https://ria.ru/20210810/po-1745249420.html

В России обновили перечень ПО для предустановки на гаджеты

В России обновили перечень ПО для предустановки на гаджеты - РИА Новости, 10.08.2021

В России обновили перечень ПО для предустановки на гаджеты

Правительство РФ утвердило список российского программного обеспечения (ПО), которое должно быть предварительно установлено на гаджеты в 2022 году,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T18:44

2021-08-10T18:44

2021-08-10T18:44

технологии

правительство рф

mail.ru group

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило список российского программного обеспечения (ПО), которое должно быть предварительно установлено на гаджеты в 2022 году, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году", - говорится в документе.Согласно принятому документу, в обновленный перечень вошла программа OK Video (правообладатель - Mail.ru Group) из класса программ для доступа к социальным сетям для предустановки на Smart TV.Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года, одновременно будет признан утратившим силу аналогичный перечень, утвержденный в конце декабря 2020 года (действует с апреля 2021 года). В России с 1 апреля 2021 года запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения.

https://ria.ru/20210727/mintsifry-1743177474.html

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2021

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технологии, правительство рф, mail.ru group, россия