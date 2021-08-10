https://ria.ru/20210810/postradavshie-1745260720.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян - РИА Новости, 10.08.2021

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Трое россиян, которые пострадали в ДТП в Турции, остаются на лечении в больницах, один в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T20:16

2021-08-10T20:16

2021-08-10T20:25

турция

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

дтп с российскими туристами в турции

самарская область

анталья (провинция)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Трое россиян, которые пострадали в ДТП в Турции, остаются на лечении в больницах, один в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.Автобус с 22 туристами из Самарской области 2 августа попал в аварию в районе Сиде, три человека погибли. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся."На данный момент трое пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья остаются в больницах Турции. Пациенты находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, он получил черепно-мозговую травму, отметили в пресс-службе. Для пациента проведен телемедицинский консилиум с участием специалистов НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России и медицинских специалистов больницы в провинции Анталья."После стабилизации состояния пациента будет решаться вопрос о его транспортировке для дальнейшего лечения в один из федеральных центров Минздрава России в Москве",- подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20210808/dtp-1744924120.html

турция

россия

самарская область

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места аварии автобуса с российскими туристами в Турции Четыре россиянина погибли в ДТП с автобусом в Турции, сообщила РИА Новости компания "Интурист". Как уточнили в генконсульстве России в Анталье, еще пятеро российских граждан получили тяжелые ранения, двое из них в реанимационном отделении. 2021-08-10T20:16 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, дтп с российскими туристами в турции, самарская область, анталья (провинция)