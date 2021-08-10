https://ria.ru/20210810/sipoteka-1745193329.html

ПСБ запустил цифровой сервис внутреннего рефинансирования военной ипотеки

ПСБ запустил цифровой сервис внутреннего рефинансирования военной ипотеки - РИА Новости, 10.08.2021

ПСБ запустил цифровой сервис внутреннего рефинансирования военной ипотеки

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) предоставил своим клиентам-военнослужащим возможность в несколько кликов снизить процентную ставку по военной ипотеке,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:51

2021-08-10T14:51

2021-08-10T14:51

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) предоставил своим клиентам-военнослужащим возможность в несколько кликов снизить процентную ставку по военной ипотеке, воспользовавшись сервисом в мобильном приложении (0+) или интернет-банке, сообщает пресс-служба ПСБ.Процентная ставка после снижения составит 6,9% годовых. Для получения услуги заемщику достаточно выбрать опцию "Реструктуризация ипотечного кредита" в мобильном приложении или интернет-банке, проверить свои паспортные данные и подтвердить операцию с помощью кода, полученного в СМС. Все проверки автоматизированы, время ожидания не превышает минуту.Для рефинансирования кредита клиент должен быть участником накопительно-ипотечной системы, а также иметь заключенный договор имущественного страхования на квартиру (для вторичного рынка) и обеспечение в виде залога недвижимости (или залога права требования), оформленное в пользу банка и государства.Согласно данным "Росвоенипотеки", ПСБ на 1 января 2021 года являлся лидером среди банков по объему портфеля ипотечных кредитов – 74,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210623/subsidirovanie-1738316959.html

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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, росвоенипотека, ипотека, псб (банк псб)