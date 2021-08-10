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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210810/soglashenie-1745194314.html
Калужская и Новгородская области заключили соглашение о сотрудничестве
Калужская и Новгородская области заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 10.08.2021
Калужская и Новгородская области заключили соглашение о сотрудничестве
Калужская и Новгородская области заключили соглашение о межрегиональном сотрудничестве в торгово-экономической, социальной, образовательной и культурной сферах, РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:58
2021-08-10T14:58
калужская область
экономика
новгородская область
великий новгород
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 10 авг – РИА Новости. Калужская и Новгородская области заключили соглашение о межрегиональном сотрудничестве в торгово-экономической, социальной, образовательной и культурной сферах, сообщает правительство Калужской области.Сообщается, что во вторник калужский губернатор Владислав Шапша в ходе рабочей поездки посетил Великий Новгород. Он встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным."Обсуждались перспективы развития двусторонних связей в торгово-экономической, социальной, образовательной и культурной сферах... Губернаторы заключили соглашение о межрегиональном сотрудничестве. По оценке сторон, подписание документа придаст новый импульс развитию взаимовыгодных, перспективных инициатив", - говорится в сообщении.По словам Андрея Никитина, новгородцам особенно интересен калужский опыт развития особых экономических зон и привлечения инвесторов. "Калужская область – российский флагман с этой точки зрения", - заявил Никитин.Владислав Шапша написал в своем Telegram-канале, что Калужская область готова вместе с Новгородской развивать проекты в сфере экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций, градостроительства, предпринимательства, а также науки, высоких технологий и цифрового развития, АПК."У наших областей есть много точек соприкосновения, в том числе и в вопросах образования, здравоохранения, культуры, градостроительства, спорта, туризма и молодежной политики. Готовы обмениваться опытом, внедрять лучшие региональные и муниципальные практики и инициативы для улучшения качества жизни людей", - подчеркнул Шапша.
https://ria.ru/20210804/kaluga-1744410093.html
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экономика, новгородская область, великий новгород, калужская область, владислав шапша
14:58 10.08.2021
 
Калужская и Новгородская области заключили соглашение о сотрудничестве

Калужская и Новгородская области заключили соглашение о межрегиональном сотрудничестве

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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Читать ria.ru в
КАЛУГА, 10 авг – РИА Новости. Калужская и Новгородская области заключили соглашение о межрегиональном сотрудничестве в торгово-экономической, социальной, образовательной и культурной сферах, сообщает правительство Калужской области.
Сообщается, что во вторник калужский губернатор Владислав Шапша в ходе рабочей поездки посетил Великий Новгород. Он встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.
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"Обсуждались перспективы развития двусторонних связей в торгово-экономической, социальной, образовательной и культурной сферах... Губернаторы заключили соглашение о межрегиональном сотрудничестве. По оценке сторон, подписание документа придаст новый импульс развитию взаимовыгодных, перспективных инициатив", - говорится в сообщении.
По словам Андрея Никитина, новгородцам особенно интересен калужский опыт развития особых экономических зон и привлечения инвесторов. "Калужская область – российский флагман с этой точки зрения", - заявил Никитин.
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Владислав Шапша написал в своем Telegram-канале, что Калужская область готова вместе с Новгородской развивать проекты в сфере экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций, градостроительства, предпринимательства, а также науки, высоких технологий и цифрового развития, АПК.
"У наших областей есть много точек соприкосновения, в том числе и в вопросах образования, здравоохранения, культуры, градостроительства, спорта, туризма и молодежной политики. Готовы обмениваться опытом, внедрять лучшие региональные и муниципальные практики и инициативы для улучшения качества жизни людей", - подчеркнул Шапша.
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Калужская областьЭкономикаНовгородская областьВеликий НовгородКалужская областьВладислав Шапша
 
 
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