https://ria.ru/20210810/samokat-1745217038.html
Житель Сочи до смерти избил мужчину детским самокатом
Житель Сочи до смерти избил мужчину детским самокатом - РИА Новости, 10.08.2021
Житель Сочи до смерти избил мужчину детским самокатом
Уголовное дело возбуждено на 35-летнего жителя Сочи, который подозревается в избиении мужчины до смерти детским металлическим самокатом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T16:55
2021-08-10T16:55
2021-08-10T16:55
происшествия
краснодарский край
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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СОЧИ, 10 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на 35-летнего жителя Сочи, который подозревается в избиении мужчины до смерти детским металлическим самокатом, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.По данным следствия, вечером 2 августа в районе остановки "Молодёжная" подозреваемый встретил знакомого 41-летнего местного жителя, с которым накануне произошёл конфликт. Мужчины начали выяснять отношения, что переросло в ссору. По данным следствия, 35-летний сочинец получил удар деревянной палкой, после чего взял детский металлический самокат и начал бить по голове и шее оппонента. Очевидцы вызвали скорую помощь, 41-летнего мужчину госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался."Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он подозревается в умышленном причинении телесных повреждений 41-летнему мужчине, повлекших по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ)", - сказала собеседница агентства.Подозреваемый находится под стражей.
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происшествия, краснодарский край, сочи, следственный комитет россии (ск рф), россия
Житель Сочи до смерти избил мужчину детским самокатом
Уголовное дело завели на 35-летнего жителя Сочи, который до смерти избил мужчину детским самокатом
СОЧИ, 10 авг – РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено на 35-летнего жителя Сочи
, который подозревается в избиении мужчины до смерти детским металлическим самокатом, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю
.
По данным следствия, вечером 2 августа в районе остановки "Молодёжная" подозреваемый встретил знакомого 41-летнего местного жителя, с которым накануне произошёл конфликт. Мужчины начали выяснять отношения, что переросло в ссору. По данным следствия, 35-летний сочинец получил удар деревянной палкой, после чего взял детский металлический самокат и начал бить по голове и шее оппонента. Очевидцы вызвали скорую помощь, 41-летнего мужчину госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался.
"Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он подозревается в умышленном причинении телесных повреждений 41-летнему мужчине, повлекших по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ)", - сказала собеседница агентства.
Подозреваемый находится под стражей.