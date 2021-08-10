https://ria.ru/20210810/protasevich-1745274548.html

Сапега допустила причастность окружения Протасевича к посадке Ryanair

Сапега допустила причастность окружения Протасевича к посадке Ryanair - РИА Новости, 11.08.2021

Сапега допустила причастность окружения Протасевича к посадке Ryanair

Задержанная в мае в аэропорту Минска россиянка Софья Сапега заявила, что в инциденте с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии могло быть замешано окружение... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-10T23:56

2021-08-10T23:56

2021-08-11T05:07

в мире

вильнюс

белоруссия

следственный комитет россии (ск рф)

ryanair

россия

роман протасевич

софия сапега

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733635306_70:454:2904:2048_1920x0_80_0_0_10ce8da8535c0e3e470705647d892885.jpg

МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Задержанная в мае в аэропорту Минска россиянка Софья Сапега заявила, что в инциденте с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии могло быть замешано окружение основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича, с которым они вместе летели из Афин в Вильнюс, и не думает, что к этому причастны белорусские спецслужбы."На самом деле я не силюсь делать какие-либо предположения относительно того, кто действительно мог это сделать, поскольку я всегда была далека от каких-либо политических разборок. Но да, из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения", - заявила Сапега в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном во вторник.По ее словам, такой вариант не стоит исключать.Россиянка также опровергла версию о том, что сотрудники КГБ Белоруссии были на борту самолета и задержали Протасевича еще там, до посадки в Минске, а также версию о том, что якобы для посадки самолета в Минске была спровоцирована драка с бортпроводниками. "Нет, ничего подобного не происходило… Никакие сотрудники КГБ в самолете ничего с нами не делали, их не было. Также не было никакой драки", - сказала Сапега.Отвечая на вопрос, сохранилась ли у нее уверенность в том, что в ситуации с посадкой самолета в Минске в том числе могли быть задействованы спецслужбы Белоруссии, Сапега ответила отрицательно. "Нет, поскольку я старалась никогда не углубляться в эту ситуацию. Я до сих пор нахожусь в этой ситуации. Наверное, после того, как история со мной закончится, мне понадобится еще какое-то время, чтобы осознать и сделать здравое и трезвое заключение, дать оценку. Сейчас я не делаю никаких оценок", - сказал она.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России София Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Пресс-служба СК Белоруссии 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.

https://ria.ru/20210809/protasevich-1745027469.html

https://ria.ru/20210809/ryanair-1745042576.html

вильнюс

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вильнюс, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), ryanair, россия, роман протасевич, софия сапега