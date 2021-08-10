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Российский Ил-76 прибыл в Грецию на тушение пожаров
Российский Ил-76 прибыл в Грецию на тушение пожаров - РИА Новости, 10.08.2021
Российский Ил-76 прибыл в Грецию на тушение пожаров
Российский самолет Ил-76 прибыл в Грецию на тушение пожаров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T22:22
2021-08-10T22:42
в мире
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греция
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аттика
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АФИНЫ, 10 авг - РИА Новости. Российский самолет Ил-76 прибыл в Грецию на тушение пожаров, передает корреспондент РИА Новости.Самолет приземлился в международном афинском аэропорту Элефтериоса Венизелоса, борт встречали представители посольства России в Афинах, генерального секретариата гражданской защиты и пожарной службы Греции. Вскоре ожидается приземление второго Ил-76.На борту российского самолета - два экипажа и специалисты по техобслуживанию. Сразу после прибытия борта в аэропорт состоятся установочные контакты экипажа с представителями экстренных служб Греции для налаживания координации и решения вопросов организационного характера.Вскоре ожидается приземление второго Ил-76. Позднее ожидается самолет Ан-124, который доставит два вертолета Ми-8.Два самолета Ил-76 и два вертолета Ми-8 направлены в Грецию по поручению президента России Владимира Путина в связи с экстренной просьбой правительства Греции. В понедельник премьер-министр страны Кириакос Мицотакис обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину, а глава МИД Греции Никос Дендиас - к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой предоставить авиатехнику для тушения пожаров. Россия немедленно положительно ответила на эту просьбу, президент Путин в связи с обращением Греции поручил увеличить российскую группировку.В Греции с начала августа бушуют лесные пожары. Выгорели десятки тысяч гектаров территорий. Наиболее сильные пожары в столичном регионе Аттика, на острове Эвбея и на полуострове Пелопоннес. Сейчас в тушении пожаров в Греции принимает участие российский Бе-200, греческая сторона высоко оценила его эффективность.
https://ria.ru/20210809/pozhary-1745115788.html
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в мире, афины, греция, мид греции‎, аттика, кириакос мицотакис, россия
22:22 10.08.2021 (обновлено: 22:42 10.08.2021)
 
Российский Ил-76 прибыл в Грецию на тушение пожаров

Российский самолет Ил-76 прибыл в Грецию на тушение пожаров

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСамолет МЧС Ил-76ТА
Самолет МЧС Ил-76ТА - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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АФИНЫ, 10 авг - РИА Новости. Российский самолет Ил-76 прибыл в Грецию на тушение пожаров, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет приземлился в международном афинском аэропорту Элефтериоса Венизелоса, борт встречали представители посольства России в Афинах, генерального секретариата гражданской защиты и пожарной службы Греции. Вскоре ожидается приземление второго Ил-76.
На борту российского самолета - два экипажа и специалисты по техобслуживанию. Сразу после прибытия борта в аэропорт состоятся установочные контакты экипажа с представителями экстренных служб Греции для налаживания координации и решения вопросов организационного характера.
Вскоре ожидается приземление второго Ил-76. Позднее ожидается самолет Ан-124, который доставит два вертолета Ми-8.
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В Греции с начала августа бушуют лесные пожары. Выгорели десятки тысяч гектаров территорий. Наиболее сильные пожары в столичном регионе Аттика, на острове Эвбея и на полуострове Пелопоннес. Сейчас в тушении пожаров в Греции принимает участие российский Бе-200, греческая сторона высоко оценила его эффективность.
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