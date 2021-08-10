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Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ
Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ - РИА Новости, 11.08.2021
Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ
Министерство науки и высшего образования отстранило ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок, пишет РБК. Эту... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-10T21:14
2021-08-11T00:08
общество
ргсу
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
наталья починок
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования отстранило ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок, пишет РБК. Эту информацию изданию подтвердил и.о. ректора Андрей Хамров.Отмечается, что ее временно отстранили от должности на период с 30 июля по 6 сентября.По его словам, решение о восстановлении или окончательном отстранении Починок от должности ректора примет министр высшего образования и науки Валерий Фальков.В ведомстве эту информацию пока не прокомментировали.
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общество, ргсу, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), наталья починок
21:14 10.08.2021 (обновлено: 00:08 11.08.2021)
 
Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ

Минобрнауки временно отстранило ректора РГСУ Наталью Починок из-за выявленных в вузе нарушений

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкРектор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок
Ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 10 авг РИА Новости. Министерство науки и высшего образования отстранило ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок, пишет РБК. Эту информацию изданию подтвердил и.о. ректора Андрей Хамров.
Отмечается, что ее временно отстранили от должности на период с 30 июля по 6 сентября.
"Были выявлены нарушения в университете, на время проверки она (Починок — Прим. Ред.) отстранена от должности. Были выявлены недостатки в ее декларации о доходах, но проверка идет, возможно, там все нормально", — сказал Хамров.
По его словам, решение о восстановлении или окончательном отстранении Починок от должности ректора примет министр высшего образования и науки Валерий Фальков.
В ведомстве эту информацию пока не прокомментировали.
 
ОбществоРГСУМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Наталья Починок
 
 
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