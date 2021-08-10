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Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы
Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы - РИА Новости, 10.08.2021
Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы
Российские программисты разрабатывают сервис IT-маршрутизации скорой помощи "Кардионет", который позволяет сократить время доставки пациентов с сердечными... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T07:24
2021-08-10T07:24
общество
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские программисты разрабатывают сервис IT-маршрутизации скорой помощи "Кардионет", который позволяет сократить время доставки пациентов с сердечными заболеваниями в стационар и сохранять больше 1 тысячи жизней в год, рассказал РИА Новости руководитель проекта Богдан Олейник."IT-маршрутизация по принципу автоматизированного выбора оптимального маршрута позволит изменить концепцию оказания скорой помощи на всей территории страны", - сообщил Олейник после представления проекта на форуме "Архипелаг 2121", который проходит в Великом Новгороде.Согласно расчетам команды при масштабировании проекта на всей территории России проект позволит сохранить более 1350 человеческих жизней ежегодно, поскольку доставка пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями в больницу в течение первых двух часов снижает смертность на 80%.Также проект позволит сэкономить более 8 миллионов рублей в год на расходах на топливо. За счет сохранения жизней россиян экономический эффект для страны составит 63 миллиарда рублей, если проект будет развернут во всех субъектах.Он уточнил, что в августе стартует полноценный пилотный проект на скорой помощи по маршрутизации больных с инфарктом миокарда в Курской области. Также технологию протестируют на ДТП и экстренной хирургии в Башкирии в конце 2021 года. Проект будут масштабировать после завершения пилотов с начала 2022 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210610/krov-1736433470.html
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общество, россия
07:24 10.08.2021
 
Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы

Программисты придумали, как ускорить доставку пациентов с сердечными заболеваниями в больницы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские программисты разрабатывают сервис IT-маршрутизации скорой помощи "Кардионет", который позволяет сократить время доставки пациентов с сердечными заболеваниями в стационар и сохранять больше 1 тысячи жизней в год, рассказал РИА Новости руководитель проекта Богдан Олейник.
"IT-маршрутизация по принципу автоматизированного выбора оптимального маршрута позволит изменить концепцию оказания скорой помощи на всей территории страны", - сообщил Олейник после представления проекта на форуме "Архипелаг 2121", который проходит в Великом Новгороде.
Согласно расчетам команды при масштабировании проекта на всей территории России проект позволит сохранить более 1350 человеческих жизней ежегодно, поскольку доставка пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями в больницу в течение первых двух часов снижает смертность на 80%.
Также проект позволит сэкономить более 8 миллионов рублей в год на расходах на топливо. За счет сохранения жизней россиян экономический эффект для страны составит 63 миллиарда рублей, если проект будет развернут во всех субъектах.
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"У авторов уже готов программный продукт на базе платформы Android, его интегрировали с сервисом "2ГИС". Проект пилотировали на модели цифрового двойника Курганской области. По результатам время эвакуации пациентов сократилось в среднем на 11 минут по области. Семь из тринадцати районов Курганской области перевели в зону двухчасовой доступности медицинской помощи", - рассказал Олейник.
Он уточнил, что в августе стартует полноценный пилотный проект на скорой помощи по маршрутизации больных с инфарктом миокарда в Курской области. Также технологию протестируют на ДТП и экстренной хирургии в Башкирии в конце 2021 года. Проект будут масштабировать после завершения пилотов с начала 2022 года.
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