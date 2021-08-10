https://ria.ru/20210810/slony-1745206529.html

В Китае более 150 тысяч человек эвакуировали из-за кочующих слонов

В Китае более 150 тысяч человек эвакуировали из-за кочующих слонов - РИА Новости, 10.08.2021

В Китае более 150 тысяч человек эвакуировали из-за кочующих слонов

Власти провинции Юньнань на юго-западе Китая с апреля эвакуировали более 150 тысяч человек во время миграции стада слонов, следует из сообщения, опубликованного РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:15

2021-08-10T16:15

2021-08-10T16:48

в мире

природа

китай

юньнань

слоны

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Власти провинции Юньнань на юго-западе Китая с апреля эвакуировали более 150 тысяч человек во время миграции стада слонов, следует из сообщения, опубликованного на сайте управления лесного и степного хозяйства провинции во вторник.Весной 2021 года стадо азиатских слонов покинуло ареал своего обитания в лесах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа в провинции Юньнань на юге Китая. Несколько месяцев стадо из 14 слонов кочевало по территории провинции, и теперь стало возвращаться к своему традиционному месту обитания. Власти провинции тщательно отслеживали маршрут миграции стада и принимали меры по обеспечению безопасности животных и жителей населенных пунктов, через которые проходили слоны."По состоянию на 8 августа было эвакуировано более 150 тысяч человек", - говорится в сообщении.В управлении также отметили, что для обеспечения контроля за ситуацией было задействовано более 25 тысяч полицейских и других работников, более 970 беспилотных аппаратов, отслеживающих маршрут миграции стада, а также более 1,5 тысяч единиц техники. Для обеспечения слонов едой во время миграции было использовано более 180 тонн пищи.В последние годы в КНР был введен ряд мер по охране азиатских слонов, в результате их популяция ежегодно увеличивается на 3-5%. Рост популяции означает расширение среды обитания, именно этим, в частности, обусловлена их массовая миграция.

https://ria.ru/20210622/slon-1738027892.html

китай

юньнань

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в мире, природа, китай, юньнань, слоны