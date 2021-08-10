Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210810/priznak-1745261037.html
Ученые назвали признак скорой смерти у женщин
Ученые назвали признак скорой смерти у женщин - РИА Новости, 10.08.2021
Ученые назвали признак скорой смерти у женщин
Уменьшение роста в среднем возрасте указывает на повышенный риск ранней смерти у женщин. К таким выводам пришли ученые из Швеции и Дании на основании... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T20:20
2021-08-10T21:06
наука
дания
швеция
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152365/06/1523650601_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_0c7eb5baa4713b89513ecfc2614d2929.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Уменьшение роста в среднем возрасте указывает на повышенный риск ранней смерти у женщин. К таким выводам пришли ученые из Швеции и Дании на основании проведенного исследования. Результаты опубликованы в BMJ Open.Авторы исследования отметили, что после 50 лет у многих людей уменьшается рост и этот процесс особенно ускоряется по достижении 70-летнего возраста. Среди причин называют уплощение позвоночных дисков, компрессионные переломы позвоночника и искривление осанки. Однако ряд новых исследований показал, что уменьшение роста может указывать на повышенный риск скорой смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.Группа ученых из университетов Гетеборга и Копенгагена наблюдала за 2406 жительницами Швеции и Дании, родившимися между 1908-м и 1952 годом. Женщинам измерили рост два раза: когда им было от 30 до 60 лет и спустя десять-тринадцать лет после этого. В среднем за этот период рост участниц исследования уменьшался на 0,8 сантиметра, однако у некоторых он совсем не поменялся, другие же потеряли до 14 сантиметров.В течение 17-19 лет после второго измерения ученые отследили причины смерти наблюдаемых. За 19 лет умерли 625 женщин, и у 157 из них причиной летального исхода стали сердечно-сосудистые заболевания, в том числе у 37 — инсульты. Выяснилось, что каждый сантиметр потерянного роста повышал риск смерти на 14% у шведок и на 21% у датчанок. При потере роста более чем на два сантиметра эти показатели выросли до 74 и 80 процентов. В среднем же ученые пришли к выводу, что серьезное уменьшение роста означало почти двукратное повышение риска смерти от инсульта и сердечно-сосудистых болезней.Авторы исследования призвали внимательно отслеживать уменьшение роста, чтобы выявлять риск развития и обострение сердечно-сосудистых заболеваний.
https://radiosputnik.ria.ru/20210808/smert-1744924867.html
https://ria.ru/20210805/organizm-1744527645.html
дания
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152365/06/1523650601_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_79b09e35071b503646f3afa224497704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дания, швеция, здоровье - общество
20:20 10.08.2021 (обновлено: 21:06 10.08.2021)
 
Ученые назвали признак скорой смерти у женщин

The BMJ: ученые назвали уменьшение роста признаком надвигающейся смерти у женщин

CC0 / luvqs / Микроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
CC0 / luvqs /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Уменьшение роста в среднем возрасте указывает на повышенный риск ранней смерти у женщин. К таким выводам пришли ученые из Швеции и Дании на основании проведенного исследования. Результаты опубликованы в BMJ Open.
Авторы исследования отметили, что после 50 лет у многих людей уменьшается рост и этот процесс особенно ускоряется по достижении 70-летнего возраста. Среди причин называют уплощение позвоночных дисков, компрессионные переломы позвоночника и искривление осанки. Однако ряд новых исследований показал, что уменьшение роста может указывать на повышенный риск скорой смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Человек в инвалидной коляске - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 14:06В мире
Ученые перечислили тревожные признаки, указывающие на скорую смерть
Группа ученых из университетов Гетеборга и Копенгагена наблюдала за 2406 жительницами Швеции и Дании, родившимися между 1908-м и 1952 годом. Женщинам измерили рост два раза: когда им было от 30 до 60 лет и спустя десять-тринадцать лет после этого. В среднем за этот период рост участниц исследования уменьшался на 0,8 сантиметра, однако у некоторых он совсем не поменялся, другие же потеряли до 14 сантиметров.
В течение 17-19 лет после второго измерения ученые отследили причины смерти наблюдаемых. За 19 лет умерли 625 женщин, и у 157 из них причиной летального исхода стали сердечно-сосудистые заболевания, в том числе у 37 — инсульты. Выяснилось, что каждый сантиметр потерянного роста повышал риск смерти на 14% у шведок и на 21% у датчанок. При потере роста более чем на два сантиметра эти показатели выросли до 74 и 80 процентов. В среднем же ученые пришли к выводу, что серьезное уменьшение роста означало почти двукратное повышение риска смерти от инсульта и сердечно-сосудистых болезней.
Авторы исследования призвали внимательно отслеживать уменьшение роста, чтобы выявлять риск развития и обострение сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 16:09
Ученые нашли способ спрогнозировать износ организма
 
НаукаДанияШвецияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00В Китае канадца приговорили к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж
06:19В Приангарье отец и сын на ходу незаметно открывали фуры и похищали груз
06:16Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку
06:05Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
05:59В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
05:31В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
05:20Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
05:10В России снизился средний размер ипотеки
04:53Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
04:15Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
04:10Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
03:31В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
03:18Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
03:13У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
03:10Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
03:07Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
03:05Диетолог рассказала, кому не надо есть дыни и арбузы
03:00Эксперты рассказали об опасностях на детских площадках
02:36"Сильная держава": японцев восхитили результаты России на Олимпиаде
02:34Невеста погибла спустя считанные часы после свадьбы
Лента новостейМолния