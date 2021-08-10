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Проверка в больнице во Владикавказе после ЧП выявила халатность
Проверка в больнице во Владикавказе после ЧП выявила халатность - РИА Новости, 10.08.2021
Проверка в больнице во Владикавказе после ЧП выявила халатность
Правоохранительные органы в рамках проверки по ЧП в больнице во Владикавказе выявили и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц, сообщил врио РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:23
2021-08-10T17:23
2021-08-10T18:17
происшествия
владикавказ
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
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ПЯТИГОРСК, 10 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы в рамках проверки по ЧП в больнице во Владикавказе выявили и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц, сообщил врио главы региона Сергей Меняйло."По предварительному докладу всех надзорных структур, есть и техническая сторона вопроса, но есть и недоработки, скажем так, халатность и должностных лиц", — сказал он во время заседания оперативного штаба.Он также добавил, что емкости с кислородом в больницу поступили шесть-восемь лет назад, по предварительным данным, без документов.Кроме того, месяц назад было дано поручение о создании резервной линии по снабжению кислородом в больнице. На это, как подчеркнул Меняйло, уже выделили средства."Ну и многие другие вопросы. Мы должны с вами из этой ситуации трагической сделать соответствующие выводы и сделать все для того, чтобы не допустить повтора", — заключил он.Инцидент произошел накануне — взорвалась труба под землей. Погибли девять человек, на следующий день в больнице умерли еще двое. Одну из новых двух смертей медики не связывают с аварией.О поломке кислородной системы в учреждении стало известно около 18:00. Газ подавали из резервных баллонов.Во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалистов Росздравнадзора.Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По словам врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослана Тебиева, причиной аварии в больнице во Владикавказе стал сбой в работе системы кислородного обеспечения.Ночью в республику прибыли машины с газом: три тонны привезли из Кабардино-Балкарии, четыре — из Ставропольского края и восемь — из Краснодара, еще тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745171439.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210810/vladikavkaz-1745175122.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владикавказ, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
17:23 10.08.2021 (обновлено: 18:17 10.08.2021)
Проверка в больнице во Владикавказе после ЧП выявила халатность
Проверка в больнице во Владикавказе после ЧП выявила технические проблемы и халатность
ПЯТИГОРСК, 10 авг — РИА Новости.
Правоохранительные органы в рамках проверки по ЧП в больнице во Владикавказе
выявили и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц, сообщил врио главы региона Сергей Меняйло
.
"По предварительному докладу всех надзорных структур, есть и техническая сторона вопроса, но есть и недоработки, скажем так, халатность и должностных лиц", — сказал он во время заседания оперативного штаба.
Он также добавил, что емкости с кислородом в больницу поступили шесть-восемь лет назад, по предварительным данным, без документов.
Кроме того, месяц назад было дано поручение о создании резервной линии по снабжению кислородом в больнице. На это, как подчеркнул Меняйло, уже выделили средства.
"Ну и многие другие вопросы. Мы должны с вами из этой ситуации трагической сделать соответствующие выводы и сделать все для того, чтобы не допустить повтора", — заключил он.
Инцидент произошел накануне — взорвалась труба под землей. Погибли девять человек, на следующий день в больнице умерли еще двое. Одну из новых двух смертей медики не связывают с аварией.
О поломке кислородной системы в учреждении стало известно около 18:00. Газ подавали из резервных баллонов.
Во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалистов Росздравнадзора
.
Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По словам врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослана Тебиева, причиной аварии в больнице во Владикавказе
стал сбой в работе системы кислородного обеспечения.
Ночью в республику прибыли машины с газом: три тонны привезли из Кабардино-Балкарии, четыре — из Ставропольского края
и восемь — из Краснодара, еще тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.