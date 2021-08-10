https://ria.ru/20210810/platforma-1745168838.html

В ФНС рассказали о разработке платформы для выплат бизнесу

В ФНС рассказали о разработке платформы для выплат бизнесу - РИА Новости, 10.08.2021

В ФНС рассказали о разработке платформы для выплат бизнесу

Федеральная налоговая служба (ФНС) вместе с Минэкономразвития работает над платформой для выплат компаниям в случае локдауна, что позволит оказывать помощь... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T12:27

2021-08-10T12:27

2021-08-10T12:27

экономика

владимир путин

федеральная налоговая служба (фнс россии)

михаил мишустин

даниил егоров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571420274_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_fcfed0d744ff22c1814e8b11d6b93a44.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) вместе с Минэкономразвития работает над платформой для выплат компаниям в случае локдауна, что позволит оказывать помощь бизнесу быстро и без дополнительных бумажек, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.Премьер в ходе встречи указал, что президент РФ Владимир Путин предложил сделать платформу для выплат в размере МРОТ на численность сотрудников тем компаниям, которые пострадают в случае локдауна, который будет вводиться по поручениям санитарных врачей."Что касается поручений президента, то мы уже очень плотно работаем с министерством экономического развития, определяем контуры системы и готовимся к тому, чтобы выплаты проходили в таком же режиме, как это происходило в том году, чтобы это все было быстро, качественно и без дополнительных бумажек от бизнеса, чтобы люди могли очень быстро ощутить помощь государства", - рассказал Егоров.

https://ria.ru/20210729/nalogi-1743391061.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии), михаил мишустин, даниил егоров, россия