https://ria.ru/20210810/ostanki-1745201539.html
На Алтае нашли останки ребенка
На Алтае нашли останки ребенка - РИА Новости, 10.08.2021
На Алтае нашли останки ребенка
Останки ребёнка нашли в Новоалтайске Алтайского края, следователи предполагают, что это пропавшая 7 лет назад десятилетняя девочка, сообщают в СУСК РФ по... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T15:43
2021-08-10T15:43
2021-08-10T15:43
происшествия
алтайский край
новоалтайск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БАРНАУЛ, 10 авг - РИА Новости. Останки ребёнка нашли в Новоалтайске Алтайского края, следователи предполагают, что это пропавшая 7 лет назад десятилетняя девочка, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю.По данным местных СМИ, в понедельник местный житель увидел торчащие из реки детские сапоги и вызвал полицию."Днем 9 августа 2021 года в реке Черемшанка в городе Новоалтайске обнаружены останки костей и личные вещи человека… Следователями СК для установления личности, в том числе с целью проверки принадлежности костных останков (…) назначен комплекс исследований, в том числе экспертиза ДНК", - говорится в сообщении.По факту находки организована доследственная проверка.Десятилетняя девочка пропала в марте 2014 года в Новоалтайске по дороге из школы. Позже в реке Черемшанка нашли её вещи. Полицейские и волонтеры организовали масштабные поиски. Так, чтобы найти ребёнка, несколько раз осушали реку, но это не дало результата. Пропажа девочки вызвала большой общественный резонанс.
https://ria.ru/20210719/ostanki-1741843154.html
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происшествия, алтайский край, новоалтайск, следственный комитет россии (ск рф), россия
На Алтае нашли останки ребенка
В Новоалтайске в реке нашли останки ребенка