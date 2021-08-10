https://ria.ru/20210810/rastrata-1745144124.html

В Северной Осетии задержали экс-премьера и бывшего министра туризма

В Северной Осетии задержали экс-премьера и бывшего министра туризма - РИА Новости, 10.08.2021

В Северной Осетии задержали экс-премьера и бывшего министра туризма

Бывшие председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев и министр туризма республики Алан Диамбеков задержаны по делу о растрате бюджетных денег,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T10:05

2021-08-10T10:05

2021-08-10T10:55

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика северная осетия - алания

сергей такоев

россия

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Бывшие председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев и министр туризма республики Алан Диамбеков задержаны по делу о растрате бюджетных денег, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.Чиновников подозревают в растрате средств в особо крупном размере. Что конкретно им вменяется и о какой сумме идет речь, Петренко не уточнила.По этому делу также задержали гендиректора ОАО "ОЗАТЭ" Аиду Габараеву. Силовики проводят обыски по местам жительства фигурантов.Такоев покинул пост премьер-министра в 2015 году.

https://ria.ru/20210618/arest-1737535259.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания, сергей такоев, россия