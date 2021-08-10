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Жительница Красноярского края получила срок за продажу детей в рабство
Жительница Красноярского края получила срок за продажу детей в рабство - РИА Новости, 10.08.2021
Жительница Красноярского края получила срок за продажу детей в рабство
Суд в Красноярском крае приговорил к 17 годам лишения свободы женщину, которая продавала своих детей знакомому для удовлетворения сексуальных потребностей,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:18
2021-08-10T14:18
происшествия
ужур
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Суд в Красноярском крае приговорил к 17 годам лишения свободы женщину, которая продавала своих детей знакомому для удовлетворения сексуальных потребностей, также сроки получили двое мужчин за преступления против половой неприкосновенности детей, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.Следствие и суд установили, что в 2018 году жительница Ужура Красноярского края за тысячу рублей неоднократно передавала знакомому своих детей 3 и 5 лет для удовлетворения сексуальных потребностей. Кроме того, сообщает СК, мужчина привез одного ребенка к своим приятелям 58 и 50 лет, которые над ним надругались."Приговором суда 64-летнему подсудимому назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы, 58-летнему подсудимому - 12,5 лет. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Матери пострадавших детей назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что в зависимости от роли каждого подсудимые признаны виновными в совершении нескольких эпизодов преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности и торговли людьми.В СУСК добавили, что 50-летний обвиняемый страдает психическим расстройством и в момент совершения преступления не осознавал характер совершаемых действий – суд вынес постановление о применении к нему принудительных мер медицинского характера.
https://ria.ru/20210317/rabstvo-1601657971.html
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ужур
красноярский край
россия
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происшествия, ужур, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:18 10.08.2021
 
Жительница Красноярского края получила срок за продажу детей в рабство

Жительнице Красноярского края дали 17 лет лишения свободы за продажу детей в сексуальное рабство

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Суд в Красноярском крае приговорил к 17 годам лишения свободы женщину, которая продавала своих детей знакомому для удовлетворения сексуальных потребностей, также сроки получили двое мужчин за преступления против половой неприкосновенности детей, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
Следствие и суд установили, что в 2018 году жительница Ужура Красноярского края за тысячу рублей неоднократно передавала знакомому своих детей 3 и 5 лет для удовлетворения сексуальных потребностей. Кроме того, сообщает СК, мужчина привез одного ребенка к своим приятелям 58 и 50 лет, которые над ним надругались.
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"Приговором суда 64-летнему подсудимому назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы, 58-летнему подсудимому - 12,5 лет. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Матери пострадавших детей назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в зависимости от роли каждого подсудимые признаны виновными в совершении нескольких эпизодов преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности и торговли людьми.
В СУСК добавили, что 50-летний обвиняемый страдает психическим расстройством и в момент совершения преступления не осознавал характер совершаемых действий – суд вынес постановление о применении к нему принудительных мер медицинского характера.
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ПроисшествияУжурКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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