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Льготу на покупку жилья получили еще 18 ученых Подмосковья
Льготу на покупку жилья получили еще 18 ученых Подмосковья - РИА Новости, 10.08.2021
Льготу на покупку жилья получили еще 18 ученых Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил еще 18 ученым льготные сертификаты на покупку жилья в рамках программы "Социальная ипотека". Об этом... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T15:35
2021-08-10T15:35
2021-08-10T15:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил еще 18 ученым льготные сертификаты на покупку жилья в рамках программы "Социальная ипотека". Об этом сообщил телеканал "360".Такая льгота в России есть только в Подмосковье. Региональное правительство берет на себя стоимость новой квартиры, а ее обладатели выплачивают лишь проценты. Таким образом областное руководство поддерживает врачей, педагогов, тренеров и других представителей благородных профессий.Ученые получили сертификаты в Объединенном институте ядерных исследований, который находится в Дубне.Льготное жилье поможет научным работникам не отвлекаться от своей работы. По словам губернатора Подмосковья, поддержка ученых и развитие науки способствуют достижению успехов в глобальной конкуренции."Самое главное – это не только квартира, но и знак того, что вы нужны нам, Подмосковью и стране", – подчеркнул Воробьев.Подмосковные власти до конца года вручат 361 свидетельство по "Социальной ипотеке". Врачи получат 160 сертификатов, педагоги – 110, ученые – 85, тренеры – шесть.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил еще 18 ученым льготные сертификаты на покупку жилья в рамках программы "Социальная ипотека". Об этом сообщил телеканал "360"
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Такая льгота в России есть только в Подмосковье. Региональное правительство берет на себя стоимость новой квартиры, а ее обладатели выплачивают лишь проценты. Таким образом областное руководство поддерживает врачей, педагогов, тренеров и других представителей благородных профессий.
Ученые получили сертификаты в Объединенном институте ядерных исследований, который находится в Дубне.
"В этом году мы 85 квартир ученым предоставим. И мы решили сегодня в такой родной вам обстановке выдать сертификаты, а дальше сопроводить, чтобы вы не заблудились, чтобы выбрали правильную квартиру. Наши специалисты будут вам помогать", – пообещал Воробьев.
Льготное жилье поможет научным работникам не отвлекаться от своей работы. По словам губернатора Подмосковья, поддержка ученых и развитие науки способствуют достижению успехов в глобальной конкуренции.
"Самое главное – это не только квартира, но и знак того, что вы нужны нам, Подмосковью и стране", – подчеркнул Воробьев.
Подмосковные власти до конца года вручат 361 свидетельство по "Социальной ипотеке". Врачи получат 160 сертификатов, педагоги – 110, ученые – 85, тренеры – шесть.