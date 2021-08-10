https://ria.ru/20210810/po-1745249420.html
В России обновили перечень ПО для предустановки на гаджеты
В России обновили перечень ПО для предустановки на гаджеты - РИА Новости, 10.08.2021
В России обновили перечень ПО для предустановки на гаджеты
Правительство РФ утвердило список российского программного обеспечения (ПО), которое должно быть предварительно установлено на гаджеты в 2022 году,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:44
2021-08-10T18:44
2021-08-10T18:44
технологии
правительство рф
mail.ru group
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745058327_0:0:3162:1778_1920x0_80_0_0_709bd2f8654d347dbcd8c9f247f10cea.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило список российского программного обеспечения (ПО), которое должно быть предварительно установлено на гаджеты в 2022 году, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году", - говорится в документе.Согласно принятому документу, в обновленный перечень вошла программа OK Video (правообладатель - Mail.ru Group) из класса программ для доступа к социальным сетям для предустановки на Smart TV.Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года, одновременно будет признан утратившим силу аналогичный перечень, утвержденный в конце декабря 2020 года (действует с апреля 2021 года). В России с 1 апреля 2021 года запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения.
https://ria.ru/20210727/mintsifry-1743177474.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745058327_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_584a5829a7bc8fefa7e7ec8368269432.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, правительство рф, mail.ru group, россия
В России обновили перечень ПО для предустановки на гаджеты
Правительство РФ обновило перечень российского ПО для предустановки на гаджеты