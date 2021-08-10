https://ria.ru/20210810/puteshestviya-1745160986.html
Названы самые популярные осенние направления для отдыха в России
Названы самые популярные осенние направления для отдыха в России - РИА Новости, 10.08.2021
Названы самые популярные осенние направления для отдыха в России
Аналитический центр Туту.ру выяснил, куда россияне планируют полететь в бархатный сезон и сколько платят за билеты, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:21
2021-08-10T14:21
2021-08-10T14:21
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сочи
симферополь
москва
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Аналитический центр Туту.ру выяснил, куда россияне планируют полететь в бархатный сезон и сколько платят за билеты, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.Согласно результатам исследования, этой осенью наши соотечественники очень хотят отдохнуть в Сочи: именно туда оформлено больше всего билетов в период с 1 сентября по 15 октября. На втором месте Симферополь — самое популярное направление для бархатного сезона в прошлом году. Завершает топ-3 Москва.В список пользующихся спросом городов также вошли Минеральные Воды, Анапа, Санкт-Петербург, Геленджик, Краснодар, Калининград и Екатеринбург.Средний чек на перелет по России составил 8067 рублей в одну сторону. По сравнению с 2020 годом стоимость билетов снизилась на семь процентов. Однако по некоторым направлениям цена упала еще ниже: на 15 процентов в Геленджик и на 11 — в Сочи.
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отдых, сочи, симферополь, москва, новости - туризм, туристы, россия, анапа, краснодар, туту.ру, отдых в россии 2021 летом
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Аналитический центр Туту.ру выяснил, куда россияне планируют полететь в бархатный сезон и сколько платят за билеты, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Согласно результатам исследования, этой осенью наши соотечественники очень хотят отдохнуть в Сочи: именно туда оформлено больше всего билетов в период с 1 сентября по 15 октября. На втором месте Симферополь — самое популярное направление для бархатного сезона в прошлом году. Завершает топ-3 Москва.
В список пользующихся спросом городов также вошли Минеральные Воды, Анапа, Санкт-Петербург, Геленджик, Краснодар, Калининград и Екатеринбург.
Средний чек на перелет по России составил 8067 рублей в одну сторону. По сравнению с 2020 годом стоимость билетов снизилась на семь процентов. Однако по некоторым направлениям цена упала еще ниже: на 15 процентов в Геленджик и на 11 — в Сочи.