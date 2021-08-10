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Рэпера Птаху госпитализировали в Москве
Рэпера Птаху госпитализировали в Москве - РИА Новости, 10.08.2021
Рэпера Птаху госпитализировали в Москве
Рэпера Птаху (Давида Нуриева) госпитализировали в Москве, сообщила РИА Новости его представитель. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T19:00
2021-08-10T19:00
2021-08-10T19:00
шоубиз
москва
давид нуриев
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Рэпера Птаху (Давида Нуриева) госпитализировали в Москве, сообщила РИА Новости его представитель."Все верно его госпитализировали", - сказала представитель рэпера.На своей странице в Instagram артист написал, что, по мнению врачей, ему необходимо делать операцию."Решили, что операция необходима ... Днём я чуть не "откинулся" от капельницы. Сейчас меня усыпили пропофолом и сделали гастроскопию. Вчера была попытка, но я этот гастроскоп вытащил из себя в панике, и меня было решено усыпить", - написал рэпер.
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москва, давид нуриев
Рэпера Птаху госпитализировали в Москве
Представитель Птахи сообщила о госпитализации рэпера