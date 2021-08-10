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В Вильнюсе протестующие призвали отправить правительство в отставку
В Вильнюсе протестующие призвали отправить правительство в отставку - РИА Новости, 10.08.2021
В Вильнюсе протестующие призвали отправить правительство в отставку
В Вильнюсе участники акции против антикоронавирусных мер призвали президента Гитанаса Науседу выразить недоверие правительству и отправить его в отставку,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:30
2021-08-10T18:30
2021-08-10T20:46
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Вильнюсе участники акции против антикоронавирусных мер призвали президента Гитанаса Науседу выразить недоверие правительству и отправить его в отставку, передает Sputnik Литва.Митингующих не устраивают ограничения для тех, у кого нет иммунитета к SARS-CoV-2 и "паспорта возможностей", который выдают привитым или переболевшим. Акция приурочена к внеочередной сессии сейма.Люди с самого утра собираются на площади перед зданием парламента, некоторые прибыли из других населенных пунктов. По оценке одного из присутствующих, литовского телеведущего и политика Криступаса Кривицкаса, через несколько минут после начала акции там находились "более 20 тысяч" человек и протестующие продолжали подтягиваться.Участники митинга скандировали "Позор", "Сейм, вон", "Шайка Ландсбергиса, вон!" и другие слоганы. Собравшиеся также запускали дымовые и звуковые сигналы.После обеда они начали выстраиваться в живую цепь вокруг здания парламента, призывая к отставке депутатов и правительства. Протестующие кричали: "Вон из сейма, позор, позор, позор". Манифестанты нарушили установленную дистанцию в 75 метров от здания сейма.Карантин, введенный в Литве из-за коронавируса, отменили в начале июля. При этом власти не исключили новых ограничений. Сейчас в республике действует режим чрезвычайной ситуации. Ожидается, что в среду могут ввести новые меры по COVID-19.
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РИА Новости
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в мире, литва, вильнюс, гитанас науседа
18:30 10.08.2021 (обновлено: 20:46 10.08.2021)
В Вильнюсе протестующие призвали отправить правительство в отставку
В Вильнюсе митингующие против антиковидных ограничений призвали отправить правительство в отставку
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
В Вильнюсе
участники акции против антикоронавирусных мер призвали президента Гитанаса Науседу
выразить недоверие правительству и отправить его в отставку, передает Sputnik Литва
.
Митингующих не устраивают ограничения для тех, у кого нет иммунитета к SARS-CoV-2 и "паспорта возможностей", который выдают привитым или переболевшим. Акция приурочена к внеочередной сессии сейма.
Люди с самого утра собираются на площади перед зданием парламента, некоторые прибыли из других населенных пунктов. По оценке одного из присутствующих, литовского телеведущего и политика Криступаса Кривицкаса, через несколько минут после начала акции там находились "более 20 тысяч" человек и протестующие продолжали подтягиваться.
Участники митинга скандировали "Позор", "Сейм, вон", "Шайка Ландсбергиса, вон!" и другие слоганы. Собравшиеся также запускали дымовые и звуковые сигналы.
После обеда они начали выстраиваться в живую цепь вокруг здания парламента, призывая к отставке депутатов и правительства. Протестующие кричали: "Вон из сейма, позор, позор, позор". Манифестанты нарушили установленную дистанцию в 75 метров от здания сейма.
Карантин, введенный в Литве из-за коронавируса, отменили в начале июля. При этом власти не исключили новых ограничений. Сейчас в республике действует режим чрезвычайной ситуации. Ожидается, что в среду могут ввести новые меры по COVID-19.