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Смог от лесных пожаров накрыл Якутск
Смог от лесных пожаров накрыл Якутск - РИА Новости, 10.08.2021
Смог от лесных пожаров накрыл Якутск
Смог от лесных пожаров накрыл Якутск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T23:48
2021-08-10T23:48
происшествия
якутск
челябинская область
красноярский край
ямал
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 10 авг – РИА Новости, Светлана Задера. Смог от лесных пожаров накрыл Якутск, передает корреспондент РИА Новости.Около 5.00 в Якутии из-за смога не проглядывается небо, сквозь плотную дымку виднеется красное солнце. Чувствуется сильный запах дыма.С 3 августа дым от природных пожаров в Якутии достиг территории Ямала, задымление в населенных пунктах наблюдалось на большей части округ. В выходные из-за плохой видимости все рейсы на вылет и прибытие были задержаны в аэропорту Нового Уренгоя. Также дым от якутских пожаров достиг Челябинской области, в некоторых городах региона наблюдаются туманы. Задымление наблюдается в Красноярском крае и в других городах Сибири.
https://ria.ru/20210730/pozhary-1743641457.html
якутск
челябинская область
красноярский край
ямал
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происшествия, якутск, челябинская область, красноярский край, ямал, республика саха (якутия), природные пожары в россии
23:48 10.08.2021
 
Смог от лесных пожаров накрыл Якутск

В Якутии из-за смога не проглядывается небо, чувствуется сильный запах дыма

© AP Photo / Yevgeny SofroneyevСмог, вызванный лесными пожарами, в городе Якутске
Смог, вызванный лесными пожарами, в городе Якутске - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
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ЯКУТСК, 10 авг – РИА Новости, Светлана Задера. Смог от лесных пожаров накрыл Якутск, передает корреспондент РИА Новости.
Около 5.00 в Якутии из-за смога не проглядывается небо, сквозь плотную дымку виднеется красное солнце. Чувствуется сильный запах дыма.
С 3 августа дым от природных пожаров в Якутии достиг территории Ямала, задымление в населенных пунктах наблюдалось на большей части округ. В выходные из-за плохой видимости все рейсы на вылет и прибытие были задержаны в аэропорту Нового Уренгоя. Также дым от якутских пожаров достиг Челябинской области, в некоторых городах региона наблюдаются туманы. Задымление наблюдается в Красноярском крае и в других городах Сибири.
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ПроисшествияЯкутскЧелябинская областьКрасноярский крайЯмалРеспублика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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