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Религия
https://ria.ru/20210810/religioved-1745145322.html
Ежегодно жертвами сатанистов могут стать 20-30 человек, считает религиовед
Ежегодно жертвами сатанистов могут стать 20-30 человек, считает религиовед - РИА Новости, 10.08.2021
Ежегодно жертвами сатанистов могут стать 20-30 человек, считает религиовед
Вероятность стать жертвой сатанистов небольшая, но она есть, их жертвами могут стать 20-30 человек в год, прокомментировал РИА Новости ритуальные убийства в... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T10:16
2021-08-10T10:19
религия
роман силантьев
вахтанг кипшидзе
религия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вероятность стать жертвой сатанистов небольшая, но она есть, их жертвами могут стать 20-30 человек в год, прокомментировал РИА Новости ритуальные убийства в Карелии религиовед Роман Силантьев.Ранее СМИ сообщили о том, что супруги из Москвы, задержанные за оборот наркотиков, признались в совершении ритуальных убийств в Карелии в 2016 году. Сообщается, что подозреваемые назвали себя сатанистами, занимались оккультизмом и активно делились своими взглядами с подписчиками в соцсетях, а также продавали оккультные предметы. Ольга Большакова и Андрей Трегубенко, по данным СМИ, 8 августа этапированы из Карелии в Москву для следственных действий."Вероятность стать жертвой сатанистов небольшая, но она не нулевая, 20-30 человек в год могут стать их жертвами", - сказал РИА Новости заместитель председателя Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизе при Минюсте РФ, религиовед Роман Силантьев.По словам Силантьева, дела, связанные с ритуальными убийствами, редко раскрываются: сатанисты ведут себя осторожно, убивают людей без определенного места жительства, которых никто не ищет."Банды сатанистов, которые занимались ритуальными убийствами, неоднократно выявлялись в Невинномысске, в Рыбинске, в Тульской области. К сожалению, это печальная норма нашей жизни, сатанисты и раньше были, они есть и будут", - добавил религиовед.Ранее заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что "сатанинское движение остается питательной средой для преступников, властям и обществу нужно подумать, как защитить людей от пропаганды сатанизма в интернете".
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роман силантьев, вахтанг кипшидзе, религия
10:16 10.08.2021 (обновлено: 10:19 10.08.2021)
 

Ежегодно жертвами сатанистов могут стать 20-30 человек, считает религиовед

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вероятность стать жертвой сатанистов небольшая, но она есть, их жертвами могут стать 20-30 человек в год, прокомментировал РИА Новости ритуальные убийства в Карелии религиовед Роман Силантьев.
Ранее СМИ сообщили о том, что супруги из Москвы, задержанные за оборот наркотиков, признались в совершении ритуальных убийств в Карелии в 2016 году. Сообщается, что подозреваемые назвали себя сатанистами, занимались оккультизмом и активно делились своими взглядами с подписчиками в соцсетях, а также продавали оккультные предметы. Ольга Большакова и Андрей Трегубенко, по данным СМИ, 8 августа этапированы из Карелии в Москву для следственных действий.
"Вероятность стать жертвой сатанистов небольшая, но она не нулевая, 20-30 человек в год могут стать их жертвами", - сказал РИА Новости заместитель председателя Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизе при Минюсте РФ, религиовед Роман Силантьев.
По словам Силантьева, дела, связанные с ритуальными убийствами, редко раскрываются: сатанисты ведут себя осторожно, убивают людей без определенного места жительства, которых никто не ищет.
"Банды сатанистов, которые занимались ритуальными убийствами, неоднократно выявлялись в Невинномысске, в Рыбинске, в Тульской области. К сожалению, это печальная норма нашей жизни, сатанисты и раньше были, они есть и будут", - добавил религиовед.
Ранее заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что "сатанинское движение остается питательной средой для преступников, властям и обществу нужно подумать, как защитить людей от пропаганды сатанизма в интернете".
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 13:44Религия
В РПЦ призвали обсудить способы защиты от пропаганды сатанизма в интернете
 
РелигияРоман СилантьевВахтанг КипшидзеРелигия
 
 
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