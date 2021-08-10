Семья избитого в Киргизии мальчика приехала в Москву, заявили в РПЦ
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Мальчик из Киргизии, которого избили сверстники из-за того, что он православный, прибыл по приглашению патриарха Кирилла в Москву, где ему покажут достопримечательности, а также подарят перчатки с автографом Федора Емельяненко, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл написал письмо семье русского мальчика, пострадавшего в конфликте со сверстниками на спортивных сборах в Киргизии. Инцидент произошел в июне на озере Иссык-Куль. Девятилетнего ребенка избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стало его вероисповедание.
"Семья мальчика приехала в Москву вчера вечером по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и наших коллег из Россотрудничества. Они разместились в одной из церковных гостиниц. От имени святейшего патриарха нашим гостям будут вручены памятные подарки. Перчатки с автографом передал юному дзюдоисту известный всему миру боец Федор Емельяненко", - сказал Легойда.
Легойда напомнил, что Киргизия – это "часть территории пастырской ответственности" Русской православной церкви. "Мы призваны действовать так, чтобы каждый человек нашей веры, крови и культуры чувствовал себя защищенным, а не брошенным на произвол судьбы. Поступать так в наших силах, какими бы ни были политические условия современности. Для того чтобы действовать по совести – Господь всегда дает силы. И я рад, что многие наши сограждане едины в этом убеждении", - подчеркнул представитель РПЦ
По его мнению, приглашение соотечественников, оказавшихся в сложной ситуации, "отвечает ожиданиям наших сограждан, которые небезразличны к тому, как относятся к русскоязычным людям на пространстве СНГ". "Ведь там проживает огромная по численности диаспора людей, близких нам по крови и культуре", - заключил собеседник агентства.