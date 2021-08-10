https://ria.ru/20210810/sapega-1745271943.html

Задержанная в Минске россиянка Сапега не жалуется на самочувствие

Задержанная в Минске россиянка Сапега не жалуется на самочувствие - РИА Новости, 10.08.2021

Задержанная в Минске россиянка Сапега не жалуется на самочувствие

Россиянка Софья Сапега заявила, что чувствует себя лучше, чем в первые дни после задержания в аэропорту Минска, настроение у нее нормальное. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T23:22

2021-08-10T23:22

2021-08-10T23:22

в мире

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следственный комитет россии (ск рф)

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роман протасевич

софия сапега

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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Россиянка Софья Сапега заявила, что чувствует себя лучше, чем в первые дни после задержания в аэропорту Минска, настроение у нее нормальное."На данный момент я ощущаю себя горазд лучше, чем в первые дни (после задержания – ред.), настроение нормальное. Готова идти дальше", - заявила Сапега в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном во вторник.Отвечая на вопрос о планах на будущее, россиянка заявила, что говорить о них еще рано.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Пресс-служба СК Белоруссии 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.

https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738922056.html

https://ria.ru/20210707/protasevich-1740338487.html

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в мире, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), ryanair, россия, роман протасевич, софия сапега