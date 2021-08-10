https://ria.ru/20210810/prigovor-1745159321.html

Сидящий пожизненно серийный убийца с Урала получил еще один срок

Сидящий пожизненно серийный убийца с Урала получил еще один срок - РИА Новости, 10.08.2021

Сидящий пожизненно серийный убийца с Урала получил еще один срок

Серийный убийца из Новоуральска Евгений Петров, приговоренный к пожизненному сроку за убийство 10 человек, получил еще почти 12 лет колонии за изнасилование и... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T11:29

2021-08-10T11:29

2021-08-10T11:29

происшествия

свердловская область

дуванский район

уфа

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Серийный убийца из Новоуральска Евгений Петров, приговоренный к пожизненному сроку за убийство 10 человек, получил еще почти 12 лет колонии за изнасилование и убийство 16-летней девушки в Башкирии в 2001 году, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось что Петров обвиняется в изнасиловании и убийстве 16-летней жительницы Дуванского района, тело которой с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесу 7 сентября 2001 года. Петрова на время расследования перевозили в изолятор Уфы."Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы, назначив, с учетом ранее вынесенного приговора, окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Подсудимый, не согласившись с приговором, обжаловал его в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.Добавляется, что суд в итоге снизил наказание до 11 лет 10 месяцев лишения свободы."Тем не менее, окончательное наказание осталось неизменным, Петрову назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - добавляется в сообщении.По данным ведомства, в мае 2001 года Петров в селе Мясегутово около автовокзала заметил девушку и предложил подвезти. Он вывез ее в лесополосу, где, угрожая ножом, изнасиловал, а затем задушил. Уже мертвую девушку изверг искромсал ножом, привязал ее тело тросом к автомобилю и вывез в лес. Отмечается, что свою вину Петров признал частично.Петров в апреле 2005 года был приговорен к пожизненному заключению за серию из 10 убийств, сопряженных с изнасилованиями, и двух покушений на территории Свердловской области с 1998 по 2003 годы.

https://ria.ru/20210722/ubiytsa-1742307395.html

https://ria.ru/20210604/popkov-1735550629.html

свердловская область

дуванский район

уфа

республика башкортостан

россия

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происшествия, свердловская область, дуванский район, уфа, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, россия