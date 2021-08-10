Калужская и Новгородская области заключили соглашение о сотрудничестве
Калужская и Новгородская области заключили соглашение о межрегиональном сотрудничестве
КАЛУГА, 10 авг – РИА Новости. Калужская и Новгородская области заключили соглашение о межрегиональном сотрудничестве в торгово-экономической, социальной, образовательной и культурной сферах, сообщает правительство Калужской области.
Сообщается, что во вторник калужский губернатор Владислав Шапша в ходе рабочей поездки посетил Великий Новгород. Он встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.
"Обсуждались перспективы развития двусторонних связей в торгово-экономической, социальной, образовательной и культурной сферах... Губернаторы заключили соглашение о межрегиональном сотрудничестве. По оценке сторон, подписание документа придаст новый импульс развитию взаимовыгодных, перспективных инициатив", - говорится в сообщении.
По словам Андрея Никитина, новгородцам особенно интересен калужский опыт развития особых экономических зон и привлечения инвесторов. "Калужская область – российский флагман с этой точки зрения", - заявил Никитин.
Владислав Шапша написал в своем Telegram-канале, что Калужская область готова вместе с Новгородской развивать проекты в сфере экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций, градостроительства, предпринимательства, а также науки, высоких технологий и цифрового развития, АПК.
"У наших областей есть много точек соприкосновения, в том числе и в вопросах образования, здравоохранения, культуры, градостроительства, спорта, туризма и молодежной политики. Готовы обмениваться опытом, внедрять лучшие региональные и муниципальные практики и инициативы для улучшения качества жизни людей", - подчеркнул Шапша.
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