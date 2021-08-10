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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210810/puteshestviya-1745184101.html
Названы основные направления для событийного туризма
Названы основные направления для событийного туризма - РИА Новости, 10.08.2021
Названы основные направления для событийного туризма
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к поездкам, приуроченным к разным праздникам и событиям, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T19:26
2021-08-10T19:26
туризм
санкт-петербург
венеция
испания
таиланд
италия
сочи
франция
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к поездкам, приуроченным к разным праздникам и событиям, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2400 пользователей и выяснили, что большинство (58 процентов) отправлялись в тур на важную дату. Например, день рождения в поездке хотя бы раз отмечали 59 процентов опрошенных, а Новый год — 45 процентов. В празднествах и фестивалях за границей участвовали 52 процента респондентов.Также многие готовы путешествовать ради концертов или мероприятий. На выступление любимого артиста в другие города или страны ездила треть туристов, на спортивные соревнования — 22 процента. Еще 14 процентов признались, что делали или получали предложение руки и сердца на отдыхе.Запоминающиеся путешествия за рубеж, привязанные к какому-либо событию, у туристов чаще всего случались в Италии: десять процентов пользователей проводили там медовый месяц, отмечали дни рождения, посещали карнавал в Венеции или выставки.На втором месте — Таиланд, где встречали Новый год или поженились девять процентов опрошенных. Францию назвали восемь процентов туристов – там путешественники признавались друг другу в любви, посещали концерты, выставки и праздновали дни рождения.Поездка в Испанию отложилась в памяти у семи процентов. Путешественники посещали футбольные матчи или отмечали наступление Нового года на Канарских островах.Среди российских городов в плане событийного туризма самым популярным оказался Санкт-Петербург — его выделили 19 процентов респондентов. Праздники в Сочи запомнились 11 процентам путешественников. На Эльбрусе и Байкале часто делают предложения, а также встречают Новый год — эти направления набрали по девять процентов голосов.
https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html
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санкт-петербург
венеция
испания
таиланд
италия
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франция
байкал
эльбрус
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РИА Новости
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санкт-петербург, венеция, испания, таиланд, италия, сочи, франция, новый год, байкал, новости - туризм, эльбрус, туризм, отдых в россии 2021 летом
19:26 10.08.2021
 

Названы основные направления для событийного туризма

© Depositphotos / haveseenПара в колпаках Санта Клауса на пляже на Мальдивах
Пара в колпаках Санта Клауса на пляже на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Depositphotos / haveseen
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к поездкам, приуроченным к разным праздникам и событиям, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2400 пользователей и выяснили, что большинство (58 процентов) отправлялись в тур на важную дату. Например, день рождения в поездке хотя бы раз отмечали 59 процентов опрошенных, а Новый год — 45 процентов. В празднествах и фестивалях за границей участвовали 52 процента респондентов.
Также многие готовы путешествовать ради концертов или мероприятий. На выступление любимого артиста в другие города или страны ездила треть туристов, на спортивные соревнования — 22 процента. Еще 14 процентов признались, что делали или получали предложение руки и сердца на отдыхе.
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Запоминающиеся путешествия за рубеж, привязанные к какому-либо событию, у туристов чаще всего случались в Италии: десять процентов пользователей проводили там медовый месяц, отмечали дни рождения, посещали карнавал в Венеции или выставки.
На втором месте — Таиланд, где встречали Новый год или поженились девять процентов опрошенных. Францию назвали восемь процентов туристов – там путешественники признавались друг другу в любви, посещали концерты, выставки и праздновали дни рождения.
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Поездка в Испанию отложилась в памяти у семи процентов. Путешественники посещали футбольные матчи или отмечали наступление Нового года на Канарских островах.
Среди российских городов в плане событийного туризма самым популярным оказался Санкт-Петербург — его выделили 19 процентов респондентов. Праздники в Сочи запомнились 11 процентам путешественников. На Эльбрусе и Байкале часто делают предложения, а также встречают Новый год — эти направления набрали по девять процентов голосов.
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