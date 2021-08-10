https://ria.ru/20210810/religioved-1745145322.html

Ежегодно жертвами сатанистов могут стать 20-30 человек, считает религиовед

Ежегодно жертвами сатанистов могут стать 20-30 человек, считает религиовед - РИА Новости, 10.08.2021

Ежегодно жертвами сатанистов могут стать 20-30 человек, считает религиовед

Вероятность стать жертвой сатанистов небольшая, но она есть, их жертвами могут стать 20-30 человек в год, прокомментировал РИА Новости ритуальные убийства в... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T10:16

2021-08-10T10:16

2021-08-10T10:19

религия

роман силантьев

вахтанг кипшидзе

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155878/16/1558781666_0:137:3115:1889_1920x0_80_0_0_5d738e3ea33121c3d542d301793a19f3.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вероятность стать жертвой сатанистов небольшая, но она есть, их жертвами могут стать 20-30 человек в год, прокомментировал РИА Новости ритуальные убийства в Карелии религиовед Роман Силантьев.Ранее СМИ сообщили о том, что супруги из Москвы, задержанные за оборот наркотиков, признались в совершении ритуальных убийств в Карелии в 2016 году. Сообщается, что подозреваемые назвали себя сатанистами, занимались оккультизмом и активно делились своими взглядами с подписчиками в соцсетях, а также продавали оккультные предметы. Ольга Большакова и Андрей Трегубенко, по данным СМИ, 8 августа этапированы из Карелии в Москву для следственных действий."Вероятность стать жертвой сатанистов небольшая, но она не нулевая, 20-30 человек в год могут стать их жертвами", - сказал РИА Новости заместитель председателя Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизе при Минюсте РФ, религиовед Роман Силантьев.По словам Силантьева, дела, связанные с ритуальными убийствами, редко раскрываются: сатанисты ведут себя осторожно, убивают людей без определенного места жительства, которых никто не ищет."Банды сатанистов, которые занимались ритуальными убийствами, неоднократно выявлялись в Невинномысске, в Рыбинске, в Тульской области. К сожалению, это печальная норма нашей жизни, сатанисты и раньше были, они есть и будут", - добавил религиовед.Ранее заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что "сатанинское движение остается питательной средой для преступников, властям и обществу нужно подумать, как защитить людей от пропаганды сатанизма в интернете".

https://ria.ru/20210809/rpts-1745040063.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман силантьев, вахтанг кипшидзе, религия