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В Китае более 150 тысяч человек эвакуировали из-за кочующих слонов
В Китае более 150 тысяч человек эвакуировали из-за кочующих слонов - РИА Новости, 10.08.2021
В Китае более 150 тысяч человек эвакуировали из-за кочующих слонов
Власти провинции Юньнань на юго-западе Китая с апреля эвакуировали более 150 тысяч человек во время миграции стада слонов, следует из сообщения, опубликованного РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T16:15
2021-08-10T16:48
в мире
природа
китай
юньнань
слоны
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Власти провинции Юньнань на юго-западе Китая с апреля эвакуировали более 150 тысяч человек во время миграции стада слонов, следует из сообщения, опубликованного на сайте управления лесного и степного хозяйства провинции во вторник.Весной 2021 года стадо азиатских слонов покинуло ареал своего обитания в лесах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа в провинции Юньнань на юге Китая. Несколько месяцев стадо из 14 слонов кочевало по территории провинции, и теперь стало возвращаться к своему традиционному месту обитания. Власти провинции тщательно отслеживали маршрут миграции стада и принимали меры по обеспечению безопасности животных и жителей населенных пунктов, через которые проходили слоны."По состоянию на 8 августа было эвакуировано более 150 тысяч человек", - говорится в сообщении.В управлении также отметили, что для обеспечения контроля за ситуацией было задействовано более 25 тысяч полицейских и других работников, более 970 беспилотных аппаратов, отслеживающих маршрут миграции стада, а также более 1,5 тысяч единиц техники. Для обеспечения слонов едой во время миграции было использовано более 180 тонн пищи.В последние годы в КНР был введен ряд мер по охране азиатских слонов, в результате их популяция ежегодно увеличивается на 3-5%. Рост популяции означает расширение среды обитания, именно этим, в частности, обусловлена их массовая миграция.
https://ria.ru/20210622/slon-1738027892.html
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в мире, природа, китай, юньнань, слоны
16:15 10.08.2021 (обновлено: 16:48 10.08.2021)
 
В Китае более 150 тысяч человек эвакуировали из-за кочующих слонов

На юго-западе Китая эвакуировали более 150 тысяч человек из-за миграции стада слонов

© AFP 2021 / Yunnan Provincial Command of the Safety Precautions of the Migrating Asian ElephantsМиграция стада слонов в китайской провинции Юньнань
Миграция стада слонов в китайской провинции Юньнань - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© AFP 2021 / Yunnan Provincial Command of the Safety Precautions of the Migrating Asian Elephants
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Власти провинции Юньнань на юго-западе Китая с апреля эвакуировали более 150 тысяч человек во время миграции стада слонов, следует из сообщения, опубликованного на сайте управления лесного и степного хозяйства провинции во вторник.
Весной 2021 года стадо азиатских слонов покинуло ареал своего обитания в лесах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа в провинции Юньнань на юге Китая. Несколько месяцев стадо из 14 слонов кочевало по территории провинции, и теперь стало возвращаться к своему традиционному месту обитания. Власти провинции тщательно отслеживали маршрут миграции стада и принимали меры по обеспечению безопасности животных и жителей населенных пунктов, через которые проходили слоны.
"По состоянию на 8 августа было эвакуировано более 150 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В управлении также отметили, что для обеспечения контроля за ситуацией было задействовано более 25 тысяч полицейских и других работников, более 970 беспилотных аппаратов, отслеживающих маршрут миграции стада, а также более 1,5 тысяч единиц техники. Для обеспечения слонов едой во время миграции было использовано более 180 тонн пищи.
В последние годы в КНР был введен ряд мер по охране азиатских слонов, в результате их популяция ежегодно увеличивается на 3-5%. Рост популяции означает расширение среды обитания, именно этим, в частности, обусловлена их массовая миграция.
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