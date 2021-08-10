https://ria.ru/20210810/puteshestviya-1745184101.html

Названы основные направления для событийного туризма

Названы основные направления для событийного туризма - РИА Новости, 10.08.2021

Названы основные направления для событийного туризма

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к поездкам, приуроченным к разным праздникам и событиям, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T19:26

2021-08-10T19:26

2021-08-10T19:26

туризм

санкт-петербург

венеция

испания

таиланд

италия

сочи

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154878/28/1548782847_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_86be6bc43f0f6c64837b92572d310492.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к поездкам, приуроченным к разным праздникам и событиям, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2400 пользователей и выяснили, что большинство (58 процентов) отправлялись в тур на важную дату. Например, день рождения в поездке хотя бы раз отмечали 59 процентов опрошенных, а Новый год — 45 процентов. В празднествах и фестивалях за границей участвовали 52 процента респондентов.Также многие готовы путешествовать ради концертов или мероприятий. На выступление любимого артиста в другие города или страны ездила треть туристов, на спортивные соревнования — 22 процента. Еще 14 процентов признались, что делали или получали предложение руки и сердца на отдыхе.Запоминающиеся путешествия за рубеж, привязанные к какому-либо событию, у туристов чаще всего случались в Италии: десять процентов пользователей проводили там медовый месяц, отмечали дни рождения, посещали карнавал в Венеции или выставки.На втором месте — Таиланд, где встречали Новый год или поженились девять процентов опрошенных. Францию назвали восемь процентов туристов – там путешественники признавались друг другу в любви, посещали концерты, выставки и праздновали дни рождения.Поездка в Испанию отложилась в памяти у семи процентов. Путешественники посещали футбольные матчи или отмечали наступление Нового года на Канарских островах.Среди российских городов в плане событийного туризма самым популярным оказался Санкт-Петербург — его выделили 19 процентов респондентов. Праздники в Сочи запомнились 11 процентам путешественников. На Эльбрусе и Байкале часто делают предложения, а также встречают Новый год — эти направления набрали по девять процентов голосов.

https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html

https://ria.ru/20210808/italiya-1744313758.html

https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html

санкт-петербург

венеция

испания

таиланд

италия

сочи

франция

байкал

эльбрус

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, венеция, испания, таиланд, италия, сочи, франция, новый год, байкал, новости - туризм, эльбрус, туризм, отдых в россии 2021 летом