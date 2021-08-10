https://ria.ru/20210810/smog-1745273621.html

Смог от лесных пожаров накрыл Якутск

Смог от лесных пожаров накрыл Якутск - РИА Новости, 10.08.2021

Смог от лесных пожаров накрыл Якутск

Смог от лесных пожаров накрыл Якутск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T23:48

2021-08-10T23:48

2021-08-10T23:48

происшествия

якутск

челябинская область

красноярский край

ямал

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 10 авг – РИА Новости, Светлана Задера. Смог от лесных пожаров накрыл Якутск, передает корреспондент РИА Новости.Около 5.00 в Якутии из-за смога не проглядывается небо, сквозь плотную дымку виднеется красное солнце. Чувствуется сильный запах дыма.С 3 августа дым от природных пожаров в Якутии достиг территории Ямала, задымление в населенных пунктах наблюдалось на большей части округ. В выходные из-за плохой видимости все рейсы на вылет и прибытие были задержаны в аэропорту Нового Уренгоя. Также дым от якутских пожаров достиг Челябинской области, в некоторых городах региона наблюдаются туманы. Задымление наблюдается в Красноярском крае и в других городах Сибири.

https://ria.ru/20210730/pozhary-1743641457.html

якутск

челябинская область

красноярский край

ямал

республика саха (якутия)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, якутск, челябинская область, красноярский край, ямал, республика саха (якутия), природные пожары в россии