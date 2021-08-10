https://ria.ru/20210810/spetsnaz-1745176311.html

Ветеран спецназа рассказал об уничтожении террористов на Ближнем Востоке

Ветеран спецназа рассказал об уничтожении террористов на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.08.2021

Ветеран спецназа рассказал об уничтожении террористов на Ближнем Востоке

Обеспечение безопасности советских граждан за рубежом входило в задачи подразделения специального назначения "Вымпел" внешней разведки КГБ СССР в мирное время,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T13:15

2021-08-10T13:15

2021-08-10T13:47

в мире

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ближний восток

вымпел (спецназ)

россия

валерий попов

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Обеспечение безопасности советских граждан за рубежом входило в задачи подразделения специального назначения "Вымпел" внешней разведки КГБ СССР в мирное время, рассказал президент ассоциации ветеранов "Вымпела" Валерий Попов."Наших специалистов за рубежом в те времена было очень много. Они попадали в различные неприятные ситуации, в том числе в качестве заложников", - добавил Попов. По его словам, помогать советским гражданам "Вымпелу" приходилось в Афганистане, Анголе, Мозамбике, Никарагуа. Он напомнил, что "Вымпел" был задействован в операции по вызволению советских дипломатов, захваченных в столице Ливана Бейруте одной из радикальных группировок осенью 1985 года.Подразделение специального назначения "Вымпел" внешней разведки КГБ СССР в свое время принимало участие в уничтожении на Ближнем Востоке террористов, в том числе боевиков-смертников, но подробности тех операций до сих пор засекречены, рассказал президент ассоциации ветеранов "Вымпела" Валерий Попов.Попов напомнил, что известны операции подразделения по освобождению заложников из числа советских граждан, в частности операция по вызволению советских дипломатов, захваченных в столице Ливана Бейруте одной из радикальных группировок осенью 1985 года."Вымпел" был создан 19 августа 1981 года в противовес силам специальных операций НАТО и входил в состав Управления "С" Первого главного управления КГБ СССР (нелегальная разведка). "Вымпел" предназначался для проведения спецопераций за рубежом в "особый период", то есть в предвоенной ситуации.В январе 1992 года, после создания министерства безопасности России, группа "Вымпел" вошла в его состав на правах самостоятельного управления. Вскоре группу передали в Главное управление охраны (ГУО) РФ. После того, как группа "Вымпел" отказалась в октябре 1993 года штурмовать здание Верховного Совета РФ, указом президента страны Бориса Ельцина она была переведена из ГУО в МВД РФ. Из ее сотрудников только 50 человек согласились служить в министерстве внутренних дел в составе группы специального назначения "Вега".Сотрудники "Веги", в частности, участвовали в операции в Буденновске в июне 1995 года, где им пришлось в сложнейшей обстановке выполнять поставленную задачу по освобождению заложников. В августе 1995 года указом президента подразделение было возвращено в состав органов госбезопасности. В октябре того же года на базе Антитеррористического центра ФСБ России было создано спецподразделение "В", которое со временем стало прародителем нынешнего Управления "В" Центра специального назначения ФСБ.Бронзовый барельеф, посвященный "Вымпелу", размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре 2020 года на территории штаб-квартиры СВР РФ к 100-летию российской внешней разведки.

https://ria.ru/20201030/spetsnaz-1582201570.html

https://ria.ru/20200919/razvedka-1577471768.html

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в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ближний восток, вымпел (спецназ), россия, валерий попов