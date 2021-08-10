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На Алтае нашли останки ребенка
На Алтае нашли останки ребенка - РИА Новости, 10.08.2021
На Алтае нашли останки ребенка
Останки ребёнка нашли в Новоалтайске Алтайского края, следователи предполагают, что это пропавшая 7 лет назад десятилетняя девочка, сообщают в СУСК РФ по... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T15:43
2021-08-10T15:43
происшествия
алтайский край
новоалтайск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БАРНАУЛ, 10 авг - РИА Новости. Останки ребёнка нашли в Новоалтайске Алтайского края, следователи предполагают, что это пропавшая 7 лет назад десятилетняя девочка, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю.По данным местных СМИ, в понедельник местный житель увидел торчащие из реки детские сапоги и вызвал полицию."Днем 9 августа 2021 года в реке Черемшанка в городе Новоалтайске обнаружены останки костей и личные вещи человека… Следователями СК для установления личности, в том числе с целью проверки принадлежности костных останков (…) назначен комплекс исследований, в том числе экспертиза ДНК", - говорится в сообщении.По факту находки организована доследственная проверка.Десятилетняя девочка пропала в марте 2014 года в Новоалтайске по дороге из школы. Позже в реке Черемшанка нашли её вещи. Полицейские и волонтеры организовали масштабные поиски. Так, чтобы найти ребёнка, несколько раз осушали реку, но это не дало результата. Пропажа девочки вызвала большой общественный резонанс.
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алтайский край
новоалтайск
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происшествия, алтайский край, новоалтайск, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:43 10.08.2021
 
На Алтае нашли останки ребенка

В Новоалтайске в реке нашли останки ребенка

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : СК РФ
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БАРНАУЛ, 10 авг - РИА Новости. Останки ребёнка нашли в Новоалтайске Алтайского края, следователи предполагают, что это пропавшая 7 лет назад десятилетняя девочка, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю.
По данным местных СМИ, в понедельник местный житель увидел торчащие из реки детские сапоги и вызвал полицию.
"Днем 9 августа 2021 года в реке Черемшанка в городе Новоалтайске обнаружены останки костей и личные вещи человека… Следователями СК для установления личности, в том числе с целью проверки принадлежности костных останков (…) назначен комплекс исследований, в том числе экспертиза ДНК", - говорится в сообщении.
По факту находки организована доследственная проверка.
Десятилетняя девочка пропала в марте 2014 года в Новоалтайске по дороге из школы. Позже в реке Черемшанка нашли её вещи. Полицейские и волонтеры организовали масштабные поиски. Так, чтобы найти ребёнка, несколько раз осушали реку, но это не дало результата. Пропажа девочки вызвала большой общественный резонанс.
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ПроисшествияАлтайский крайНовоалтайскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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