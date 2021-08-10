https://ria.ru/20210810/platezh-1745244209.html

ФНС перечислила плюсы единого налогового платежа для бизнеса

ФНС перечислила плюсы единого налогового платежа для бизнеса - РИА Новости, 10.08.2021

ФНС перечислила плюсы единого налогового платежа для бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) готовится ввести единый счет для всех налогов, сборов и страховых взносов для бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на портал... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T18:04

2021-08-10T18:04

2021-08-10T18:04

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

россия

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) готовится ввести единый счет для всех налогов, сборов и страховых взносов для бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на портал госзакупок. Механизм, действующий с 2019 года, планируют распространить на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — они смогут уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом. В ФНС подчеркнули, что готовящееся нововведение несет ряд плюсов для плательщиков: Кроме того, внедрение единого налогового счета позволит снизить нагрузку на государственные информационные системы благодаря сокращению количества платежей и транзакций.

https://ria.ru/20210630/nalog-1739323137.html

россия

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2021

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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия