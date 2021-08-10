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В ФНС рассказали о разработке платформы для выплат бизнесу
В ФНС рассказали о разработке платформы для выплат бизнесу - РИА Новости, 10.08.2021
В ФНС рассказали о разработке платформы для выплат бизнесу
Федеральная налоговая служба (ФНС) вместе с Минэкономразвития работает над платформой для выплат компаниям в случае локдауна, что позволит оказывать помощь... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:27
2021-08-10T12:27
экономика
владимир путин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
михаил мишустин
даниил егоров
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) вместе с Минэкономразвития работает над платформой для выплат компаниям в случае локдауна, что позволит оказывать помощь бизнесу быстро и без дополнительных бумажек, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.Премьер в ходе встречи указал, что президент РФ Владимир Путин предложил сделать платформу для выплат в размере МРОТ на численность сотрудников тем компаниям, которые пострадают в случае локдауна, который будет вводиться по поручениям санитарных врачей."Что касается поручений президента, то мы уже очень плотно работаем с министерством экономического развития, определяем контуры системы и готовимся к тому, чтобы выплаты проходили в таком же режиме, как это происходило в том году, чтобы это все было быстро, качественно и без дополнительных бумажек от бизнеса, чтобы люди могли очень быстро ощутить помощь государства", - рассказал Егоров.
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экономика, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии), михаил мишустин, даниил егоров, россия
12:27 10.08.2021
 
В ФНС рассказали о разработке платформы для выплат бизнесу

Глава ФНС Егоров: ведомство работает над платформой для выплат компаниям в случае локдауна

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) вместе с Минэкономразвития работает над платформой для выплат компаниям в случае локдауна, что позволит оказывать помощь бизнесу быстро и без дополнительных бумажек, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Премьер в ходе встречи указал, что президент РФ Владимир Путин предложил сделать платформу для выплат в размере МРОТ на численность сотрудников тем компаниям, которые пострадают в случае локдауна, который будет вводиться по поручениям санитарных врачей.
"Что касается поручений президента, то мы уже очень плотно работаем с министерством экономического развития, определяем контуры системы и готовимся к тому, чтобы выплаты проходили в таком же режиме, как это происходило в том году, чтобы это все было быстро, качественно и без дополнительных бумажек от бизнеса, чтобы люди могли очень быстро ощутить помощь государства", - рассказал Егоров.
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ЭкономикаВладимир ПутинФедеральная налоговая служба (ФНС России)Михаил МишустинДаниил ЕгоровРоссия
 
 
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