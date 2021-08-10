https://ria.ru/20210810/selo-1745143336.html

Сотрудник "Авиалесоохраны" рассказал, как месяц спасал якутское село

Сотрудник "Авиалесоохраны" рассказал, как месяц спасал якутское село - РИА Новости, 10.08.2021

Сотрудник "Авиалесоохраны" рассказал, как месяц спасал якутское село

Две группы "Авиалесоохраны" из 12 человек уже почти месяц защищают якутское село Кытыл-Дюра от лесных пожаров, через несколько дней пожар может быть побежден,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T09:59

2021-08-10T09:59

2021-08-10T10:05

общество

база охраны лесов "авиалесоохрана"

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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СЕЛО КЫТЫЛ-ДЮРА (Якутия), 10 авг – РИА Новости, Светлана Задера. Две группы "Авиалесоохраны" из 12 человек уже почти месяц защищают якутское село Кытыл-Дюра от лесных пожаров, через несколько дней пожар может быть побежден, рассказал РИА Новости инструктор парашютно-пожарной группы федерального агентства лесного хозяйства "Авиалесоохраны" Александр Козлов."В составе группы шесть человек… Силами двух групп тушим этот пожар на протяжении месяца", - сказал Козлов.По его словам, когда группа приезжала на пожар, они знали, что есть угроза населенному пункту – селу Кытыл-Дюра."Наша первая задача была спасти деревню. Нам нужна была техника и побольше людей. Это нам все организовали. Большинство людей сейчас уже увезли на другие пожары. Сейчас двумя группами мы до сих пор боремся с этим пожаром", - сказал Козлов.Как рассказал РИА Новости другой представитель "Авиалесоохраны", пожар достигал площади тысяча гектаров, сейчас он действует только на 200 гектарах."Во время пика было человек 50, два трактора, машина. Самое сложное – это ветер. Погодные условия нам не давали делать отжиг. Но когда ветер притихал, мы продолжали свою работу", - сказал Козлов.По его словам, глава местной администрации помогает группе продуктами, транспортом и подвозкой людей."Мы ловим огонь, стараемся не подпускать его к деревне. В наших силах это сделать, потому что основная работа уже сделана. Мы за пару дней дожмем его к речке, и пожар будет сделан (потушен – ред.), но я думаю, что нужно еще неделю здесь побыть", - сказал Козлов."А дальше – на следующий пожар. Пожаров очень много. Я думаю, что поедем спасать населенные пункты, потому что угроза населенным (пунктам – ред.) есть. И надо в первую очередь их спасти", - добавил он.

https://ria.ru/20210808/pozhary-1744943739.html

https://ria.ru/20210809/pozhar-1745031634.html

республика саха (якутия)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, база охраны лесов "авиалесоохрана", республика саха (якутия), природные пожары в россии