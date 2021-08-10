https://ria.ru/20210810/puteshestviya-1745160986.html

Названы самые популярные осенние направления для отдыха в России

Названы самые популярные осенние направления для отдыха в России - РИА Новости, 10.08.2021

Названы самые популярные осенние направления для отдыха в России

Аналитический центр Туту.ру выяснил, куда россияне планируют полететь в бархатный сезон и сколько платят за билеты, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:21

2021-08-10T14:21

2021-08-10T14:21

туризм

отдых

сочи

симферополь

москва

новости - туризм

туристы

россия

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Аналитический центр Туту.ру выяснил, куда россияне планируют полететь в бархатный сезон и сколько платят за билеты, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.Согласно результатам исследования, этой осенью наши соотечественники очень хотят отдохнуть в Сочи: именно туда оформлено больше всего билетов в период с 1 сентября по 15 октября. На втором месте Симферополь — самое популярное направление для бархатного сезона в прошлом году. Завершает топ-3 Москва.В список пользующихся спросом городов также вошли Минеральные Воды, Анапа, Санкт-Петербург, Геленджик, Краснодар, Калининград и Екатеринбург.Средний чек на перелет по России составил 8067 рублей в одну сторону. По сравнению с 2020 годом стоимость билетов снизилась на семь процентов. Однако по некоторым направлениям цена упала еще ниже: на 15 процентов в Геленджик и на 11 — в Сочи.

https://ria.ru/20210810/vladivostok-1745142245.html

сочи

симферополь

москва

россия

анапа

краснодар

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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