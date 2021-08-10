Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/spetsnaz-1745176311.html
Ветеран спецназа рассказал об уничтожении террористов на Ближнем Востоке
Ветеран спецназа рассказал об уничтожении террористов на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.08.2021
Ветеран спецназа рассказал об уничтожении террористов на Ближнем Востоке
Обеспечение безопасности советских граждан за рубежом входило в задачи подразделения специального назначения "Вымпел" внешней разведки КГБ СССР в мирное время,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T13:15
2021-08-10T13:47
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ближний восток
вымпел (спецназ)
россия
валерий попов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577460668_0:187:3071:1914_1920x0_80_0_0_bca21fde6ca88db67478696773cfdc68.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Обеспечение безопасности советских граждан за рубежом входило в задачи подразделения специального назначения "Вымпел" внешней разведки КГБ СССР в мирное время, рассказал президент ассоциации ветеранов "Вымпела" Валерий Попов."Наших специалистов за рубежом в те времена было очень много. Они попадали в различные неприятные ситуации, в том числе в качестве заложников", - добавил Попов. По его словам, помогать советским гражданам "Вымпелу" приходилось в Афганистане, Анголе, Мозамбике, Никарагуа. Он напомнил, что "Вымпел" был задействован в операции по вызволению советских дипломатов, захваченных в столице Ливана Бейруте одной из радикальных группировок осенью 1985 года.Подразделение специального назначения "Вымпел" внешней разведки КГБ СССР в свое время принимало участие в уничтожении на Ближнем Востоке террористов, в том числе боевиков-смертников, но подробности тех операций до сих пор засекречены, рассказал президент ассоциации ветеранов "Вымпела" Валерий Попов.Попов напомнил, что известны операции подразделения по освобождению заложников из числа советских граждан, в частности операция по вызволению советских дипломатов, захваченных в столице Ливана Бейруте одной из радикальных группировок осенью 1985 года."Вымпел" был создан 19 августа 1981 года в противовес силам специальных операций НАТО и входил в состав Управления "С" Первого главного управления КГБ СССР (нелегальная разведка). "Вымпел" предназначался для проведения спецопераций за рубежом в "особый период", то есть в предвоенной ситуации.В январе 1992 года, после создания министерства безопасности России, группа "Вымпел" вошла в его состав на правах самостоятельного управления. Вскоре группу передали в Главное управление охраны (ГУО) РФ. После того, как группа "Вымпел" отказалась в октябре 1993 года штурмовать здание Верховного Совета РФ, указом президента страны Бориса Ельцина она была переведена из ГУО в МВД РФ. Из ее сотрудников только 50 человек согласились служить в министерстве внутренних дел в составе группы специального назначения "Вега".Сотрудники "Веги", в частности, участвовали в операции в Буденновске в июне 1995 года, где им пришлось в сложнейшей обстановке выполнять поставленную задачу по освобождению заложников. В августе 1995 года указом президента подразделение было возвращено в состав органов госбезопасности. В октябре того же года на базе Антитеррористического центра ФСБ России было создано спецподразделение "В", которое со временем стало прародителем нынешнего Управления "В" Центра специального назначения ФСБ.Бронзовый барельеф, посвященный "Вымпелу", размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре 2020 года на территории штаб-квартиры СВР РФ к 100-летию российской внешней разведки.
https://ria.ru/20201030/spetsnaz-1582201570.html
https://ria.ru/20200919/razvedka-1577471768.html
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577460668_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_d16f0f94b2d408f9a74b3e94a781ec9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ближний восток, вымпел (спецназ), россия, валерий попов
13:15 10.08.2021 (обновлено: 13:47 10.08.2021)
 
Ветеран спецназа рассказал об уничтожении террористов на Ближнем Востоке

Ветеран "Вымпела" Попов: подразделение участвовало в уничтожении террористов на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Ассоциации Группы специального назначения "Вымпел", полковник Валерий Попов
Президент Ассоциации Группы специального назначения Вымпел, полковник Валерий Попов - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Обеспечение безопасности советских граждан за рубежом входило в задачи подразделения специального назначения "Вымпел" внешней разведки КГБ СССР в мирное время, рассказал президент ассоциации ветеранов "Вымпела" Валерий Попов.
"Задачи, которые ставили перед группой специального назначения, были разнообразными. В мирное время была задача обеспечения безопасности наших граждан за рубежом. Под нашими гражданами подразумеваем и разведчиков, и дипломатов, и геологов, и врачей", - сказал Попов во вторник в ходе онлайн-конференции к 40-летию "Вымпела", прошедшей на площадке МИА "Россия сегодня".
"Наших специалистов за рубежом в те времена было очень много. Они попадали в различные неприятные ситуации, в том числе в качестве заложников", - добавил Попов. По его словам, помогать советским гражданам "Вымпелу" приходилось в Афганистане, Анголе, Мозамбике, Никарагуа. Он напомнил, что "Вымпел" был задействован в операции по вызволению советских дипломатов, захваченных в столице Ливана Бейруте одной из радикальных группировок осенью 1985 года.
Подразделение специального назначения "Вымпел" внешней разведки КГБ СССР в свое время принимало участие в уничтожении на Ближнем Востоке террористов, в том числе боевиков-смертников, но подробности тех операций до сих пор засекречены, рассказал президент ассоциации ветеранов "Вымпела" Валерий Попов.
"Есть ряд операций, которые были проведены на Ближнем Востоке, о которых до сих пор мы не говорим… Когда уничтожались фактически террористы и даже смертники, которых готовили на территории ряда ближневосточных стран", - сказал Попов во вторник в ходе онлайн-конференции к 40-летию "Вымпела", прошедшей на площадке МИА "Россия сегодня".
Попов напомнил, что известны операции подразделения по освобождению заложников из числа советских граждан, в частности операция по вызволению советских дипломатов, захваченных в столице Ливана Бейруте одной из радикальных группировок осенью 1985 года.
"Вымпел" был создан 19 августа 1981 года в противовес силам специальных операций НАТО и входил в состав Управления "С" Первого главного управления КГБ СССР (нелегальная разведка). "Вымпел" предназначался для проведения спецопераций за рубежом в "особый период", то есть в предвоенной ситуации.
Деревня диаспор мира в городе Батрун на севере Ливана
30 октября 2020, 02:41
Интеллектуальный спецназ СССР: как спасли захваченных в Ливане дипломатов
В январе 1992 года, после создания министерства безопасности России, группа "Вымпел" вошла в его состав на правах самостоятельного управления. Вскоре группу передали в Главное управление охраны (ГУО) РФ. После того, как группа "Вымпел" отказалась в октябре 1993 года штурмовать здание Верховного Совета РФ, указом президента страны Бориса Ельцина она была переведена из ГУО в МВД РФ. Из ее сотрудников только 50 человек согласились служить в министерстве внутренних дел в составе группы специального назначения "Вега".
Сотрудники "Веги", в частности, участвовали в операции в Буденновске в июне 1995 года, где им пришлось в сложнейшей обстановке выполнять поставленную задачу по освобождению заложников. В августе 1995 года указом президента подразделение было возвращено в состав органов госбезопасности. В октябре того же года на базе Антитеррористического центра ФСБ России было создано спецподразделение "В", которое со временем стало прародителем нынешнего Управления "В" Центра специального назначения ФСБ.
Бронзовый барельеф, посвященный "Вымпелу", размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре 2020 года на территории штаб-квартиры СВР РФ к 100-летию российской внешней разведки.
Выдающийся российский разведчик Юрий Дроздов - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября 2020, 03:25
Ветеран спецназа рассказал об уникальности методов советской разведки
 
В миреСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Ближний ВостокВымпел (спецназ)РоссияВалерий Попов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:25На танкере у сирийского порта Латакия прогремел взрыв
15:22В Белоруссии пообещали ответить на санкции США, Великобритании и Канады
15:16Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров
15:13Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
14:28Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
Лента новостейМолния