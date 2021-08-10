https://ria.ru/20210810/selo-1745143336.html
Сотрудник "Авиалесоохраны" рассказал, как месяц спасал якутское село
Сотрудник "Авиалесоохраны" рассказал, как месяц спасал якутское село - РИА Новости, 10.08.2021
Сотрудник "Авиалесоохраны" рассказал, как месяц спасал якутское село
Две группы "Авиалесоохраны" из 12 человек уже почти месяц защищают якутское село Кытыл-Дюра от лесных пожаров, через несколько дней пожар может быть побежден,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T09:59
2021-08-10T09:59
2021-08-10T10:05
общество
база охраны лесов "авиалесоохрана"
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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СЕЛО КЫТЫЛ-ДЮРА (Якутия), 10 авг – РИА Новости, Светлана Задера. Две группы "Авиалесоохраны" из 12 человек уже почти месяц защищают якутское село Кытыл-Дюра от лесных пожаров, через несколько дней пожар может быть побежден, рассказал РИА Новости инструктор парашютно-пожарной группы федерального агентства лесного хозяйства "Авиалесоохраны" Александр Козлов."В составе группы шесть человек… Силами двух групп тушим этот пожар на протяжении месяца", - сказал Козлов.По его словам, когда группа приезжала на пожар, они знали, что есть угроза населенному пункту – селу Кытыл-Дюра."Наша первая задача была спасти деревню. Нам нужна была техника и побольше людей. Это нам все организовали. Большинство людей сейчас уже увезли на другие пожары. Сейчас двумя группами мы до сих пор боремся с этим пожаром", - сказал Козлов.Как рассказал РИА Новости другой представитель "Авиалесоохраны", пожар достигал площади тысяча гектаров, сейчас он действует только на 200 гектарах."Во время пика было человек 50, два трактора, машина. Самое сложное – это ветер. Погодные условия нам не давали делать отжиг. Но когда ветер притихал, мы продолжали свою работу", - сказал Козлов.По его словам, глава местной администрации помогает группе продуктами, транспортом и подвозкой людей."Мы ловим огонь, стараемся не подпускать его к деревне. В наших силах это сделать, потому что основная работа уже сделана. Мы за пару дней дожмем его к речке, и пожар будет сделан (потушен – ред.), но я думаю, что нужно еще неделю здесь побыть", - сказал Козлов."А дальше – на следующий пожар. Пожаров очень много. Я думаю, что поедем спасать населенные пункты, потому что угроза населенным (пунктам – ред.) есть. И надо в первую очередь их спасти", - добавил он.
https://ria.ru/20210808/pozhary-1744943739.html
https://ria.ru/20210809/pozhar-1745031634.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, база охраны лесов "авиалесоохрана", республика саха (якутия), природные пожары в россии
09:59 10.08.2021 (обновлено: 10:05 10.08.2021)
Сотрудник "Авиалесоохраны" рассказал, как месяц спасал якутское село
Сотрудник "Авиалесоохраны" Козлов рассказал, как месяц спасал якутское село Кытыл-Дюра от огня
СЕЛО КЫТЫЛ-ДЮРА (Якутия), 10 авг – РИА Новости, Светлана Задера.
Две группы "Авиалесоохраны"
из 12 человек уже почти месяц защищают якутское село Кытыл-Дюра от лесных пожаров, через несколько дней пожар может быть побежден, рассказал РИА Новости инструктор парашютно-пожарной группы федерального агентства лесного хозяйства "Авиалесоохраны" Александр Козлов.
"В составе группы шесть человек… Силами двух групп тушим этот пожар на протяжении месяца", - сказал Козлов.
По его словам, когда группа приезжала на пожар, они знали, что есть угроза населенному пункту – селу Кытыл-Дюра.
"Наша первая задача была спасти деревню. Нам нужна была техника и побольше людей. Это нам все организовали. Большинство людей сейчас уже увезли на другие пожары. Сейчас двумя группами мы до сих пор боремся с этим пожаром", - сказал Козлов.
Как рассказал РИА Новости другой представитель "Авиалесоохраны", пожар достигал площади тысяча гектаров, сейчас он действует только на 200 гектарах.
"Во время пика было человек 50, два трактора, машина. Самое сложное – это ветер. Погодные условия нам не давали делать отжиг. Но когда ветер притихал, мы продолжали свою работу", - сказал Козлов.
По его словам, глава местной администрации помогает группе продуктами, транспортом и подвозкой людей.
"Мы ловим огонь, стараемся не подпускать его к деревне. В наших силах это сделать, потому что основная работа уже сделана. Мы за пару дней дожмем его к речке, и пожар будет сделан (потушен – ред.), но я думаю, что нужно еще неделю здесь побыть", - сказал Козлов.
"А дальше – на следующий пожар. Пожаров очень много. Я думаю, что поедем спасать населенные пункты, потому что угроза населенным (пунктам – ред.) есть. И надо в первую очередь их спасти", - добавил он.