https://ria.ru/20210810/queen-1745170979.html

Гитарист Queen заявил, что у ленты "Богемская рапсодия" может выйти сиквел

Гитарист Queen заявил, что у ленты "Богемская рапсодия" может выйти сиквел - РИА Новости, 10.08.2021

Гитарист Queen заявил, что у ленты "Богемская рапсодия" может выйти сиквел

Гитарист Queen Брайан Мэй заявил, что у ленты "Богемская рапсодия" может выйти сиквел. Об этом он рассказал в прямом эфире своего Instagram-аккаунта, сообщает... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T13:18

2021-08-10T13:18

2021-08-10T13:18

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Гитарист Queen Брайан Мэй заявил, что у ленты "Богемская рапсодия" может выйти сиквел. Об этом он рассказал в прямом эфире своего Instagram-аккаунта, сообщает NME. Мэй заверил, что участники группы "ищут идеи" для возможного продолжения картины. Он также признался, что съемки сиквела — трудная задача во многом из-за того, какого огромного успеха достигла оригинальная картина. Ранее музыкант сомневался в том, что у "Богемской рапсодии" может быть сиквел. Он раскрыл, что участники группы "не считают, что эта картина предполагает еще один фильм". Однако в NME отметили, что лента закончилась выступлением Queen на Live Aid в 1985 году, а значит, в следующем фильме могли бы рассказать о смерти Фредди Меркьюри в 1991. Лента "Богемская рапсодия" вышла в 2018 году. Солиста группы сыграл Рами Малек. За эту роль он получил "Оскар".

https://ria.ru/20191029/1560323715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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queen, новости культуры, кино и сериалы, музыка