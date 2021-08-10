Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210810/sotsipoteka-1745200478.html
Льготу на покупку жилья получили еще 18 ученых Подмосковья
Льготу на покупку жилья получили еще 18 ученых Подмосковья - РИА Новости, 10.08.2021
Льготу на покупку жилья получили еще 18 ученых Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил еще 18 ученым льготные сертификаты на покупку жилья в рамках программы "Социальная ипотека". Об этом... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T15:35
2021-08-10T15:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742402476_0:130:2000:1255_1920x0_80_0_0_a620e28b4871095fea488fede2c411d0.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил еще 18 ученым льготные сертификаты на покупку жилья в рамках программы "Социальная ипотека". Об этом сообщил телеканал "360".Такая льгота в России есть только в Подмосковье. Региональное правительство берет на себя стоимость новой квартиры, а ее обладатели выплачивают лишь проценты. Таким образом областное руководство поддерживает врачей, педагогов, тренеров и других представителей благородных профессий.Ученые получили сертификаты в Объединенном институте ядерных исследований, который находится в Дубне.Льготное жилье поможет научным работникам не отвлекаться от своей работы. По словам губернатора Подмосковья, поддержка ученых и развитие науки способствуют достижению успехов в глобальной конкуренции."Самое главное – это не только квартира, но и знак того, что вы нужны нам, Подмосковью и стране", – подчеркнул Воробьев.Подмосковные власти до конца года вручат 361 свидетельство по "Социальной ипотеке". Врачи получат 160 сертификатов, педагоги – 110, ученые – 85, тренеры – шесть.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742402476_78:0:1922:1383_1920x0_80_0_0_2c6cac62ab6671a34501590906f6939e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
15:35 10.08.2021
 

Льготу на покупку жилья получили еще 18 ученых Подмосковья

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВходная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил еще 18 ученым льготные сертификаты на покупку жилья в рамках программы "Социальная ипотека". Об этом сообщил телеканал "360".
Такая льгота в России есть только в Подмосковье. Региональное правительство берет на себя стоимость новой квартиры, а ее обладатели выплачивают лишь проценты. Таким образом областное руководство поддерживает врачей, педагогов, тренеров и других представителей благородных профессий.
Ученые получили сертификаты в Объединенном институте ядерных исследований, который находится в Дубне.
"В этом году мы 85 квартир ученым предоставим. И мы решили сегодня в такой родной вам обстановке выдать сертификаты, а дальше сопроводить, чтобы вы не заблудились, чтобы выбрали правильную квартиру. Наши специалисты будут вам помогать", – пообещал Воробьев.
Льготное жилье поможет научным работникам не отвлекаться от своей работы. По словам губернатора Подмосковья, поддержка ученых и развитие науки способствуют достижению успехов в глобальной конкуренции.
"Самое главное – это не только квартира, но и знак того, что вы нужны нам, Подмосковью и стране", – подчеркнул Воробьев.
Подмосковные власти до конца года вручат 361 свидетельство по "Социальной ипотеке". Врачи получат 160 сертификатов, педагоги – 110, ученые – 85, тренеры – шесть.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной серии провокаций
07:00В Китае канадца приговорили к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж
06:19В Приангарье отец и сын на ходу незаметно открывали фуры и похищали груз
06:16Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку
06:05Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
05:59В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
05:31В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
05:20Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
05:10В России снизился средний размер ипотеки
04:53Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
04:15Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
04:10Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
03:31В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
03:18Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
03:13У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
03:10Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
03:07Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
03:05Диетолог рассказала, кому не надо есть дыни и арбузы
03:00Эксперты рассказали об опасностях на детских площадках
02:36"Сильная держава": японцев восхитили результаты России на Олимпиаде
Лента новостейМолния