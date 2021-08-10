https://ria.ru/20210810/samolet-1745268185.html

Российский Ил-76 прибыл в Грецию на тушение пожаров

Российский Ил-76 прибыл в Грецию на тушение пожаров - РИА Новости, 10.08.2021

Российский Ил-76 прибыл в Грецию на тушение пожаров

Российский самолет Ил-76 прибыл в Грецию на тушение пожаров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T22:22

2021-08-10T22:22

2021-08-10T22:42

в мире

афины

греция

мид греции‎

аттика

кириакос мицотакис

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/145562/83/1455628359_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_62f073a47ae8fc1e0123edd844a4324a.jpg

АФИНЫ, 10 авг - РИА Новости. Российский самолет Ил-76 прибыл в Грецию на тушение пожаров, передает корреспондент РИА Новости.Самолет приземлился в международном афинском аэропорту Элефтериоса Венизелоса, борт встречали представители посольства России в Афинах, генерального секретариата гражданской защиты и пожарной службы Греции. Вскоре ожидается приземление второго Ил-76.На борту российского самолета - два экипажа и специалисты по техобслуживанию. Сразу после прибытия борта в аэропорт состоятся установочные контакты экипажа с представителями экстренных служб Греции для налаживания координации и решения вопросов организационного характера.Вскоре ожидается приземление второго Ил-76. Позднее ожидается самолет Ан-124, который доставит два вертолета Ми-8.Два самолета Ил-76 и два вертолета Ми-8 направлены в Грецию по поручению президента России Владимира Путина в связи с экстренной просьбой правительства Греции. В понедельник премьер-министр страны Кириакос Мицотакис обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину, а глава МИД Греции Никос Дендиас - к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой предоставить авиатехнику для тушения пожаров. Россия немедленно положительно ответила на эту просьбу, президент Путин в связи с обращением Греции поручил увеличить российскую группировку.В Греции с начала августа бушуют лесные пожары. Выгорели десятки тысяч гектаров территорий. Наиболее сильные пожары в столичном регионе Аттика, на острове Эвбея и на полуострове Пелопоннес. Сейчас в тушении пожаров в Греции принимает участие российский Бе-200, греческая сторона высоко оценила его эффективность.

https://ria.ru/20210809/pozhary-1745115788.html

https://ria.ru/20210808/gretsiya-1744972886.html

афины

греция

аттика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афины, греция, мид греции‎, аттика, кириакос мицотакис, россия