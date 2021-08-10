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Ежегодно жертвами сатанистов могут стать 20-30 человек, считает религиовед
Ежегодно жертвами сатанистов могут стать 20-30 человек, считает религиовед - РИА Новости, 10.08.2021
Ежегодно жертвами сатанистов могут стать 20-30 человек, считает религиовед
Вероятность стать жертвой сатанистов небольшая, но она есть, их жертвами могут стать 20-30 человек в год, прокомментировал РИА Новости ритуальные убийства в... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T10:16
2021-08-10T10:16
2021-08-10T10:19
религия
роман силантьев
вахтанг кипшидзе
религия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вероятность стать жертвой сатанистов небольшая, но она есть, их жертвами могут стать 20-30 человек в год, прокомментировал РИА Новости ритуальные убийства в Карелии религиовед Роман Силантьев.Ранее СМИ сообщили о том, что супруги из Москвы, задержанные за оборот наркотиков, признались в совершении ритуальных убийств в Карелии в 2016 году. Сообщается, что подозреваемые назвали себя сатанистами, занимались оккультизмом и активно делились своими взглядами с подписчиками в соцсетях, а также продавали оккультные предметы. Ольга Большакова и Андрей Трегубенко, по данным СМИ, 8 августа этапированы из Карелии в Москву для следственных действий."Вероятность стать жертвой сатанистов небольшая, но она не нулевая, 20-30 человек в год могут стать их жертвами", - сказал РИА Новости заместитель председателя Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизе при Минюсте РФ, религиовед Роман Силантьев.По словам Силантьева, дела, связанные с ритуальными убийствами, редко раскрываются: сатанисты ведут себя осторожно, убивают людей без определенного места жительства, которых никто не ищет."Банды сатанистов, которые занимались ритуальными убийствами, неоднократно выявлялись в Невинномысске, в Рыбинске, в Тульской области. К сожалению, это печальная норма нашей жизни, сатанисты и раньше были, они есть и будут", - добавил религиовед.Ранее заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что "сатанинское движение остается питательной средой для преступников, властям и обществу нужно подумать, как защитить людей от пропаганды сатанизма в интернете".
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роман силантьев, вахтанг кипшидзе, религия
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Вероятность стать жертвой сатанистов небольшая, но она есть, их жертвами могут стать 20-30 человек в год, прокомментировал РИА Новости ритуальные убийства в Карелии религиовед Роман Силантьев
.
Ранее СМИ сообщили о том, что супруги из Москвы, задержанные за оборот наркотиков, признались в совершении ритуальных убийств в Карелии в 2016 году. Сообщается, что подозреваемые назвали себя сатанистами, занимались оккультизмом и активно делились своими взглядами с подписчиками в соцсетях, а также продавали оккультные предметы. Ольга Большакова и Андрей Трегубенко, по данным СМИ, 8 августа этапированы из Карелии в Москву для следственных действий.
"Вероятность стать жертвой сатанистов небольшая, но она не нулевая, 20-30 человек в год могут стать их жертвами", - сказал РИА Новости заместитель председателя Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизе при Минюсте РФ, религиовед Роман Силантьев.
По словам Силантьева, дела, связанные с ритуальными убийствами, редко раскрываются: сатанисты ведут себя осторожно, убивают людей без определенного места жительства, которых никто не ищет.
"Банды сатанистов, которые занимались ритуальными убийствами, неоднократно выявлялись в Невинномысске, в Рыбинске, в Тульской области. К сожалению, это печальная норма нашей жизни, сатанисты и раньше были, они есть и будут", - добавил религиовед.
Ранее заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе
заявил РИА Новости, что "сатанинское движение остается питательной средой для преступников, властям и обществу нужно подумать, как защитить людей от пропаганды сатанизма в интернете".