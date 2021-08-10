02:19 10.08.2021 (обновлено: 05:36 10.08.2021)
Слуцкий: притесняющим русскоговорящих иностранцам нечего делать в России
Леонид Слуцкий: людям, притесняющим русскоговорящих жителей других стран, нечего делать в России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Людям, притесняющим русскоговорящих жителей других стран, нечего делать в России, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, выразив несогласие с позицией сенатора Владимира Джабарова, который счел более оптимальным не запрещать въезд в Россию, а оставить урегулирование проблемы властям бывших республик СССР.
В понедельник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на фоне участившихся случаев притеснения русскоговорящих людей в Киргизии сообщил, что депутаты предлагают разработать меры реагирования, среди которых - запрет на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей. Джабаров однако предложил не вводить подобные запреты, а вести переговоры с руководителями республик, чтобы они "дали жесткий отпор" тем, кто притесняет русских.
"Мне немного удивительна позиция моего уважаемого друга-сенатора Владимира Джабарова, который выступил с критикой предложения депутатов ввести запрет на въезд в Россию притесняющим русскоговорящих в Киргизии. Подобным маргиналам нечего делать в нашей стране, они и у нас на родине могут творить подобные бесчинства", - заявил депутат.
По словам Слуцкого, ситуация с нападением на продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке в Киргизии, "вопиющая и недопустимая".
"Мы рассчитываем на адекватную реакцию киргизских властей и привлечение к ответственности виновных. По этому вопросу находимся в контакте с нашими коллегами из Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии. Надеемся, что подобного не повторится, особенно с учётом того, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в Конституции страны", - отметил депутат, добавив, что с российской стороны предупредительные меры будут далеко не лишними.
В начале августа в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. А в июне этого года девятилетнего ребенка избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь. Комиссия Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по международному сотрудничеству уже призвала усилить меры по защите соотечественников в Киргизии.