https://ria.ru/20210810/pvo-1745262784.html

В Госдуме считают, что США не оценят заявление Киева о размещении ПВО

В Госдуме считают, что США не оценят заявление Киева о размещении ПВО - РИА Новости, 10.08.2021

В Госдуме считают, что США не оценят заявление Киева о размещении ПВО

Предложение украинского вице-премьера Алексея Резникова разместить на территории страны элементы ПВО США является провокацией, в Госдуме рассчитывают, что... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T20:46

2021-08-10T20:46

2021-08-10T21:09

киев

сша

сергей железняк

госдума рф

пво

северный поток — 2

алексей резников

россия

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Предложение украинского вице-премьера Алексея Резникова разместить на территории страны элементы ПВО США является провокацией, в Госдуме рассчитывают, что американская сторона не станет в связи с этим предпринимать безответственных действий, заявил РИА Новости член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.Ранее вице-премьер - министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников предложил развернуть средства ПВО США на территории Украины. На встрече с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты вице-премьер отметил, что Киев обеспокоен якобы имеющимися намерениями Российской Федерации разместить ядерное оружие в Крыму. Резников также призвал усилить санкции против компаний, которые задействованы в реализации проекта "Северный поток 2", и не допустить его запуска."Предложение украинского министра разместить американские военные подразделения и ПВО на территории Украины является провокацией, направленной против безопасности России. Рассчитываем, что американская сторона не станет предпринимать безответственных действий, на которые их провоцируют неадекватные украинские политиканы", - заявил Железняк.Он также подчеркнул, что обвинения в адрес РФ о якобы имеющихся планах разместить в Крыму ядерное оружие также являются "дезинформацией для введения в заблуждение американцев и европейцев"."Украина продолжает антироссийский демарш, усердно стараясь угодить западным русофобам-спонсорам. Выдумывая очередные несуществующие угрозы, которые якобы исходят от России, украинские политики готовы превратить Украину в оккупированную иностранными войсками территорию с окончательной потерей суверенитета и самой страны. Киевским фантазерам и провокаторам следует знать, что на действия властей Украины, способные повлечь за собой угрозу суверенитету нашей страны, территориальной целостности российского государства и безопасности граждан России, будет дан адекватный отрезвляющий ответ", - отметил политик.

https://ria.ru/20210810/kosachev-1745237923.html

https://ria.ru/20210810/pvo-1745126448.html

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киев, сша, сергей железняк, госдума рф, пво, северный поток — 2, алексей резников, россия