https://ria.ru/20210810/patsienty-1745132190.html

Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы

Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы - РИА Новости, 10.08.2021

Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы

Российские программисты разрабатывают сервис IT-маршрутизации скорой помощи "Кардионет", который позволяет сократить время доставки пациентов с сердечными... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T07:24

2021-08-10T07:24

2021-08-10T07:24

общество

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские программисты разрабатывают сервис IT-маршрутизации скорой помощи "Кардионет", который позволяет сократить время доставки пациентов с сердечными заболеваниями в стационар и сохранять больше 1 тысячи жизней в год, рассказал РИА Новости руководитель проекта Богдан Олейник."IT-маршрутизация по принципу автоматизированного выбора оптимального маршрута позволит изменить концепцию оказания скорой помощи на всей территории страны", - сообщил Олейник после представления проекта на форуме "Архипелаг 2121", который проходит в Великом Новгороде.Согласно расчетам команды при масштабировании проекта на всей территории России проект позволит сохранить более 1350 человеческих жизней ежегодно, поскольку доставка пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями в больницу в течение первых двух часов снижает смертность на 80%.Также проект позволит сэкономить более 8 миллионов рублей в год на расходах на топливо. За счет сохранения жизней россиян экономический эффект для страны составит 63 миллиарда рублей, если проект будет развернут во всех субъектах.Он уточнил, что в августе стартует полноценный пилотный проект на скорой помощи по маршрутизации больных с инфарктом миокарда в Курской области. Также технологию протестируют на ДТП и экстренной хирургии в Башкирии в конце 2021 года. Проект будут масштабировать после завершения пилотов с начала 2022 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/krov-1736433470.html

https://ria.ru/20201228/serdtse-1591164213.html

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2021

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