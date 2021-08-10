https://ria.ru/20210810/russneft-1745257742.html

Михаил Гуцериев передал долю в "Русснефти" брату

Михаил Гуцериев передал долю в "Русснефти" брату - РИА Новости, 10.08.2021

Михаил Гуцериев передал долю в "Русснефти" брату

Саит-Салам Гуцериев приобрел 37,15% акций "Русснефти", а его брат Михаил Гуцериев перестал владеть этим пакетом, сообщила компания. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T19:43

2021-08-10T19:43

2021-08-10T19:50

экономика

белоруссия

михаил гуцериев

евросоюз

русснефть

александр лукашенко

саит-салам гуцериев

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Саит-Салам Гуцериев приобрел 37,15% акций "Русснефти", а его брат Михаил Гуцериев перестал владеть этим пакетом, сообщила компания."Фамилия, имя, отчество ... физического лица, у которого прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов ...: Гуцериев Микаил Сафарбекович. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 109 252 749 голосов / 37,15%", - говорится в сообщении "Русснефти".Согласно двум другим сообщениям компании, право распоряжаться такой же долей приобрел брат Михаила Саит-Салам Гуцериев, причем контролирует этот пакет он через кипрскую Vemonar Holdings Limited. Как указано в сообщениях компании, дата передачи пакета акций - 10 июня.Евросоюз 21 июня включил Михаила Гуцериева в свой новый санкционный список по Белоруссии за поддержку президента этой страны Александра Лукашенко. После введения санкций Гуцериев, который с 2015 года был председателем совета директоров "Русснефти", принял решение его покинуть. А 14 июля "Русснефть" сообщила, ссылаясь на независимую юридическую экспертизу, что Михаил Гуцериев не является контролирующим лицом компании, в том числе не может оказывать доминирующее влияние и не владеет прямо или косвенно большинством голосующих акций.Среди крупных акционеров "Русснефти", по данным на конец мая, были Rambero Holding AG, Bradinar Holdings Limited и "Млада". На них приходится 31,28%, 16,07% и 10,27% соответственно. Также акциями компании владеют "Веридж Инвестментс Лимитед", "Надежность" и банк "Траст" - 9,61%, 6,6% и 3,61% соответственно. Остальные 22,56% приходятся на прочих акционеров - их более 30 тысяч.

https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745049731.html

https://realty.ria.ru/20210805/moskva-1744461414.html

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экономика, белоруссия, михаил гуцериев, евросоюз, русснефть, александр лукашенко, саит-салам гуцериев