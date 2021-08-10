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Австрия выразила протест Белоруссии после задержания журналистов
Австрия выразила протест Белоруссии после задержания журналистов - РИА Новости, 10.08.2021
Австрия выразила протест Белоруссии после задержания журналистов
Австрия незамедлительно выразила протест властям Белоруссии в связи с краткосрочным задержанием сотрудников австрийской телерадиокомпании ORF в Минске, сообщили РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:40
2021-08-10T17:40
в мире
австрия
белоруссия
минск
мид австрии
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ВЕНА, 10 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрия незамедлительно выразила протест властям Белоруссии в связи с краткосрочным задержанием сотрудников австрийской телерадиокомпании ORF в Минске, сообщили во вторник РИА Новости в МИД Австрии.Ранее в ORF подтвердили РИА Новости, что сотрудница компании Карола Шнайдер и ее оператор были остановлены полицией в понедельник, 9 августа 2021 года, во время уличной съемки в Минске, и доставлены в полицейский участок. Они смогли покинуть его вскоре после подтверждения их аккредитации."МИД Австрии подтверждает, что вчера белорусская полиция ненадолго задерживала австрийскую журналистку и ее оператора и устанавливала их личности. Австрия сразу же заявила протест белорусским властям против такого подхода. Это задержание абсолютно неприемлемо для Австрии. Мы ожидаем, что журналисты смогут беспрепятственно выполнять свою работу, а свобода СМИ будет полностью соблюдена", - сообщили РИА Новости в австрийском министерстве.
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в мире, австрия, белоруссия, минск, мид австрии
17:40 10.08.2021
 
Австрия выразила протест Белоруссии после задержания журналистов

МИД Австрии выразил протест Белоруссии после задержания журналистов телерадиокомпании ORF в Минске

CC BY 2.5 / Gryffindor / Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
CC BY 2.5 / Gryffindor /
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ВЕНА, 10 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрия незамедлительно выразила протест властям Белоруссии в связи с краткосрочным задержанием сотрудников австрийской телерадиокомпании ORF в Минске, сообщили во вторник РИА Новости в МИД Австрии.
Ранее в ORF подтвердили РИА Новости, что сотрудница компании Карола Шнайдер и ее оператор были остановлены полицией в понедельник, 9 августа 2021 года, во время уличной съемки в Минске, и доставлены в полицейский участок. Они смогли покинуть его вскоре после подтверждения их аккредитации.
"МИД Австрии подтверждает, что вчера белорусская полиция ненадолго задерживала австрийскую журналистку и ее оператора и устанавливала их личности. Австрия сразу же заявила протест белорусским властям против такого подхода. Это задержание абсолютно неприемлемо для Австрии. Мы ожидаем, что журналисты смогут беспрепятственно выполнять свою работу, а свобода СМИ будет полностью соблюдена", - сообщили РИА Новости в австрийском министерстве.
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