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Сотрудник "Авиалесоохраны" рассказал, как месяц спасал якутское село
Сотрудник "Авиалесоохраны" рассказал, как месяц спасал якутское село - РИА Новости, 10.08.2021
Сотрудник "Авиалесоохраны" рассказал, как месяц спасал якутское село
Две группы "Авиалесоохраны" из 12 человек уже почти месяц защищают якутское село Кытыл-Дюра от лесных пожаров, через несколько дней пожар может быть побежден,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T09:59
2021-08-10T10:05
общество
база охраны лесов "авиалесоохрана"
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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СЕЛО КЫТЫЛ-ДЮРА (Якутия), 10 авг – РИА Новости, Светлана Задера. Две группы "Авиалесоохраны" из 12 человек уже почти месяц защищают якутское село Кытыл-Дюра от лесных пожаров, через несколько дней пожар может быть побежден, рассказал РИА Новости инструктор парашютно-пожарной группы федерального агентства лесного хозяйства "Авиалесоохраны" Александр Козлов."В составе группы шесть человек… Силами двух групп тушим этот пожар на протяжении месяца", - сказал Козлов.По его словам, когда группа приезжала на пожар, они знали, что есть угроза населенному пункту – селу Кытыл-Дюра."Наша первая задача была спасти деревню. Нам нужна была техника и побольше людей. Это нам все организовали. Большинство людей сейчас уже увезли на другие пожары. Сейчас двумя группами мы до сих пор боремся с этим пожаром", - сказал Козлов.Как рассказал РИА Новости другой представитель "Авиалесоохраны", пожар достигал площади тысяча гектаров, сейчас он действует только на 200 гектарах."Во время пика было человек 50, два трактора, машина. Самое сложное – это ветер. Погодные условия нам не давали делать отжиг. Но когда ветер притихал, мы продолжали свою работу", - сказал Козлов.По его словам, глава местной администрации помогает группе продуктами, транспортом и подвозкой людей."Мы ловим огонь, стараемся не подпускать его к деревне. В наших силах это сделать, потому что основная работа уже сделана. Мы за пару дней дожмем его к речке, и пожар будет сделан (потушен – ред.), но я думаю, что нужно еще неделю здесь побыть", - сказал Козлов."А дальше – на следующий пожар. Пожаров очень много. Я думаю, что поедем спасать населенные пункты, потому что угроза населенным (пунктам – ред.) есть. И надо в первую очередь их спасти", - добавил он.
https://ria.ru/20210808/pozhary-1744943739.html
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общество, база охраны лесов "авиалесоохрана", республика саха (якутия), природные пожары в россии
09:59 10.08.2021 (обновлено: 10:05 10.08.2021)
 
Сотрудник "Авиалесоохраны" рассказал, как месяц спасал якутское село

Сотрудник "Авиалесоохраны" Козлов рассказал, как месяц спасал якутское село Кытыл-Дюра от огня

© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в Якутии. Кадр видео
Тушение лесных пожаров в Якутии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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СЕЛО КЫТЫЛ-ДЮРА (Якутия), 10 авг – РИА Новости, Светлана Задера. Две группы "Авиалесоохраны" из 12 человек уже почти месяц защищают якутское село Кытыл-Дюра от лесных пожаров, через несколько дней пожар может быть побежден, рассказал РИА Новости инструктор парашютно-пожарной группы федерального агентства лесного хозяйства "Авиалесоохраны" Александр Козлов.
"В составе группы шесть человек… Силами двух групп тушим этот пожар на протяжении месяца", - сказал Козлов.
По его словам, когда группа приезжала на пожар, они знали, что есть угроза населенному пункту – селу Кытыл-Дюра.
"Наша первая задача была спасти деревню. Нам нужна была техника и побольше людей. Это нам все организовали. Большинство людей сейчас уже увезли на другие пожары. Сейчас двумя группами мы до сих пор боремся с этим пожаром", - сказал Козлов.
Как рассказал РИА Новости другой представитель "Авиалесоохраны", пожар достигал площади тысяча гектаров, сейчас он действует только на 200 гектарах.
"Во время пика было человек 50, два трактора, машина. Самое сложное – это ветер. Погодные условия нам не давали делать отжиг. Но когда ветер притихал, мы продолжали свою работу", - сказал Козлов.
Лесные пожары на территории Забайкальского национального парка Заповедное подлеморье в Республике Бурятия. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 16:55
Жители села Кальвица в Якутии отказались от расселения из-за пожара
По его словам, глава местной администрации помогает группе продуктами, транспортом и подвозкой людей.
"Мы ловим огонь, стараемся не подпускать его к деревне. В наших силах это сделать, потому что основная работа уже сделана. Мы за пару дней дожмем его к речке, и пожар будет сделан (потушен – ред.), но я думаю, что нужно еще неделю здесь побыть", - сказал Козлов.
"А дальше – на следующий пожар. Пожаров очень много. Я думаю, что поедем спасать населенные пункты, потому что угроза населенным (пунктам – ред.) есть. И надо в первую очередь их спасти", - добавил он.
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 13:05
В Якутии ввели режим ЧС регионального характера
 
ОбществоБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"Республика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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