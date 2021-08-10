https://ria.ru/20210810/otstavka-1745254797.html

Губернатор Нью-Йорка уйдет в отставку из-за обвинений в домогательствах

Губернатор Нью-Йорка уйдет в отставку из-за обвинений в домогательствах - РИА Новости, 10.08.2021

Губернатор Нью-Йорка уйдет в отставку из-за обвинений в домогательствах

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что через две недели уйдет в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T19:21

2021-08-10T19:21

2021-08-10T20:13

в мире

сша

нью-йорк (штат)

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что через две недели уйдет в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах."В сложившихся обстоятельствах лучшее, чем я могу помочь, это уйти в сторону... и именно так я и поступлю", - сказал он в телеобращении к жителям штата.Куомо объяснил, что хочет избежать многомесячной политической и юридической неразберихи, неизбежной в случае, если бы он продолжал сопротивляться попыткам отстранения от должности."Я должен служить вашим высшим интересам. Эта ситуация, если она останется на нынешней траектории, обернется месяцами политической и юридической неразберихи... Она поглотит правительство и обойдется налогоплательщикам в миллионы долларов, ожесточит людей", - сказал он.По словам Куомо, после его отставки руководство Нью-Йорком перейдет к его заместительнице Кэти Хокул."(Она) умна и компетентна, транзит должен быть беспроблемным", - сказал он.Проведенное прокуратурой штата расследование показало, что объектами домогательств со стороны Куомо стали 11 женщин, включая его непосредственных подчиненных, которых губернатор целовал, обнимал и трогал.Не оспаривая утверждения потерпевших, Куомо заявляет, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. В ходе выступления он извинился перед женщинами.К отставке Куомо призвали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, сенаторы США от Нью-Йорка, а законодатели штата начали подготовку к процедуре импичмента.

https://ria.ru/20210726/nasilie-1742924980.html

https://ria.ru/20210810/domogatelstva-1745192216.html

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нью-йорк (штат)

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в мире, сша, нью-йорк (штат), эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)