Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/otravlenie-1745179065.html
На Кубани выписали 39 детей после отравления в поезде Мурманск — Адлер
На Кубани выписали 39 детей после отравления в поезде Мурманск — Адлер - РИА Новости, 10.08.2021
На Кубани выписали 39 детей после отравления в поезде Мурманск — Адлер
Из больниц в Туапсе и Апшеронске выписаны 39 детей, оказавшихся там в результате отравления в поезде Мурманск – Адлер, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T13:30
2021-08-10T13:44
туапсе
происшествия
апшеронск
краснодарский край
мурманск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
адлер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742340219_0:42:961:582_1920x0_80_0_0_27f1f76bf8ddd30591ace97ce9a93ee7.jpg
КРАСНОДАР, 10 авг – РИА Новости. Из больниц в Туапсе и Апшеронске выписаны 39 детей, оказавшихся там в результате отравления в поезде Мурманск – Адлер, сообщили РИА Новости в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.Двадцать детей в составе двух групп, ехавших в лагерь из Мурманска, были госпитализированы в кубанские инфекционные больницы 7 августа с признаками отравления. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. В воскресенье в больницах Кубани с кишечной инфекцией, по данным оперштаба, находилось 87 детей, к понедельнику их количество выросло до 91."Из инфекционного отделения Туапсинской ЦРБ 1 выписаны 36 детей. Трое детей уехали из Апшеронска", - сообщили в пресс-службе.Ранее во вторник следственные органы сообщили о задержании в связи с отравлением детей директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск – Адлер. По данным следствия, повар и официант вагона-ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала, пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников, отмечалось в сообщении Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
https://ria.ru/20210809/obysk-1745043812.html
туапсе
апшеронск
краснодарский край
мурманск
адлер
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742340219_54:0:905:638_1920x0_80_0_0_986ed3545074687e4b23948bc94058ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туапсе, происшествия, апшеронск, краснодарский край, мурманск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), адлер, россия
13:30 10.08.2021 (обновлено: 13:44 10.08.2021)
 
На Кубани выписали 39 детей после отравления в поезде Мурманск — Адлер

Из больниц в Туапсе и Апшеронске выписали 39 детей после отравления в поезде Мурманск — Адлер

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиПодмосковная "скорая" перешла на цифровую телефонию
Подмосковная скорая перешла на цифровую телефонию - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 10 авг – РИА Новости. Из больниц в Туапсе и Апшеронске выписаны 39 детей, оказавшихся там в результате отравления в поезде МурманскАдлер, сообщили РИА Новости в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.
Двадцать детей в составе двух групп, ехавших в лагерь из Мурманска, были госпитализированы в кубанские инфекционные больницы 7 августа с признаками отравления. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. В воскресенье в больницах Кубани с кишечной инфекцией, по данным оперштаба, находилось 87 детей, к понедельнику их количество выросло до 91.
"Из инфекционного отделения Туапсинской ЦРБ 1 выписаны 36 детей. Трое детей уехали из Апшеронска", - сообщили в пресс-службе.
Ранее во вторник следственные органы сообщили о задержании в связи с отравлением детей директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск – Адлер. По данным следствия, повар и официант вагона-ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала, пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников, отмечалось в сообщении Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 14:01
У поставщиков продуктов провели обыски после отравления детей в поезде
 
ТуапсеПроисшествияАпшеронскКраснодарский крайМурманскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)АдлерРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:16Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров
15:13Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
14:28Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
14:28Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать
14:27Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября
Лента новостейМолния