https://ria.ru/20210810/otstavka-1745254797.html
Губернатор Нью-Йорка уйдет в отставку из-за обвинений в домогательствах
Губернатор Нью-Йорка уйдет в отставку из-за обвинений в домогательствах - РИА Новости, 10.08.2021
Губернатор Нью-Йорка уйдет в отставку из-за обвинений в домогательствах
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что через две недели уйдет в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T19:21
2021-08-10T19:21
2021-08-10T20:13
в мире
сша
нью-йорк (штат)
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что через две недели уйдет в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах."В сложившихся обстоятельствах лучшее, чем я могу помочь, это уйти в сторону... и именно так я и поступлю", - сказал он в телеобращении к жителям штата.Куомо объяснил, что хочет избежать многомесячной политической и юридической неразберихи, неизбежной в случае, если бы он продолжал сопротивляться попыткам отстранения от должности."Я должен служить вашим высшим интересам. Эта ситуация, если она останется на нынешней траектории, обернется месяцами политической и юридической неразберихи... Она поглотит правительство и обойдется налогоплательщикам в миллионы долларов, ожесточит людей", - сказал он.По словам Куомо, после его отставки руководство Нью-Йорком перейдет к его заместительнице Кэти Хокул."(Она) умна и компетентна, транзит должен быть беспроблемным", - сказал он.Проведенное прокуратурой штата расследование показало, что объектами домогательств со стороны Куомо стали 11 женщин, включая его непосредственных подчиненных, которых губернатор целовал, обнимал и трогал.Не оспаривая утверждения потерпевших, Куомо заявляет, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. В ходе выступления он извинился перед женщинами.К отставке Куомо призвали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, сенаторы США от Нью-Йорка, а законодатели штата начали подготовку к процедуре импичмента.
https://ria.ru/20210726/nasilie-1742924980.html
https://ria.ru/20210810/domogatelstva-1745192216.html
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в мире, сша, нью-йорк (штат), эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
19:21 10.08.2021 (обновлено: 20:13 10.08.2021)
Губернатор Нью-Йорка уйдет в отставку из-за обвинений в домогательствах
Губернатор Нью-Йорка Куомо уйдет в отставку через 14 дней из-за обвинений в домогательствах
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо
объявил, что через две недели уйдет в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.
"В сложившихся обстоятельствах лучшее, чем я могу помочь, это уйти в сторону... и именно так я и поступлю", - сказал он в телеобращении к жителям штата.
Куомо объяснил, что хочет избежать многомесячной политической и юридической неразберихи, неизбежной в случае, если бы он продолжал сопротивляться попыткам отстранения от должности.
"Я должен служить вашим высшим интересам. Эта ситуация, если она останется на нынешней траектории, обернется месяцами политической и юридической неразберихи... Она поглотит правительство и обойдется налогоплательщикам в миллионы долларов, ожесточит людей", - сказал он.
По словам Куомо, после его отставки руководство Нью-Йорком перейдет к его заместительнице Кэти Хокул.
"(Она) умна и компетентна, транзит должен быть беспроблемным", - сказал он.
Проведенное прокуратурой штата расследование показало, что объектами домогательств со стороны Куомо стали 11 женщин, включая его непосредственных подчиненных, которых губернатор целовал, обнимал и трогал.
Не оспаривая утверждения потерпевших, Куомо заявляет, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. В ходе выступления он извинился перед женщинами.
К отставке Куомо призвали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, сенаторы США от Нью-Йорка, а законодатели штата начали подготовку к процедуре импичмента.