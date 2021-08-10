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Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ

Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ - РИА Новости, 11.08.2021

Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ

Министерство науки и высшего образования отстранило ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок, пишет РБК. Эту... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-10T21:14

2021-08-10T21:14

2021-08-11T00:08

общество

ргсу

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

наталья починок

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования отстранило ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок, пишет РБК. Эту информацию изданию подтвердил и.о. ректора Андрей Хамров.Отмечается, что ее временно отстранили от должности на период с 30 июля по 6 сентября.По его словам, решение о восстановлении или окончательном отстранении Починок от должности ректора примет министр высшего образования и науки Валерий Фальков.В ведомстве эту информацию пока не прокомментировали.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ргсу, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), наталья починок