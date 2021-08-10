https://ria.ru/20210810/rastrata-1745144124.html
В Северной Осетии задержали экс-премьера и бывшего министра туризма
В Северной Осетии задержали экс-премьера и бывшего министра туризма - РИА Новости, 10.08.2021
В Северной Осетии задержали экс-премьера и бывшего министра туризма
Бывшие председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев и министр туризма республики Алан Диамбеков задержаны по делу о растрате бюджетных денег,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T10:05
2021-08-10T10:05
2021-08-10T10:55
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика северная осетия - алания
сергей такоев
россия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Бывшие председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев и министр туризма республики Алан Диамбеков задержаны по делу о растрате бюджетных денег, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.Чиновников подозревают в растрате средств в особо крупном размере. Что конкретно им вменяется и о какой сумме идет речь, Петренко не уточнила.По этому делу также задержали гендиректора ОАО "ОЗАТЭ" Аиду Габараеву. Силовики проводят обыски по местам жительства фигурантов.Такоев покинул пост премьер-министра в 2015 году.
https://ria.ru/20210618/arest-1737535259.html
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РИА Новости
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания, сергей такоев, россия
10:05 10.08.2021 (обновлено: 10:55 10.08.2021)
В Северной Осетии задержали экс-премьера и бывшего министра туризма
В Северной Осетии задержали экс-премьера Такоева и министра туризма Диамбекова по делу о растрате