https://ria.ru/20210810/spaseniya-1745153553.html
В России могут ввести "карты спасения" для автомобилей
В России могут ввести "карты спасения" для автомобилей - РИА Новости, 10.08.2021
В России могут ввести "карты спасения" для автомобилей
Стандарт по внедрению в России карт спасения, в которых будет содержаться вся необходимая спасателям информация об автомобиле, разработали во Всероссийском... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:05
2021-08-10T11:05
2021-08-10T11:05
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
россия
внии гочс
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Стандарт по внедрению в России карт спасения, в которых будет содержаться вся необходимая спасателям информация об автомобиле, разработали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России."Ученые института также представили впервые разработанный стандарт по картам спасения транспортного средства ("Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Карта спасения транспортного средства. Термины и определения. Общие требования")", - сообщается на официальном сайте института.По словам специалистов, как правило, на месте ЧС у сотрудников экстренных служб нет возможности получить необходимую информацию об аварийном транспортном средстве, чтобы оперативно, эффективно и безопасно оказать помощь.Таким документом станет карта спасения транспортных средств. Она будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии."Во ВНИИ ГОЧС разработан проект национального стандарта, который содержит общие требования к карте спасения, единым терминам и определениям, а также общим требованиям к кодификации содержащейся информации, маркировке и идентификации всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации", - отмечается на сайте института.Сейчас этот проект национального стандарта проходит публичное обсуждение.
https://ria.ru/20210605/ekonomiya-1735746380.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, россия, внии гочс
В России могут ввести "карты спасения" для автомобилей
Ученые ВНИИ ГОЧС создали "карты спасения" для автомобилей на случай ДТП
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Стандарт по внедрению в России
карт спасения, в которых будет содержаться вся необходимая спасателям информация об автомобиле, разработали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС
) МЧС
России.
"Ученые института также представили впервые разработанный стандарт по картам спасения транспортного средства ("Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Карта спасения транспортного средства. Термины и определения. Общие требования")", - сообщается на официальном сайте
института.
По словам специалистов, как правило, на месте ЧС у сотрудников экстренных служб нет возможности получить необходимую информацию об аварийном транспортном средстве, чтобы оперативно, эффективно и безопасно оказать помощь.
Таким документом станет карта спасения транспортных средств. Она будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии.
"Во ВНИИ ГОЧС разработан проект национального стандарта, который содержит общие требования к карте спасения, единым терминам и определениям, а также общим требованиям к кодификации содержащейся информации, маркировке и идентификации всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации", - отмечается на сайте института.
Сейчас этот проект национального стандарта проходит публичное обсуждение.