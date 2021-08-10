https://ria.ru/20210810/slony-1745206529.html
В Китае более 150 тысяч человек эвакуировали из-за кочующих слонов
В Китае более 150 тысяч человек эвакуировали из-за кочующих слонов - РИА Новости, 10.08.2021
В Китае более 150 тысяч человек эвакуировали из-за кочующих слонов
Власти провинции Юньнань на юго-западе Китая с апреля эвакуировали более 150 тысяч человек во время миграции стада слонов, следует из сообщения, опубликованного РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T16:15
2021-08-10T16:15
2021-08-10T16:48
в мире
природа
китай
юньнань
слоны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745212553_0:291:2823:1879_1920x0_80_0_0_07eba76fb6655fd24b04062d05d60bf9.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Власти провинции Юньнань на юго-западе Китая с апреля эвакуировали более 150 тысяч человек во время миграции стада слонов, следует из сообщения, опубликованного на сайте управления лесного и степного хозяйства провинции во вторник.Весной 2021 года стадо азиатских слонов покинуло ареал своего обитания в лесах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа в провинции Юньнань на юге Китая. Несколько месяцев стадо из 14 слонов кочевало по территории провинции, и теперь стало возвращаться к своему традиционному месту обитания. Власти провинции тщательно отслеживали маршрут миграции стада и принимали меры по обеспечению безопасности животных и жителей населенных пунктов, через которые проходили слоны."По состоянию на 8 августа было эвакуировано более 150 тысяч человек", - говорится в сообщении.В управлении также отметили, что для обеспечения контроля за ситуацией было задействовано более 25 тысяч полицейских и других работников, более 970 беспилотных аппаратов, отслеживающих маршрут миграции стада, а также более 1,5 тысяч единиц техники. Для обеспечения слонов едой во время миграции было использовано более 180 тонн пищи.В последние годы в КНР был введен ряд мер по охране азиатских слонов, в результате их популяция ежегодно увеличивается на 3-5%. Рост популяции означает расширение среды обитания, именно этим, в частности, обусловлена их массовая миграция.
https://ria.ru/20210622/slon-1738027892.html
китай
юньнань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745212553_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c6a8428741d92d99d5a7b18166ba3563.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, природа, китай, юньнань, слоны
16:15 10.08.2021 (обновлено: 16:48 10.08.2021)
В Китае более 150 тысяч человек эвакуировали из-за кочующих слонов
На юго-западе Китая эвакуировали более 150 тысяч человек из-за миграции стада слонов
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Власти провинции Юньнань
на юго-западе Китая
с апреля эвакуировали более 150 тысяч человек во время миграции стада слонов, следует из сообщения, опубликованного на сайте управления лесного и степного хозяйства провинции во вторник.
Весной 2021 года стадо азиатских слонов покинуло ареал своего обитания в лесах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа в провинции Юньнань на юге Китая. Несколько месяцев стадо из 14 слонов кочевало по территории провинции, и теперь стало возвращаться к своему традиционному месту обитания. Власти провинции тщательно отслеживали маршрут миграции стада и принимали меры по обеспечению безопасности животных и жителей населенных пунктов, через которые проходили слоны.
"По состоянию на 8 августа было эвакуировано более 150 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В управлении также отметили, что для обеспечения контроля за ситуацией было задействовано более 25 тысяч полицейских и других работников, более 970 беспилотных аппаратов, отслеживающих маршрут миграции стада, а также более 1,5 тысяч единиц техники. Для обеспечения слонов едой во время миграции было использовано более 180 тонн пищи.
В последние годы в КНР был введен ряд мер по охране азиатских слонов, в результате их популяция ежегодно увеличивается на 3-5%. Рост популяции означает расширение среды обитания, именно этим, в частности, обусловлена их массовая миграция.