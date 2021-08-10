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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210810/queen-1745170979.html
Гитарист Queen заявил, что у ленты "Богемская рапсодия" может выйти сиквел
Гитарист Queen заявил, что у ленты "Богемская рапсодия" может выйти сиквел - РИА Новости, 10.08.2021
Гитарист Queen заявил, что у ленты "Богемская рапсодия" может выйти сиквел
Гитарист Queen Брайан Мэй заявил, что у ленты "Богемская рапсодия" может выйти сиквел. Об этом он рассказал в прямом эфире своего Instagram-аккаунта, сообщает... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T13:18
2021-08-10T13:18
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queen
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Гитарист Queen Брайан Мэй заявил, что у ленты "Богемская рапсодия" может выйти сиквел. Об этом он рассказал в прямом эфире своего Instagram-аккаунта, сообщает NME. Мэй заверил, что участники группы "ищут идеи" для возможного продолжения картины. Он также признался, что съемки сиквела — трудная задача во многом из-за того, какого огромного успеха достигла оригинальная картина. Ранее музыкант сомневался в том, что у "Богемской рапсодии" может быть сиквел. Он раскрыл, что участники группы "не считают, что эта картина предполагает еще один фильм". Однако в NME отметили, что лента закончилась выступлением Queen на Live Aid в 1985 году, а значит, в следующем фильме могли бы рассказать о смерти Фредди Меркьюри в 1991. Лента "Богемская рапсодия" вышла в 2018 году. Солиста группы сыграл Рами Малек. За эту роль он получил "Оскар".
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queen, новости культуры, кино и сериалы, музыка
13:18 10.08.2021
 

Гитарист Queen заявил, что у ленты "Богемская рапсодия" может выйти сиквел

© GK Films (2018)Реми Малек в фильме "Богемская рапсодия"
Реми Малек в фильме Богемская рапсодия
© GK Films (2018)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Гитарист Queen Брайан Мэй заявил, что у ленты "Богемская рапсодия" может выйти сиквел. Об этом он рассказал в прямом эфире своего Instagram-аккаунта, сообщает NME.
Мэй заверил, что участники группы "ищут идеи" для возможного продолжения картины. Он также признался, что съемки сиквела — трудная задача во многом из-за того, какого огромного успеха достигла оригинальная картина.
"Мы вложили частицы наших душ в создание первого фильма, но никто из нас не мог предсказать, что он станет успешнее "Унесенных ветром". Но да, мы считаем, что у ленты может появиться продолжение, правда, для этого нужен действительно великолепный сценарий", — говорит Мэй.
Ранее музыкант сомневался в том, что у "Богемской рапсодии" может быть сиквел. Он раскрыл, что участники группы "не считают, что эта картина предполагает еще один фильм". Однако в NME отметили, что лента закончилась выступлением Queen на Live Aid в 1985 году, а значит, в следующем фильме могли бы рассказать о смерти Фредди Меркьюри в 1991.
Лента "Богемская рапсодия" вышла в 2018 году. Солиста группы сыграл Рами Малек. За эту роль он получил "Оскар".
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