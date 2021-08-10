https://ria.ru/20210810/sotsipoteka-1745200478.html

Льготу на покупку жилья получили еще 18 ученых Подмосковья

Льготу на покупку жилья получили еще 18 ученых Подмосковья - РИА Новости, 10.08.2021

Льготу на покупку жилья получили еще 18 ученых Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил еще 18 ученым льготные сертификаты на покупку жилья в рамках программы "Социальная ипотека". Об этом... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:35

2021-08-10T15:35

2021-08-10T15:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742402476_0:130:2000:1255_1920x0_80_0_0_a620e28b4871095fea488fede2c411d0.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил еще 18 ученым льготные сертификаты на покупку жилья в рамках программы "Социальная ипотека". Об этом сообщил телеканал "360".Такая льгота в России есть только в Подмосковье. Региональное правительство берет на себя стоимость новой квартиры, а ее обладатели выплачивают лишь проценты. Таким образом областное руководство поддерживает врачей, педагогов, тренеров и других представителей благородных профессий.Ученые получили сертификаты в Объединенном институте ядерных исследований, который находится в Дубне.Льготное жилье поможет научным работникам не отвлекаться от своей работы. По словам губернатора Подмосковья, поддержка ученых и развитие науки способствуют достижению успехов в глобальной конкуренции."Самое главное – это не только квартира, но и знак того, что вы нужны нам, Подмосковью и стране", – подчеркнул Воробьев.Подмосковные власти до конца года вручат 361 свидетельство по "Социальной ипотеке". Врачи получат 160 сертификатов, педагоги – 110, ученые – 85, тренеры – шесть.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев