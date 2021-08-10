https://ria.ru/20210810/sochi-1745191514.html

В Сочи появился первый в России прозрачный подвесной мост

В Сочи появился первый в России прозрачный подвесной мост - РИА Новости, 10.08.2021

В Сочи появился первый в России прозрачный подвесной мост

Первый в России подвесной мост с абсолютно прозрачными ступенями появился на "Розе Хутор" в Сочи, сообщается на сайте горного курорта. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:36

2021-08-10T15:36

2021-08-10T15:37

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Первый в России подвесной мост с абсолютно прозрачными ступенями появился на "Розе Хутор" в Сочи, сообщается на сайте горного курорта.Новый аттракцион расположен на Розе Пик (высота 2320 метров над уровнем моря), его протяженность — 32 метра."Конечно, мы вдохновлялись зарубежными аналогами, но в итоге создали собственный вариант. Мост представляет собой ступени из прочного монолитного поликарбоната, скрепленные металлическими скобами и тросами", — рассказал организатор проекта Александр Якущенко.Он добавил, что в отличие от существующих в мире похожих конструкций, мост на Розе Пик подвижный, и это позволяет еще больше пощекотать нервы. Но за безопасность туристы могут не переживать: ее гарантирует специальное страховочное снаряжение, которое обязательно надевается на каждого перед выходом на объект. Есть и ограничения по весу (не более 100 килограммов) и росту (выше 130 сантиметров).На сайте курорта также уточняется, что на данный момент отдыхающим доступно три подвесных моста. Большой работает только летом, его длина составляет 115 метров. Малый – протяженностью 72 метра — открыт 12 месяцев. Ожидается, что новый "стеклянный" мост также будет доступен в любое время года.

https://ria.ru/20210810/puteshestviya-1745160986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, роза хутор, новости - туризм, туристы, россия, достопримечательности, красная поляна