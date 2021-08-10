https://ria.ru/20210810/spetspredstavitel-1745200118.html

Эксперт оценил назначение спецпредставителя США по "Северному потоку — 2"

Эксперт оценил назначение спецпредставителя США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 10.08.2021

Эксперт оценил назначение спецпредставителя США по "Северному потоку — 2"

Назначение спецпредставителем США по "Северному потоку — 2" критика проекта Амоса Хохштейна лишь тактический шаг, решение о судьбе трубопровода уже принято,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:35

2021-08-10T15:35

2021-08-10T15:35

в мире

сша

германия

джо байден

александр рар

газпром

балтийское море

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Назначение спецпредставителем США по "Северному потоку — 2" критика проекта Амоса Хохштейна лишь тактический шаг, решение о судьбе трубопровода уже принято, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден назначил своего бывшего близкого советника и экс-спецпосланника госдепа по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна спецпосланником США по вопросам "Северный поток — 2". Немецкие СМИ называют его "самым ярым" критиком трубопровода в команде Байдена."Байден уже принял решение и сам заявил, что не будет пытаться закрывать проект. Назначение Хохштейна - тактическое. В конгрессе республиканцы блокируют все назначения Байдена, в том числе из-за сделки по "Северному потоку — 2" - от злости просто хотят мстить, закрывая ему возможность назначать людей. И назначение их человека, такого теоретического могильщика "Северного потока — 2", который уже, конечно, ничего сделать не может, он хочет успокоить и удовлетворить своих противников в конгрессе", - заявил Рар, комментируя назначение.По его словам, Хохштейн, как последовательный критик трубопровода, может более строго следить за выполнением сделки США и ФРГ по "Северному потоку — 2", но тем не менее, с точки зрения политолога, его назначение не стоит воспринимать как серьезный шаг."В теории это будет продаваться как назначение надсмотрщика над Германией, тем самым он (Байден) чуть-чуть унизит немцев, что понравится конгрессу, он будет следить за "плохой" Россией, чтобы не было агрессии. Но нужно понимать, что Россия газ отключать не будет, вопрос во всяком случае на следующие четыре года решен, газ будет идти через Украину. Это сиюминутная тактика. Через четыре года, когда вопрос о прокачке газа через Украину вновь встанет, то не будет ни этого назначенца, ни (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и, возможно, Байдена", - добавил собеседник агентства.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве "оружия" против европейских стран."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210810/gazoprovod-1745199335.html

сша

германия

балтийское море

россия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-10T15:35 true PT1M44S

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