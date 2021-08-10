https://ria.ru/20210810/otravlenie-1745179065.html

На Кубани выписали 39 детей после отравления в поезде Мурманск — Адлер

На Кубани выписали 39 детей после отравления в поезде Мурманск — Адлер - РИА Новости, 10.08.2021

На Кубани выписали 39 детей после отравления в поезде Мурманск — Адлер

Из больниц в Туапсе и Апшеронске выписаны 39 детей, оказавшихся там в результате отравления в поезде Мурманск – Адлер, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T13:30

2021-08-10T13:30

2021-08-10T13:44

туапсе

происшествия

апшеронск

краснодарский край

мурманск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

адлер

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КРАСНОДАР, 10 авг – РИА Новости. Из больниц в Туапсе и Апшеронске выписаны 39 детей, оказавшихся там в результате отравления в поезде Мурманск – Адлер, сообщили РИА Новости в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.Двадцать детей в составе двух групп, ехавших в лагерь из Мурманска, были госпитализированы в кубанские инфекционные больницы 7 августа с признаками отравления. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. В воскресенье в больницах Кубани с кишечной инфекцией, по данным оперштаба, находилось 87 детей, к понедельнику их количество выросло до 91."Из инфекционного отделения Туапсинской ЦРБ 1 выписаны 36 детей. Трое детей уехали из Апшеронска", - сообщили в пресс-службе.Ранее во вторник следственные органы сообщили о задержании в связи с отравлением детей директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск – Адлер. По данным следствия, повар и официант вагона-ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала, пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников, отмечалось в сообщении Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

https://ria.ru/20210809/obysk-1745043812.html

туапсе

апшеронск

краснодарский край

мурманск

адлер

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, происшествия, апшеронск, краснодарский край, мурманск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), адлер, россия