https://ria.ru/20210810/prigovor-1745159321.html
Сидящий пожизненно серийный убийца с Урала получил еще один срок
Сидящий пожизненно серийный убийца с Урала получил еще один срок - РИА Новости, 10.08.2021
Сидящий пожизненно серийный убийца с Урала получил еще один срок
Серийный убийца из Новоуральска Евгений Петров, приговоренный к пожизненному сроку за убийство 10 человек, получил еще почти 12 лет колонии за изнасилование и... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:29
2021-08-10T11:29
2021-08-10T11:29
происшествия
свердловская область
дуванский район
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Серийный убийца из Новоуральска Евгений Петров, приговоренный к пожизненному сроку за убийство 10 человек, получил еще почти 12 лет колонии за изнасилование и убийство 16-летней девушки в Башкирии в 2001 году, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось что Петров обвиняется в изнасиловании и убийстве 16-летней жительницы Дуванского района, тело которой с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесу 7 сентября 2001 года. Петрова на время расследования перевозили в изолятор Уфы."Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы, назначив, с учетом ранее вынесенного приговора, окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Подсудимый, не согласившись с приговором, обжаловал его в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.Добавляется, что суд в итоге снизил наказание до 11 лет 10 месяцев лишения свободы."Тем не менее, окончательное наказание осталось неизменным, Петрову назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - добавляется в сообщении.По данным ведомства, в мае 2001 года Петров в селе Мясегутово около автовокзала заметил девушку и предложил подвезти. Он вывез ее в лесополосу, где, угрожая ножом, изнасиловал, а затем задушил. Уже мертвую девушку изверг искромсал ножом, привязал ее тело тросом к автомобилю и вывез в лес. Отмечается, что свою вину Петров признал частично.Петров в апреле 2005 года был приговорен к пожизненному заключению за серию из 10 убийств, сопряженных с изнасилованиями, и двух покушений на территории Свердловской области с 1998 по 2003 годы.
https://ria.ru/20210722/ubiytsa-1742307395.html
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происшествия, свердловская область, дуванский район, уфа, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, россия
Сидящий пожизненно серийный убийца с Урала получил еще один срок
Серийный убийца Евгений Петров получил еще 11 лет и 10 месяцев к пожизненному заключению
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Серийный убийца из Новоуральска Евгений Петров, приговоренный к пожизненному сроку за убийство 10 человек, получил еще почти 12 лет колонии за изнасилование и убийство 16-летней девушки в Башкирии в 2001 году, сообщается на сайте СК РФ
.
Ранее сообщалось что Петров обвиняется в изнасиловании и убийстве 16-летней жительницы Дуванского района
, тело которой с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесу 7 сентября 2001 года. Петрова на время расследования перевозили в изолятор Уфы
.
"Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы, назначив, с учетом ранее вынесенного приговора, окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Подсудимый, не согласившись с приговором, обжаловал его в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.
Добавляется, что суд в итоге снизил наказание до 11 лет 10 месяцев лишения свободы.
"Тем не менее, окончательное наказание осталось неизменным, Петрову назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - добавляется в сообщении.
По данным ведомства, в мае 2001 года Петров в селе Мясегутово около автовокзала заметил девушку и предложил подвезти. Он вывез ее в лесополосу, где, угрожая ножом, изнасиловал, а затем задушил. Уже мертвую девушку изверг искромсал ножом, привязал ее тело тросом к автомобилю и вывез в лес. Отмечается, что свою вину Петров признал частично.
Петров в апреле 2005 года был приговорен к пожизненному заключению за серию из 10 убийств, сопряженных с изнасилованиями, и двух покушений на территории Свердловской области
с 1998 по 2003 годы.