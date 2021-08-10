https://ria.ru/20210810/spaseniya-1745153553.html

В России могут ввести "карты спасения" для автомобилей

В России могут ввести "карты спасения" для автомобилей - РИА Новости, 10.08.2021

В России могут ввести "карты спасения" для автомобилей

Стандарт по внедрению в России карт спасения, в которых будет содержаться вся необходимая спасателям информация об автомобиле, разработали во Всероссийском... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T11:05

2021-08-10T11:05

2021-08-10T11:05

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авто

россия

внии гочс

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Стандарт по внедрению в России карт спасения, в которых будет содержаться вся необходимая спасателям информация об автомобиле, разработали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России."Ученые института также представили впервые разработанный стандарт по картам спасения транспортного средства ("Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Карта спасения транспортного средства. Термины и определения. Общие требования")", - сообщается на официальном сайте института.По словам специалистов, как правило, на месте ЧС у сотрудников экстренных служб нет возможности получить необходимую информацию об аварийном транспортном средстве, чтобы оперативно, эффективно и безопасно оказать помощь.Таким документом станет карта спасения транспортных средств. Она будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии."Во ВНИИ ГОЧС разработан проект национального стандарта, который содержит общие требования к карте спасения, единым терминам и определениям, а также общим требованиям к кодификации содержащейся информации, маркировке и идентификации всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации", - отмечается на сайте института.Сейчас этот проект национального стандарта проходит публичное обсуждение.

https://ria.ru/20210605/ekonomiya-1735746380.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, россия, внии гочс