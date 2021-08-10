Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/sipoteka-1745193329.html
ПСБ запустил цифровой сервис внутреннего рефинансирования военной ипотеки
ПСБ запустил цифровой сервис внутреннего рефинансирования военной ипотеки - РИА Новости, 10.08.2021
ПСБ запустил цифровой сервис внутреннего рефинансирования военной ипотеки
ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) предоставил своим клиентам-военнослужащим возможность в несколько кликов снизить процентную ставку по военной ипотеке,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:51
2021-08-10T14:51
новости компаний - экономика
промсвязьбанк
росвоенипотека
ипотека
псб (банк псб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) предоставил своим клиентам-военнослужащим возможность в несколько кликов снизить процентную ставку по военной ипотеке, воспользовавшись сервисом в мобильном приложении (0+) или интернет-банке, сообщает пресс-служба ПСБ.Процентная ставка после снижения составит 6,9% годовых. Для получения услуги заемщику достаточно выбрать опцию "Реструктуризация ипотечного кредита" в мобильном приложении или интернет-банке, проверить свои паспортные данные и подтвердить операцию с помощью кода, полученного в СМС. Все проверки автоматизированы, время ожидания не превышает минуту.Для рефинансирования кредита клиент должен быть участником накопительно-ипотечной системы, а также иметь заключенный договор имущественного страхования на квартиру (для вторичного рынка) и обеспечение в виде залога недвижимости (или залога права требования), оформленное в пользу банка и государства.Согласно данным "Росвоенипотеки", ПСБ на 1 января 2021 года являлся лидером среди банков по объему портфеля ипотечных кредитов – 74,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210623/subsidirovanie-1738316959.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:179:1427:1249_1920x0_80_0_0_54343c2094e51bc52c658b943a8d6674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, промсвязьбанк, росвоенипотека, ипотека, псб (банк псб)
14:51 10.08.2021
 

ПСБ запустил цифровой сервис внутреннего рефинансирования военной ипотеки

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) предоставил своим клиентам-военнослужащим возможность в несколько кликов снизить процентную ставку по военной ипотеке, воспользовавшись сервисом в мобильном приложении (0+) или интернет-банке, сообщает пресс-служба ПСБ.
Процентная ставка после снижения составит 6,9% годовых. Для получения услуги заемщику достаточно выбрать опцию "Реструктуризация ипотечного кредита" в мобильном приложении или интернет-банке, проверить свои паспортные данные и подтвердить операцию с помощью кода, полученного в СМС. Все проверки автоматизированы, время ожидания не превышает минуту.
"Как лидер военной ипотеки ПСБ внедряет новые технологии на этом рынке. Наша задача - предоставить клиентам оптимальное предложение как с точки зрения ценовых условий, так и по уровню сопровождения ипотечных сделок. Мы стремимся полностью перенести в цифровой формат все этапы сделки, в том числе, такую востребованную сейчас услугу как рефинансирование. Новый сервис позволит клиентам-военнослужащим снизить ставку по действующему кредиту дистанционно, не отрываясь от службы, через специальный сервис в мобильном приложении или интернет-банке. Постоянно совершенствуя цифровые сервисы, мы расширяем доступность военной ипотеки, что позволяет тысячам военных улучшить жилищные условия", - отметил директор дирекции розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц, слова которого приводятся в сообщении.
Для рефинансирования кредита клиент должен быть участником накопительно-ипотечной системы, а также иметь заключенный договор имущественного страхования на квартиру (для вторичного рынка) и обеспечение в виде залога недвижимости (или залога права требования), оформленное в пользу банка и государства.
Согласно данным "Росвоенипотеки", ПСБ на 1 января 2021 года являлся лидером среди банков по объему портфеля ипотечных кредитов – 74,2 миллиарда рублей.
Финансы - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 19:39
ПСБ реализует проект субсидирования ипотеки в Чувашии
 
Новости компаний - ЭкономикаПромсвязьбанкРосвоенипотекаИпотекаПСБ (Банк ПСБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:22В Белоруссии пообещали ответить на санкции США, Великобритании и Канады
15:16Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров
15:13Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
14:28Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
14:28Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать
Лента новостейМолния