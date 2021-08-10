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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян - РИА Новости, 10.08.2021
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
Трое россиян, которые пострадали в ДТП в Турции, остаются на лечении в больницах, один в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T20:16
2021-08-10T20:25
турция
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
дтп с российскими туристами в турции
самарская область
анталья (провинция)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Трое россиян, которые пострадали в ДТП в Турции, остаются на лечении в больницах, один в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.Автобус с 22 туристами из Самарской области 2 августа попал в аварию в районе Сиде, три человека погибли. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся."На данный момент трое пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья остаются в больницах Турции. Пациенты находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, он получил черепно-мозговую травму, отметили в пресс-службе. Для пациента проведен телемедицинский консилиум с участием специалистов НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России и медицинских специалистов больницы в провинции Анталья."После стабилизации состояния пациента будет решаться вопрос о его транспортировке для дальнейшего лечения в один из федеральных центров Минздрава России в Москве",- подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20210808/dtp-1744924120.html
турция
россия
самарская область
анталья (провинция)
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Кадры с места аварии автобуса с российскими туристами в Турции
Четыре россиянина погибли в ДТП с автобусом в Турции, сообщила РИА Новости компания "Интурист". Как уточнили в генконсульстве России в Анталье, еще пятеро российских граждан получили тяжелые ранения, двое из них в реанимационном отделении.
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турция, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, дтп с российскими туристами в турции, самарская область, анталья (провинция)
20:16 10.08.2021 (обновлено: 20:25 10.08.2021)
 
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Минздрав России: трое россиян, пострадавших в ДТП в Турции, остаются в больницах

На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Трое россиян, которые пострадали в ДТП в Турции, остаются на лечении в больницах, один в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Автобус с 22 туристами из Самарской области 2 августа попал в аварию в районе Сиде, три человека погибли. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся.
"На данный момент трое пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья остаются в больницах Турции. Пациенты находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, он получил черепно-мозговую травму, отметили в пресс-службе. Для пациента проведен телемедицинский консилиум с участием специалистов НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России и медицинских специалистов больницы в провинции Анталья.
"После стабилизации состояния пациента будет решаться вопрос о его транспортировке для дальнейшего лечения в один из федеральных центров Минздрава России в Москве",- подчеркнули в пресс-службе.
На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
8 августа, 13:42
Крупные ДТП с участием автобусов в мире в 2020-2021 годах
 
ТурцияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияДТП с российскими туристами в ТурцииСамарская областьАнталья (провинция)
 
 
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