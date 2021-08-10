https://ria.ru/20210810/proverka-1745161076.html

Во владикавказской больнице начали проверку монтажа кислородной системы

Во владикавказской больнице начали проверку монтажа кислородной системы - РИА Новости, 10.08.2021

Во владикавказской больнице начали проверку монтажа кислородной системы

Правоохранители после ЧП в больнице скорой помощи во Владикавказе проверяют появляющиеся в соцсетях сведения о возможных нарушениях в монтаже и эксплуатации... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T11:44

2021-08-10T11:44

2021-08-10T11:44

происшествия

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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ПЯТИГОРСК, 10 авг - РИА Новости. Правоохранители после ЧП в больнице скорой помощи во Владикавказе проверяют появляющиеся в соцсетях сведения о возможных нарушениях в монтаже и эксплуатации кислородной системы, сообщил врио главы региона Сергей Меняйло.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц."Накануне на место прибыли представители следствия и прокуратуры. Они проводят проверку обстоятельств случившегося. Организована проверка информации о нарушениях в монтаже и эксплуатации кислородной системы КБСП (больницы скорой помощи - ред.), которая появляется в социальных сетях – эти сообщения тоже будут тщательно изучены соответствующими службами", - написал Меняйло в Facebook.По его словам, во всех больницах республики начата проверка систем резервной подачи кислорода.

https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745136558.html

владикавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания, сергей меняйло, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице