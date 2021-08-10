Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/shkola-1745247510.html
В Теннесси заблокировали школу после сообщения о человеке с оружием
В Теннесси заблокировали школу после сообщения о человеке с оружием - РИА Новости, 10.08.2021
В Теннесси заблокировали школу после сообщения о человеке с оружием
Одна из школ округа Хокинс в американском штате Теннесси была заблокирована во вторник на фоне сообщений о том, что поблизости был замечен вооруженный человек,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:37
2021-08-10T18:41
в мире
сша
теннесси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745248233_28:0:2880:1604_1920x0_80_0_0_5a9bddd0c587387664e7625c5dbb4d6f.jpg
ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Одна из школ округа Хокинс в американском штате Теннесси была заблокирована во вторник на фоне сообщений о том, что поблизости был замечен вооруженный человек, сообщает телеканал WVLT.Сообщается, что примерно в 8.00 (около 16.00 мск) на территории школьного кампуса был замечен неизвестный с оружием. Местные медики сообщили, что на место прибыли машины скорой помощи, которые увезли несколько пострадавших. О характере полученных ими травм или о возможной стрельбе не сообщается.Власти сообщили, что после появления информации о человеке с оружием были заблокированы несколько других расположенных поблизости школ. Спустя полтора часа "локдаун" был снят со всех, кроме той, откуда поступил сигнал тревоги."В средней школе произошла чрезвычайная ситуация. В настоящее время наша главная забота – безопасность учащихся и сотрудников. Пожалуйста, держитесь подальше от этой зоны, чтобы сотрудники правоохранительных органов и служб спасения могли иметь к ней доступ", - говорится в сообщении властей, которое цитирует телеканал.
https://ria.ru/20210809/strelba-1745006261.html
сша
теннесси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745248233_414:0:2553:1604_1920x0_80_0_0_7363afcf9013cf2880a3a4728c9482f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, теннесси
18:37 10.08.2021 (обновлено: 18:41 10.08.2021)
 
В Теннесси заблокировали школу после сообщения о человеке с оружием

WVLT: в Теннесси заблокировали одну из школ после сообщения о человеке с оружием

© AP Photo / NewsNation WJHL-TVПолицейские автомобили у школы в американском штате Теннесси
Полицейские автомобили у школы в американском штате Теннесси - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© AP Photo / NewsNation WJHL-TV
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Одна из школ округа Хокинс в американском штате Теннесси была заблокирована во вторник на фоне сообщений о том, что поблизости был замечен вооруженный человек, сообщает телеканал WVLT.
Сообщается, что примерно в 8.00 (около 16.00 мск) на территории школьного кампуса был замечен неизвестный с оружием. Местные медики сообщили, что на место прибыли машины скорой помощи, которые увезли несколько пострадавших. О характере полученных ими травм или о возможной стрельбе не сообщается.
Власти сообщили, что после появления информации о человеке с оружием были заблокированы несколько других расположенных поблизости школ. Спустя полтора часа "локдаун" был снят со всех, кроме той, откуда поступил сигнал тревоги.
"В средней школе произошла чрезвычайная ситуация. В настоящее время наша главная забота – безопасность учащихся и сотрудников. Пожалуйста, держитесь подальше от этой зоны, чтобы сотрудники правоохранительных органов и служб спасения могли иметь к ней доступ", - говорится в сообщении властей, которое цитирует телеканал.
Машина шерифа на дороге в Хьюстоне, штат Техас - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 11:13
В США один человек погиб и пятеро пострадали после стрельбы в клубе
 
В миреСШАТеннесси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной серии провокаций
07:00В Китае канадца приговорили к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж
06:19В Приангарье отец и сын на ходу незаметно открывали фуры и похищали груз
06:16Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку
06:05Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
05:59В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
05:31В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
05:20Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
05:10В России снизился средний размер ипотеки
04:53Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
04:15Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
04:10Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
03:31В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
03:18Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
03:13У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
03:10Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
03:07Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
03:05Диетолог рассказала, кому не надо есть дыни и арбузы
03:00Эксперты рассказали об опасностях на детских площадках
02:36"Сильная держава": японцев восхитили результаты России на Олимпиаде
Лента новостейМолния