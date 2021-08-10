https://ria.ru/20210810/razvedka-1745128790.html

Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ

Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ - РИА Новости, 10.08.2021

Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ

Украинская военная разведка (Главное управление разведки Минобороны, ГУР МОУ) сейчас полностью сконцентрировалась на России, а также Белоруссии и непризнанных... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T03:09

2021-08-10T03:09

2021-08-10T10:51

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинская военная разведка (Главное управление разведки Минобороны, ГУР МОУ) сейчас полностью сконцентрировалась на России, а также Белоруссии и непризнанных ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов."Однако она также работала по Польше, Румынии и другим странам, а после 2014 года фокус полностью сместился. Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик", — сказал он.Он уточнил, что в начале нулевых годов украинская разведка всерьез прогнозировала вооруженный конфликт с Румынией, и все военное строительство государства проводилось именно с учетом этого фактора.Говоря о том, почему ГУР пользуется на Украине большим авторитетом, чем другие спецслужбы, Пухов рассказал, что "в ряды военных разведчиков российские спецслужбы, как представляется украинской власти, проникли в меньшем количестве, чем в ряды политических разведчиков и в СБУ".Эксперт напомнил, что в 2015-2016 годах в республике приняли Стратегию военной безопасности, Военную доктрину, Концепцию развития сферы обороны и безопасности, а также Стратегический оборонный бюллетень. Именно эти документы и зафиксировали изменение разведывательной деятельности Украины. В частности, Стратегия национальной безопасности называет в числе главных внешних угроз военную агрессию России, российскую разведывательно-подрывную деятельность.В скором времени ожидается выход книги "Военная разведка", написанной под редакцией Пухова и его коллеги канадского профессора Пола Робинсона.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Москва обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Российские власти не раз заявляли, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и заинтересованы в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20210809/ukraina-1745071400.html

https://ria.ru/20210807/balbek-1744850472.html

https://ria.ru/20210809/oon-1745059218.html

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в мире, украина, руслан пухов, россия