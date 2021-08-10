https://ria.ru/20210810/podrostok-1745152447.html

Подросток спас троих детей из горящего дома в Свердловской области

Подросток спас троих детей из горящего дома в Свердловской области - РИА Новости, 10.08.2021

Подросток спас троих детей из горящего дома в Свердловской области

Шестнадцатилетний подросток спас троих детей из охваченного огнем дома в Свердловской области, еще четверых он вывел из соседнего здания, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T10:58

2021-08-10T10:58

2021-08-10T13:03

хорошие новости

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток спас троих детей из охваченного огнем дома в Свердловской области, еще четверых он вывел из соседнего здания, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Сообщение о пожаре в селе Чатлык Красноуфимского округа поступило в 02:30 по московскому времени, пламя потушили спустя десять минут. Причиной ЧП, по данным ведомства, стало короткое замыкание электропроводки.В министерстве рассказали, что пожар заметил шестнадцатилетний Сергей Тетеревков: он попросил отца вызвать спасателей, а сам побежал к дому. Огонь охватил крышу и веранду, преградив свободный выход. Поэтому подросток проник в дом через окно, после чего увидел трех спящих детей — школьник разбудил их и по одному эвакуировал, а затем отвел на безопасное расстояние.Затем Тетеревков, по данным МЧС, заметил, что пламя распространяется в сторону соседнего здания, и побежал будить его жителей. Дверь была заперта, поэтому подросток протиснул в руку в расщелину, открыл засов, зашел внутрь и нашел еще четырех детей. Собрав на улице всех несовершеннолетних из двух домов, школьник успокаивал их до прибытия пожарных.Сейчас Главное управление МЧС по Свердловской области рассматривает вопрос о награждении подростка.

https://ria.ru/20210804/spasenie-1744354106.html

https://ria.ru/20210728/rebenok-1743205677.html

свердловская область

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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия