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В России обновили перечень ПО для предустановки на гаджеты
В России обновили перечень ПО для предустановки на гаджеты - РИА Новости, 10.08.2021
В России обновили перечень ПО для предустановки на гаджеты
Правительство РФ утвердило список российского программного обеспечения (ПО), которое должно быть предварительно установлено на гаджеты в 2022 году,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:44
2021-08-10T18:44
технологии
правительство рф
mail.ru group
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило список российского программного обеспечения (ПО), которое должно быть предварительно установлено на гаджеты в 2022 году, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году", - говорится в документе.Согласно принятому документу, в обновленный перечень вошла программа OK Video (правообладатель - Mail.ru Group) из класса программ для доступа к социальным сетям для предустановки на Smart TV.Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года, одновременно будет признан утратившим силу аналогичный перечень, утвержденный в конце декабря 2020 года (действует с апреля 2021 года). В России с 1 апреля 2021 года запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения.
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технологии, правительство рф, mail.ru group, россия
18:44 10.08.2021
 
В России обновили перечень ПО для предустановки на гаджеты

Правительство РФ обновило перечень российского ПО для предустановки на гаджеты

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЮноша в маске на станции московского метрополитена
Юноша в маске на станции московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило список российского программного обеспечения (ПО), которое должно быть предварительно установлено на гаджеты в 2022 году, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году", - говорится в документе.
Согласно принятому документу, в обновленный перечень вошла программа OK Video (правообладатель - Mail.ru Group) из класса программ для доступа к социальным сетям для предустановки на Smart TV.
Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года, одновременно будет признан утратившим силу аналогичный перечень, утвержденный в конце декабря 2020 года (действует с апреля 2021 года). В России с 1 апреля 2021 года запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения.
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