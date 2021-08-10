20:46 10.08.2021 (обновлено: 21:09 10.08.2021)
В Госдуме считают, что США не оценят заявление Киева о размещении ПВО
Депутат Госдумы Железняк: США не оценят заявление Киева о размещении ПВО на территории Украины
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Предложение украинского вице-премьера Алексея Резникова разместить на территории страны элементы ПВО США является провокацией, в Госдуме рассчитывают, что американская сторона не станет в связи с этим предпринимать безответственных действий, заявил РИА Новости член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.
Ранее вице-премьер - министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников предложил развернуть средства ПВО США на территории Украины. На встрече с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты вице-премьер отметил, что Киев обеспокоен якобы имеющимися намерениями Российской Федерации разместить ядерное оружие в Крыму. Резников также призвал усилить санкции против компаний, которые задействованы в реализации проекта "Северный поток 2", и не допустить его запуска.
"Предложение украинского министра разместить американские военные подразделения и ПВО на территории Украины является провокацией, направленной против безопасности России. Рассчитываем, что американская сторона не станет предпринимать безответственных действий, на которые их провоцируют неадекватные украинские политиканы", - заявил Железняк.
Он также подчеркнул, что обвинения в адрес РФ о якобы имеющихся планах разместить в Крыму ядерное оружие также являются "дезинформацией для введения в заблуждение американцев и европейцев".
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"Украина продолжает антироссийский демарш, усердно стараясь угодить западным русофобам-спонсорам. Выдумывая очередные несуществующие угрозы, которые якобы исходят от России, украинские политики готовы превратить Украину в оккупированную иностранными войсками территорию с окончательной потерей суверенитета и самой страны. Киевским фантазерам и провокаторам следует знать, что на действия властей Украины, способные повлечь за собой угрозу суверенитету нашей страны, территориальной целостности российского государства и безопасности граждан России, будет дан адекватный отрезвляющий ответ", - отметил политик.