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Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии

Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии - РИА Новости, 10.08.2021

Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона подготовить предложения РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T10:54

2021-08-10T10:54

2021-08-10T11:30

происшествия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика саха (якутия)

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавшим в результате ЧС, сообщила пресс-служба Кремля."Путин поручил министру Зиничеву увеличить группировку, сосредоточенную на тушении пожаров в Якутии", - отметили в Кремле.Кроме того, глава государства заявил о необходимости увеличения интенсивности работы авиации МЧС в этом регионе.Руководству Якутии президент "дал поручение подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС"."МЧС совместно с руководством Якутии должны подготовить предложения по мерам социальной поддержки пострадавших от ЧС", - добавили в пресс-службе.В Якутии действует режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

https://ria.ru/20210809/pozhar-1745031634.html

республика саха (якутия)

россия

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происшествия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии