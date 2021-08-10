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Ученые назвали признак скорой смерти у женщин
Ученые назвали признак скорой смерти у женщин - РИА Новости, 10.08.2021
Ученые назвали признак скорой смерти у женщин
Уменьшение роста в среднем возрасте указывает на повышенный риск ранней смерти у женщин. К таким выводам пришли ученые из Швеции и Дании на основании... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T20:20
2021-08-10T20:20
2021-08-10T21:06
наука
дания
швеция
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Уменьшение роста в среднем возрасте указывает на повышенный риск ранней смерти у женщин. К таким выводам пришли ученые из Швеции и Дании на основании проведенного исследования. Результаты опубликованы в BMJ Open.Авторы исследования отметили, что после 50 лет у многих людей уменьшается рост и этот процесс особенно ускоряется по достижении 70-летнего возраста. Среди причин называют уплощение позвоночных дисков, компрессионные переломы позвоночника и искривление осанки. Однако ряд новых исследований показал, что уменьшение роста может указывать на повышенный риск скорой смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.Группа ученых из университетов Гетеборга и Копенгагена наблюдала за 2406 жительницами Швеции и Дании, родившимися между 1908-м и 1952 годом. Женщинам измерили рост два раза: когда им было от 30 до 60 лет и спустя десять-тринадцать лет после этого. В среднем за этот период рост участниц исследования уменьшался на 0,8 сантиметра, однако у некоторых он совсем не поменялся, другие же потеряли до 14 сантиметров.В течение 17-19 лет после второго измерения ученые отследили причины смерти наблюдаемых. За 19 лет умерли 625 женщин, и у 157 из них причиной летального исхода стали сердечно-сосудистые заболевания, в том числе у 37 — инсульты. Выяснилось, что каждый сантиметр потерянного роста повышал риск смерти на 14% у шведок и на 21% у датчанок. При потере роста более чем на два сантиметра эти показатели выросли до 74 и 80 процентов. В среднем же ученые пришли к выводу, что серьезное уменьшение роста означало почти двукратное повышение риска смерти от инсульта и сердечно-сосудистых болезней.Авторы исследования призвали внимательно отслеживать уменьшение роста, чтобы выявлять риск развития и обострение сердечно-сосудистых заболеваний.
https://radiosputnik.ria.ru/20210808/smert-1744924867.html
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дания, швеция, здоровье - общество
20:20 10.08.2021 (обновлено: 21:06 10.08.2021)
Ученые назвали признак скорой смерти у женщин
The BMJ: ученые назвали уменьшение роста признаком надвигающейся смерти у женщин
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Уменьшение роста в среднем возрасте указывает на повышенный риск ранней смерти у женщин. К таким выводам пришли ученые из Швеции и Дании
на основании проведенного исследования. Результаты опубликованы в BMJ Open
.
Авторы исследования отметили, что после 50 лет у многих людей уменьшается рост и этот процесс особенно ускоряется по достижении 70-летнего возраста. Среди причин называют уплощение позвоночных дисков, компрессионные переломы позвоночника и искривление осанки. Однако ряд новых исследований показал, что уменьшение роста может указывать на повышенный риск скорой смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Группа ученых из университетов Гетеборга
и Копенгагена
наблюдала за 2406 жительницами Швеции
и Дании, родившимися между 1908-м и 1952 годом. Женщинам измерили рост два раза: когда им было от 30 до 60 лет и спустя десять-тринадцать лет после этого. В среднем за этот период рост участниц исследования уменьшался на 0,8 сантиметра, однако у некоторых он совсем не поменялся, другие же потеряли до 14 сантиметров.
В течение 17-19 лет после второго измерения ученые отследили причины смерти наблюдаемых. За 19 лет умерли 625 женщин, и у 157 из них причиной летального исхода стали сердечно-сосудистые заболевания, в том числе у 37 — инсульты. Выяснилось, что каждый сантиметр потерянного роста повышал риск смерти на 14% у шведок и на 21% у датчанок. При потере роста более чем на два сантиметра эти показатели выросли до 74 и 80 процентов. В среднем же ученые пришли к выводу, что серьезное уменьшение роста означало почти двукратное повышение риска смерти от инсульта и сердечно-сосудистых болезней.
Авторы исследования призвали внимательно отслеживать уменьшение роста, чтобы выявлять риск развития и обострение сердечно-сосудистых заболеваний.