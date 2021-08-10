https://ria.ru/20210810/rouming-1745347901.html

Минск и Москва с 1 сентября перейдут на сниженные тарифы на роуминг

Минск и Москва с 1 сентября перейдут на сниженные тарифы на роуминг - РИА Новости, 11.08.2021

Минск и Москва с 1 сентября перейдут на сниженные тарифы на роуминг

Минск и Москва договорились об окончании теста сниженных ставок интерконнекта на роуминг, новые тарифы начнут применять с 1 сентября 2021 года на постоянной... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-10T11:59

2021-08-10T11:59

2021-08-11T15:28

союзное государство

белоруссия

россия

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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Минск и Москва договорились об окончании теста сниженных ставок интерконнекта на роуминг, новые тарифы начнут применять с 1 сентября 2021 года на постоянной основе, сообщается во вторник на сайте белорусского посольства в Москве.Согласно сообщению, 9 августа под сопредседательством посла Белоруссии в Российской Федерации Владимира Семашко состоялось заседание группы высокого уровня совета министров Союзного государства в формате видеоконференции."В ходе заседания достигнута договоренность об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Беларуси и России с 1 сентября 2021 года на постоянной основе", - говорится в сообщении.Работа, направленная на отмену роуминга на территории Союзного государства, ведется уже несколько лет. Сначала была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран. Эта "дорожная карта" была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года.Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября прошлого года в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Это позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.В апреле в посольстве Белоруссии в РФ РИА Новости сообщили, что Москва и Минск планируют пройти все межгосударственные процедуры и подготовить необходимые документы по отмене роуминга к 1 июля, а полностью отменить его с 1 января 2022 года. В Минсвязи Белоруссии в мае уточняли, что Минску и Москве для полной отмены роуминга в Союзном государстве осталось доработать "антифродовые" системы, а также проработать варианты, как сделать реальным тариф "ноль" за входящие звонки для граждан, находящихся на территории второго государства.

https://ria.ru/20210727/mezentsev-1743135761.html

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