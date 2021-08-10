https://ria.ru/20210810/ostanki-1745201539.html

На Алтае нашли останки ребенка

На Алтае нашли останки ребенка - РИА Новости, 10.08.2021

На Алтае нашли останки ребенка

Останки ребёнка нашли в Новоалтайске Алтайского края, следователи предполагают, что это пропавшая 7 лет назад десятилетняя девочка, сообщают в СУСК РФ по... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:43

2021-08-10T15:43

2021-08-10T15:43

происшествия

алтайский край

новоалтайск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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БАРНАУЛ, 10 авг - РИА Новости. Останки ребёнка нашли в Новоалтайске Алтайского края, следователи предполагают, что это пропавшая 7 лет назад десятилетняя девочка, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю.По данным местных СМИ, в понедельник местный житель увидел торчащие из реки детские сапоги и вызвал полицию."Днем 9 августа 2021 года в реке Черемшанка в городе Новоалтайске обнаружены останки костей и личные вещи человека… Следователями СК для установления личности, в том числе с целью проверки принадлежности костных останков (…) назначен комплекс исследований, в том числе экспертиза ДНК", - говорится в сообщении.По факту находки организована доследственная проверка.Десятилетняя девочка пропала в марте 2014 года в Новоалтайске по дороге из школы. Позже в реке Черемшанка нашли её вещи. Полицейские и волонтеры организовали масштабные поиски. Так, чтобы найти ребёнка, несколько раз осушали реку, но это не дало результата. Пропажа девочки вызвала большой общественный резонанс.

https://ria.ru/20210719/ostanki-1741843154.html

алтайский край

новоалтайск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алтайский край, новоалтайск, следственный комитет россии (ск рф), россия