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Задержанная в Минске россиянка Сапега не жалуется на самочувствие
Задержанная в Минске россиянка Сапега не жалуется на самочувствие - РИА Новости, 10.08.2021
Задержанная в Минске россиянка Сапега не жалуется на самочувствие
Россиянка Софья Сапега заявила, что чувствует себя лучше, чем в первые дни после задержания в аэропорту Минска, настроение у нее нормальное. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T23:22
2021-08-10T23:22
в мире
белоруссия
следственный комитет россии (ск рф)
ryanair
россия
роман протасевич
софия сапега
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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Россиянка Софья Сапега заявила, что чувствует себя лучше, чем в первые дни после задержания в аэропорту Минска, настроение у нее нормальное."На данный момент я ощущаю себя горазд лучше, чем в первые дни (после задержания – ред.), настроение нормальное. Готова идти дальше", - заявила Сапега в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном во вторник.Отвечая на вопрос о планах на будущее, россиянка заявила, что говорить о них еще рано.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Пресс-служба СК Белоруссии 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.
https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738922056.html
https://ria.ru/20210707/protasevich-1740338487.html
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в мире, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), ryanair, россия, роман протасевич, софия сапега
23:22 10.08.2021
 
Задержанная в Минске россиянка Сапега не жалуется на самочувствие

Задержанная в Минске россиянка Сапега: чувствую себя гораздо лучше, настроение нормальное

© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© AP Photo / Martin Meissner, File
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Россиянка Софья Сапега заявила, что чувствует себя лучше, чем в первые дни после задержания в аэропорту Минска, настроение у нее нормальное.
"На данный момент я ощущаю себя горазд лучше, чем в первые дни (после задержания – ред.), настроение нормальное. Готова идти дальше", - заявила Сапега в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном во вторник.
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Отвечая на вопрос о планах на будущее, россиянка заявила, что говорить о них еще рано.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Пресс-служба СК Белоруссии 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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В миреБелоруссияСледственный комитет России (СК РФ)RyanairРоссияРоман ПротасевичСофия Сапега
 
 
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