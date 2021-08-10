https://ria.ru/20210810/ptakha-1745252295.html

Рэпера Птаху госпитализировали в Москве

Рэпера Птаху госпитализировали в Москве - РИА Новости, 10.08.2021

Рэпера Птаху госпитализировали в Москве

Рэпера Птаху (Давида Нуриева) госпитализировали в Москве, сообщила РИА Новости его представитель. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T19:00

2021-08-10T19:00

2021-08-10T19:00

шоубиз

москва

давид нуриев

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Рэпера Птаху (Давида Нуриева) госпитализировали в Москве, сообщила РИА Новости его представитель."Все верно его госпитализировали", - сказала представитель рэпера.На своей странице в Instagram артист написал, что, по мнению врачей, ему необходимо делать операцию."Решили, что операция необходима ... Днём я чуть не "откинулся" от капельницы. Сейчас меня усыпили пропофолом и сделали гастроскопию. Вчера была попытка, но я этот гастроскоп вытащил из себя в панике, и меня было решено усыпить", - написал рэпер.

https://ria.ru/20210810/maksim-1745241520.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, давид нуриев