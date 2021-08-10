ПСБ запустил цифровой сервис внутреннего рефинансирования военной ипотеки
© Предоставлено ПСБПСБ
© Предоставлено ПСБ
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) предоставил своим клиентам-военнослужащим возможность в несколько кликов снизить процентную ставку по военной ипотеке, воспользовавшись сервисом в мобильном приложении (0+) или интернет-банке, сообщает пресс-служба ПСБ.
Процентная ставка после снижения составит 6,9% годовых. Для получения услуги заемщику достаточно выбрать опцию "Реструктуризация ипотечного кредита" в мобильном приложении или интернет-банке, проверить свои паспортные данные и подтвердить операцию с помощью кода, полученного в СМС. Все проверки автоматизированы, время ожидания не превышает минуту.
"Как лидер военной ипотеки ПСБ внедряет новые технологии на этом рынке. Наша задача - предоставить клиентам оптимальное предложение как с точки зрения ценовых условий, так и по уровню сопровождения ипотечных сделок. Мы стремимся полностью перенести в цифровой формат все этапы сделки, в том числе, такую востребованную сейчас услугу как рефинансирование. Новый сервис позволит клиентам-военнослужащим снизить ставку по действующему кредиту дистанционно, не отрываясь от службы, через специальный сервис в мобильном приложении или интернет-банке. Постоянно совершенствуя цифровые сервисы, мы расширяем доступность военной ипотеки, что позволяет тысячам военных улучшить жилищные условия", - отметил директор дирекции розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц, слова которого приводятся в сообщении.
Для рефинансирования кредита клиент должен быть участником накопительно-ипотечной системы, а также иметь заключенный договор имущественного страхования на квартиру (для вторичного рынка) и обеспечение в виде залога недвижимости (или залога права требования), оформленное в пользу банка и государства.
Согласно данным "Росвоенипотеки", ПСБ на 1 января 2021 года являлся лидером среди банков по объему портфеля ипотечных кредитов – 74,2 миллиарда рублей.
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