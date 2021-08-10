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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210810/ptakha-1745252295.html
Рэпера Птаху госпитализировали в Москве
Рэпера Птаху госпитализировали в Москве - РИА Новости, 10.08.2021
Рэпера Птаху госпитализировали в Москве
Рэпера Птаху (Давида Нуриева) госпитализировали в Москве, сообщила РИА Новости его представитель. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T19:00
2021-08-10T19:00
шоубиз
москва
давид нуриев
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Рэпера Птаху (Давида Нуриева) госпитализировали в Москве, сообщила РИА Новости его представитель."Все верно его госпитализировали", - сказала представитель рэпера.На своей странице в Instagram артист написал, что, по мнению врачей, ему необходимо делать операцию."Решили, что операция необходима ... Днём я чуть не "откинулся" от капельницы. Сейчас меня усыпили пропофолом и сделали гастроскопию. Вчера была попытка, но я этот гастроскоп вытащил из себя в панике, и меня было решено усыпить", - написал рэпер.
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москва, давид нуриев
19:00 10.08.2021
 
Рэпера Птаху госпитализировали в Москве

Представитель Птахи сообщила о госпитализации рэпера

© АГН "Москва" / Сергей КиселевРэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев)
Рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев) - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Рэпера Птаху (Давида Нуриева) госпитализировали в Москве, сообщила РИА Новости его представитель.
"Все верно его госпитализировали", - сказала представитель рэпера.
На своей странице в Instagram артист написал, что, по мнению врачей, ему необходимо делать операцию.
"Решили, что операция необходима ... Днём я чуть не "откинулся" от капельницы. Сейчас меня усыпили пропофолом и сделали гастроскопию. Вчера была попытка, но я этот гастроскоп вытащил из себя в панике, и меня было решено усыпить", - написал рэпер.
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ШоубизМоскваДавид Нуриев
 
 
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