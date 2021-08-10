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Во владикавказской больнице начали проверку монтажа кислородной системы
Во владикавказской больнице начали проверку монтажа кислородной системы - РИА Новости, 10.08.2021
Во владикавказской больнице начали проверку монтажа кислородной системы
Правоохранители после ЧП в больнице скорой помощи во Владикавказе проверяют появляющиеся в соцсетях сведения о возможных нарушениях в монтаже и эксплуатации... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:44
2021-08-10T11:44
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
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ПЯТИГОРСК, 10 авг - РИА Новости. Правоохранители после ЧП в больнице скорой помощи во Владикавказе проверяют появляющиеся в соцсетях сведения о возможных нарушениях в монтаже и эксплуатации кислородной системы, сообщил врио главы региона Сергей Меняйло.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц."Накануне на место прибыли представители следствия и прокуратуры. Они проводят проверку обстоятельств случившегося. Организована проверка информации о нарушениях в монтаже и эксплуатации кислородной системы КБСП (больницы скорой помощи - ред.), которая появляется в социальных сетях – эти сообщения тоже будут тщательно изучены соответствующими службами", - написал Меняйло в Facebook.По его словам, во всех больницах республики начата проверка систем резервной подачи кислорода.
https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745136558.html
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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания, сергей меняйло, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
11:44 10.08.2021
 
Во владикавказской больнице начали проверку монтажа кислородной системы

Врио главы Северной Осетии Меняйло: во владикавказской больнице проверяют монтаж кислородной системы

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи заезжает на территорию клинической больницы скорой помощи во Владикавказе
Автомобиль скорой помощи заезжает на территорию клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
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ПЯТИГОРСК, 10 авг - РИА Новости. Правоохранители после ЧП в больнице скорой помощи во Владикавказе проверяют появляющиеся в соцсетях сведения о возможных нарушениях в монтаже и эксплуатации кислородной системы, сообщил врио главы региона Сергей Меняйло.
В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
"Накануне на место прибыли представители следствия и прокуратуры. Они проводят проверку обстоятельств случившегося. Организована проверка информации о нарушениях в монтаже и эксплуатации кислородной системы КБСП (больницы скорой помощи - ред.), которая появляется в социальных сетях – эти сообщения тоже будут тщательно изучены соответствующими службами", - написал Меняйло в Facebook.
По его словам, во всех больницах республики начата проверка систем резервной подачи кислорода.
Вентиль системы подачи кислорода к кровати пациента в палате больницы - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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В больницу во Владикавказе после ЧП привезли три тонны кислорода
 
ПроисшествияВладикавказСледственный комитет России (СК РФ)Республика Северная Осетия - АланияСергей МеняйлоПрорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
 
 
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