2021
СК проверит сообщения об ожогах студента из Ирака на сплаве в Пермском крае
Следователи начали проверку после появления информации о получении ожогов иностранным студентом на сплаве в Пермском крае, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:20
2021-08-10T18:20
2021-08-10T18:20
происшествия
пермский край
красновишерский район
пермь
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ПЕРМЬ, 10 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после появления информации о получении ожогов иностранным студентом на сплаве в Пермском крае, сообщается на сайте регионального управления СКР.Ранее СМИ указывали, что студент-художник Джарьян Марван из Ирака пострадал весной 2019 года на сплаве. Указывалась, что среди прочих рассматривается версия с поджогом. Марван проходил лечение в больницах Перми. Неравнодушные жители собирали деньги на реабилитацию молодого человека.По данным ведомства, в июле 2019 года туристическая группа отправилась на сплав по реке Вишере в Красновишерском районе Пермского края. В один из вечеров туристы разбили палаточный лагерь на берегу реки около деревни Заговоруха. Когда все ушли спать, иностранный студент из пермского института культуры остался один у костра. Ранним утром друзья юноши проснулись от шума и нашли его лежащим возле одной из палаток. Ноги студента были в ожогах."Материалы для проведения проверки по данному факту переданы в Чердынский межрайонный следственный отдел. В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.Сейчас следователи повторно опрашивают потерпевшего и свидетелей, кроме того, назначена судебная экспертиза.
https://ria.ru/20210618/katamaran-1737592312.html
https://ria.ru/20210603/turistka-1735369443.html
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происшествия, пермский край, красновишерский район, пермь
СК проверит сообщения об ожогах студента из Ирака на сплаве в Пермском крае
СК начал проверку информации о получении ожогов иностранным студентом на сплаве в Пермском крае