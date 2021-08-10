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В Теннесси заблокировали школу после сообщения о человеке с оружием
В Теннесси заблокировали школу после сообщения о человеке с оружием - РИА Новости, 10.08.2021
В Теннесси заблокировали школу после сообщения о человеке с оружием
Одна из школ округа Хокинс в американском штате Теннесси была заблокирована во вторник на фоне сообщений о том, что поблизости был замечен вооруженный человек,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:37
2021-08-10T18:37
2021-08-10T18:41
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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Одна из школ округа Хокинс в американском штате Теннесси была заблокирована во вторник на фоне сообщений о том, что поблизости был замечен вооруженный человек, сообщает телеканал WVLT.Сообщается, что примерно в 8.00 (около 16.00 мск) на территории школьного кампуса был замечен неизвестный с оружием. Местные медики сообщили, что на место прибыли машины скорой помощи, которые увезли несколько пострадавших. О характере полученных ими травм или о возможной стрельбе не сообщается.Власти сообщили, что после появления информации о человеке с оружием были заблокированы несколько других расположенных поблизости школ. Спустя полтора часа "локдаун" был снят со всех, кроме той, откуда поступил сигнал тревоги."В средней школе произошла чрезвычайная ситуация. В настоящее время наша главная забота – безопасность учащихся и сотрудников. Пожалуйста, держитесь подальше от этой зоны, чтобы сотрудники правоохранительных органов и служб спасения могли иметь к ней доступ", - говорится в сообщении властей, которое цитирует телеканал.
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в мире, сша, теннесси
18:37 10.08.2021 (обновлено: 18:41 10.08.2021)
В Теннесси заблокировали школу после сообщения о человеке с оружием
WVLT: в Теннесси заблокировали одну из школ после сообщения о человеке с оружием
ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости.
Одна из школ округа Хокинс в американском штате Теннесси
была заблокирована во вторник на фоне сообщений о том, что поблизости был замечен вооруженный человек, сообщает телеканал WVLT
.
Сообщается, что примерно в 8.00 (около 16.00 мск) на территории школьного кампуса был замечен неизвестный с оружием. Местные медики сообщили, что на место прибыли машины скорой помощи, которые увезли несколько пострадавших. О характере полученных ими травм или о возможной стрельбе не сообщается.
Власти сообщили, что после появления информации о человеке с оружием были заблокированы несколько других расположенных поблизости школ. Спустя полтора часа "локдаун" был снят со всех, кроме той, откуда поступил сигнал тревоги.
"В средней школе произошла чрезвычайная ситуация. В настоящее время наша главная забота – безопасность учащихся и сотрудников. Пожалуйста, держитесь подальше от этой зоны, чтобы сотрудники правоохранительных органов и служб спасения могли иметь к ней доступ", - говорится в сообщении властей, которое цитирует телеканал.