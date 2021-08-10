Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы
Программисты придумали, как ускорить доставку пациентов с сердечными заболеваниями в больницы
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские программисты разрабатывают сервис IT-маршрутизации скорой помощи "Кардионет", который позволяет сократить время доставки пациентов с сердечными заболеваниями в стационар и сохранять больше 1 тысячи жизней в год, рассказал РИА Новости руководитель проекта Богдан Олейник.
"IT-маршрутизация по принципу автоматизированного выбора оптимального маршрута позволит изменить концепцию оказания скорой помощи на всей территории страны", - сообщил Олейник после представления проекта на форуме "Архипелаг 2121", который проходит в Великом Новгороде.
Согласно расчетам команды при масштабировании проекта на всей территории России проект позволит сохранить более 1350 человеческих жизней ежегодно, поскольку доставка пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями в больницу в течение первых двух часов снижает смертность на 80%.
Также проект позволит сэкономить более 8 миллионов рублей в год на расходах на топливо. За счет сохранения жизней россиян экономический эффект для страны составит 63 миллиарда рублей, если проект будет развернут во всех субъектах.
"У авторов уже готов программный продукт на базе платформы Android, его интегрировали с сервисом "2ГИС". Проект пилотировали на модели цифрового двойника Курганской области. По результатам время эвакуации пациентов сократилось в среднем на 11 минут по области. Семь из тринадцати районов Курганской области перевели в зону двухчасовой доступности медицинской помощи", - рассказал Олейник.
Он уточнил, что в августе стартует полноценный пилотный проект на скорой помощи по маршрутизации больных с инфарктом миокарда в Курской области. Также технологию протестируют на ДТП и экстренной хирургии в Башкирии в конце 2021 года. Проект будут масштабировать после завершения пилотов с начала 2022 года.
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