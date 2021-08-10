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ФНС перечислила плюсы единого налогового платежа для бизнеса
ФНС перечислила плюсы единого налогового платежа для бизнеса - РИА Новости, 10.08.2021
ФНС перечислила плюсы единого налогового платежа для бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) готовится ввести единый счет для всех налогов, сборов и страховых взносов для бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на портал... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:04
2021-08-10T18:04
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) готовится ввести единый счет для всех налогов, сборов и страховых взносов для бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на портал госзакупок. Механизм, действующий с 2019 года, планируют распространить на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — они смогут уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом. В ФНС подчеркнули, что готовящееся нововведение несет ряд плюсов для плательщиков: Кроме того, внедрение единого налогового счета позволит снизить нагрузку на государственные информационные системы благодаря сокращению количества платежей и транзакций.
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия
18:04 10.08.2021
 
ФНС перечислила плюсы единого налогового платежа для бизнеса

ФНС назвала четыре плюса единого налогового платежа для бизнеса

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМонеты и конверты с логотипом ФНС РФ
Монеты и конверты с логотипом ФНС РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) готовится ввести единый счет для всех налогов, сборов и страховых взносов для бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на портал госзакупок.
Механизм, действующий с 2019 года, планируют распространить на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — они смогут уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом.
В ФНС подчеркнули, что готовящееся нововведение несет ряд плюсов для плательщиков:
  • Удобство уплаты налогов. Для этого юрлицам и индивидуальным предпринимателям понадобится только ИНН и внесение суммы платежа одной транзакцией.
  • Исключение ошибок в расчетных документах.
  • Взаимоучет долгов и переплат. Теперь при наличии недоимки и переплаты по разным налогам и взносам средства будут перераспределяться, что позволит избежать пени и взысканий.
  • Сервисы для бизнеса в режиме реального времени. Можно будет подключить автоплатеж, заказать детализацию и найти неучтенные платежи в системах ФНС и Федерального казначейства.
Кроме того, внедрение единого налогового счета позволит снизить нагрузку на государственные информационные системы благодаря сокращению количества платежей и транзакций.
Здание Федеральной налоговой службы (ФНС) на Мосфильмовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 21:43
ФНС разработает новый налоговый режим для малого бизнеса
 
ЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Россия
 
 
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