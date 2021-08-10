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Сапега допустила причастность окружения Протасевича к посадке Ryanair
Сапега допустила причастность окружения Протасевича к посадке Ryanair - РИА Новости, 11.08.2021
Сапега допустила причастность окружения Протасевича к посадке Ryanair
Задержанная в мае в аэропорту Минска россиянка Софья Сапега заявила, что в инциденте с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии могло быть замешано окружение... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-10T23:56
2021-08-11T05:07
в мире
вильнюс
белоруссия
следственный комитет россии (ск рф)
ryanair
россия
роман протасевич
софия сапега
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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Задержанная в мае в аэропорту Минска россиянка Софья Сапега заявила, что в инциденте с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии могло быть замешано окружение основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича, с которым они вместе летели из Афин в Вильнюс, и не думает, что к этому причастны белорусские спецслужбы."На самом деле я не силюсь делать какие-либо предположения относительно того, кто действительно мог это сделать, поскольку я всегда была далека от каких-либо политических разборок. Но да, из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения", - заявила Сапега в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном во вторник.По ее словам, такой вариант не стоит исключать.Россиянка также опровергла версию о том, что сотрудники КГБ Белоруссии были на борту самолета и задержали Протасевича еще там, до посадки в Минске, а также версию о том, что якобы для посадки самолета в Минске была спровоцирована драка с бортпроводниками. "Нет, ничего подобного не происходило… Никакие сотрудники КГБ в самолете ничего с нами не делали, их не было. Также не было никакой драки", - сказала Сапега.Отвечая на вопрос, сохранилась ли у нее уверенность в том, что в ситуации с посадкой самолета в Минске в том числе могли быть задействованы спецслужбы Белоруссии, Сапега ответила отрицательно. "Нет, поскольку я старалась никогда не углубляться в эту ситуацию. Я до сих пор нахожусь в этой ситуации. Наверное, после того, как история со мной закончится, мне понадобится еще какое-то время, чтобы осознать и сделать здравое и трезвое заключение, дать оценку. Сейчас я не делаю никаких оценок", - сказал она.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России София Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Пресс-служба СК Белоруссии 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.
https://ria.ru/20210809/protasevich-1745027469.html
https://ria.ru/20210809/ryanair-1745042576.html
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в мире, вильнюс, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), ryanair, россия, роман протасевич, софия сапега
23:56 10.08.2021 (обновлено: 05:07 11.08.2021)
 
Сапега допустила причастность окружения Протасевича к посадке Ryanair

Софья Сапега допустила причастность окружения Протасевича к инциденту с посадкой Ryanair в Минске

© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Задержанная в мае в аэропорту Минска россиянка Софья Сапега заявила, что в инциденте с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии могло быть замешано окружение основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича, с которым они вместе летели из Афин в Вильнюс, и не думает, что к этому причастны белорусские спецслужбы.
"На самом деле я не силюсь делать какие-либо предположения относительно того, кто действительно мог это сделать, поскольку я всегда была далека от каких-либо политических разборок. Но да, из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения", - заявила Сапега в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном во вторник.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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По ее словам, такой вариант не стоит исключать.
Россиянка также опровергла версию о том, что сотрудники КГБ Белоруссии были на борту самолета и задержали Протасевича еще там, до посадки в Минске, а также версию о том, что якобы для посадки самолета в Минске была спровоцирована драка с бортпроводниками. "Нет, ничего подобного не происходило… Никакие сотрудники КГБ в самолете ничего с нами не делали, их не было. Также не было никакой драки", - сказала Сапега.
Отвечая на вопрос, сохранилась ли у нее уверенность в том, что в ситуации с посадкой самолета в Минске в том числе могли быть задействованы спецслужбы Белоруссии, Сапега ответила отрицательно. "Нет, поскольку я старалась никогда не углубляться в эту ситуацию. Я до сих пор нахожусь в этой ситуации. Наверное, после того, как история со мной закончится, мне понадобится еще какое-то время, чтобы осознать и сделать здравое и трезвое заключение, дать оценку. Сейчас я не делаю никаких оценок", - сказал она.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России София Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Пресс-служба СК Белоруссии 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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В миреВильнюсБелоруссияСледственный комитет России (СК РФ)RyanairРоссияРоман ПротасевичСофия Сапега
 
 
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