Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210810/podrostok-1745152447.html
Подросток спас троих детей из горящего дома в Свердловской области
Подросток спас троих детей из горящего дома в Свердловской области - РИА Новости, 10.08.2021
Подросток спас троих детей из горящего дома в Свердловской области
Шестнадцатилетний подросток спас троих детей из охваченного огнем дома в Свердловской области, еще четверых он вывел из соседнего здания, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T10:58
2021-08-10T13:03
хорошие новости
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток спас троих детей из охваченного огнем дома в Свердловской области, еще четверых он вывел из соседнего здания, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Сообщение о пожаре в селе Чатлык Красноуфимского округа поступило в 02:30 по московскому времени, пламя потушили спустя десять минут. Причиной ЧП, по данным ведомства, стало короткое замыкание электропроводки.В министерстве рассказали, что пожар заметил шестнадцатилетний Сергей Тетеревков: он попросил отца вызвать спасателей, а сам побежал к дому. Огонь охватил крышу и веранду, преградив свободный выход. Поэтому подросток проник в дом через окно, после чего увидел трех спящих детей — школьник разбудил их и по одному эвакуировал, а затем отвел на безопасное расстояние.Затем Тетеревков, по данным МЧС, заметил, что пламя распространяется в сторону соседнего здания, и побежал будить его жителей. Дверь была заперта, поэтому подросток протиснул в руку в расщелину, открыл засов, зашел внутрь и нашел еще четырех детей. Собрав на улице всех несовершеннолетних из двух домов, школьник успокаивал их до прибытия пожарных.Сейчас Главное управление МЧС по Свердловской области рассматривает вопрос о награждении подростка.
https://ria.ru/20210804/spasenie-1744354106.html
https://ria.ru/20210728/rebenok-1743205677.html
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
10:58 10.08.2021 (обновлено: 13:03 10.08.2021)
 
Подросток спас троих детей из горящего дома в Свердловской области

Шестнадцатилетний подросток спас троих детей из охваченного огнем дома в Свердловской области

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток спас троих детей из охваченного огнем дома в Свердловской области, еще четверых он вывел из соседнего здания, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Сообщение о пожаре в селе Чатлык Красноуфимского округа поступило в 02:30 по московскому времени, пламя потушили спустя десять минут. Причиной ЧП, по данным ведомства, стало короткое замыкание электропроводки.
Четверо юношей в возрасте от 15 до 17 лет спасли жителей горящего дома в мордовском поселке Лесозавод - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 15:29Хорошие новости
В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
В министерстве рассказали, что пожар заметил шестнадцатилетний Сергей Тетеревков: он попросил отца вызвать спасателей, а сам побежал к дому.
Огонь охватил крышу и веранду, преградив свободный выход. Поэтому подросток проник в дом через окно, после чего увидел трех спящих детей — школьник разбудил их и по одному эвакуировал, а затем отвел на безопасное расстояние.
Затем Тетеревков, по данным МЧС, заметил, что пламя распространяется в сторону соседнего здания, и побежал будить его жителей. Дверь была заперта, поэтому подросток протиснул в руку в расщелину, открыл засов, зашел внутрь и нашел еще четырех детей. Собрав на улице всех несовершеннолетних из двух домов, школьник успокаивал их до прибытия пожарных.
Сейчас Главное управление МЧС по Свердловской области рассматривает вопрос о награждении подростка.
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 08:37Хорошие новости
В Башкирии трех мальчиков наградят за спасение тонущего ребенка
 
Хорошие новостиПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:16Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров
15:13Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
14:28Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
14:28Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать
14:27Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября
Лента новостейМолния