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В России могут ввести "карты спасения" для автомобилей
В России могут ввести "карты спасения" для автомобилей - РИА Новости, 10.08.2021
В России могут ввести "карты спасения" для автомобилей
Стандарт по внедрению в России карт спасения, в которых будет содержаться вся необходимая спасателям информация об автомобиле, разработали во Всероссийском... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:05
2021-08-10T11:05
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
россия
внии гочс
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Стандарт по внедрению в России карт спасения, в которых будет содержаться вся необходимая спасателям информация об автомобиле, разработали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России."Ученые института также представили впервые разработанный стандарт по картам спасения транспортного средства ("Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Карта спасения транспортного средства. Термины и определения. Общие требования")", - сообщается на официальном сайте института.По словам специалистов, как правило, на месте ЧС у сотрудников экстренных служб нет возможности получить необходимую информацию об аварийном транспортном средстве, чтобы оперативно, эффективно и безопасно оказать помощь.Таким документом станет карта спасения транспортных средств. Она будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии."Во ВНИИ ГОЧС разработан проект национального стандарта, который содержит общие требования к карте спасения, единым терминам и определениям, а также общим требованиям к кодификации содержащейся информации, маркировке и идентификации всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации", - отмечается на сайте института.Сейчас этот проект национального стандарта проходит публичное обсуждение.
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, россия, внии гочс
11:05 10.08.2021
 
В России могут ввести "карты спасения" для автомобилей

Ученые ВНИИ ГОЧС создали "карты спасения" для автомобилей на случай ДТП

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДорожный знак "Внимание ДТП"
Дорожный знак Внимание ДТП - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Стандарт по внедрению в России карт спасения, в которых будет содержаться вся необходимая спасателям информация об автомобиле, разработали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
"Ученые института также представили впервые разработанный стандарт по картам спасения транспортного средства ("Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Карта спасения транспортного средства. Термины и определения. Общие требования")", - сообщается на официальном сайте института.
По словам специалистов, как правило, на месте ЧС у сотрудников экстренных служб нет возможности получить необходимую информацию об аварийном транспортном средстве, чтобы оперативно, эффективно и безопасно оказать помощь.
Таким документом станет карта спасения транспортных средств. Она будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии.
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"Во ВНИИ ГОЧС разработан проект национального стандарта, который содержит общие требования к карте спасения, единым терминам и определениям, а также общим требованиям к кодификации содержащейся информации, маркировке и идентификации всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации", - отмечается на сайте института.
Сейчас этот проект национального стандарта проходит публичное обсуждение.
 
ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АвтоРоссияВНИИ ГОЧС
 
 
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