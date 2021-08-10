https://ria.ru/20210810/samokat-1745217038.html

Житель Сочи до смерти избил мужчину детским самокатом

Житель Сочи до смерти избил мужчину детским самокатом - РИА Новости, 10.08.2021

Житель Сочи до смерти избил мужчину детским самокатом

Уголовное дело возбуждено на 35-летнего жителя Сочи, который подозревается в избиении мужчины до смерти детским металлическим самокатом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:55

2021-08-10T16:55

2021-08-10T16:55

происшествия

краснодарский край

сочи

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

СОЧИ, 10 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на 35-летнего жителя Сочи, который подозревается в избиении мужчины до смерти детским металлическим самокатом, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.По данным следствия, вечером 2 августа в районе остановки "Молодёжная" подозреваемый встретил знакомого 41-летнего местного жителя, с которым накануне произошёл конфликт. Мужчины начали выяснять отношения, что переросло в ссору. По данным следствия, 35-летний сочинец получил удар деревянной палкой, после чего взял детский металлический самокат и начал бить по голове и шее оппонента. Очевидцы вызвали скорую помощь, 41-летнего мужчину госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался."Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он подозревается в умышленном причинении телесных повреждений 41-летнему мужчине, повлекших по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ)", - сказала собеседница агентства.Подозреваемый находится под стражей.

https://ria.ru/20210806/zaderzhanie-1744765088.html

краснодарский край

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи, следственный комитет россии (ск рф), россия