23:56 10.08.2021 (обновлено: 05:07 11.08.2021)
Сапега допустила причастность окружения Протасевича к посадке Ryanair
Софья Сапега допустила причастность окружения Протасевича к инциденту с посадкой Ryanair в Минске
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Задержанная в мае в аэропорту Минска россиянка Софья Сапега заявила, что в инциденте с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии могло быть замешано окружение основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича, с которым они вместе летели из Афин в Вильнюс, и не думает, что к этому причастны белорусские спецслужбы.
"На самом деле я не силюсь делать какие-либо предположения относительно того, кто действительно мог это сделать, поскольку я всегда была далека от каких-либо политических разборок. Но да, из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения", - заявила Сапега в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном во вторник.
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По ее словам, такой вариант не стоит исключать.
Россиянка также опровергла версию о том, что сотрудники КГБ Белоруссии были на борту самолета и задержали Протасевича еще там, до посадки в Минске, а также версию о том, что якобы для посадки самолета в Минске была спровоцирована драка с бортпроводниками. "Нет, ничего подобного не происходило… Никакие сотрудники КГБ в самолете ничего с нами не делали, их не было. Также не было никакой драки", - сказала Сапега.
Отвечая на вопрос, сохранилась ли у нее уверенность в том, что в ситуации с посадкой самолета в Минске в том числе могли быть задействованы спецслужбы Белоруссии, Сапега ответила отрицательно. "Нет, поскольку я старалась никогда не углубляться в эту ситуацию. Я до сих пор нахожусь в этой ситуации. Наверное, после того, как история со мной закончится, мне понадобится еще какое-то время, чтобы осознать и сделать здравое и трезвое заключение, дать оценку. Сейчас я не делаю никаких оценок", - сказал она.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России София Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Пресс-служба СК Белоруссии 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.