https://ria.ru/20210810/obstrel-1745154997.html

В ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле двух населенных пунктов

В ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле двух населенных пунктов - РИА Новости, 10.08.2021

В ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле двух населенных пунктов

Украинские силовики выпустили во вторник 19 мин калибром 120 миллиметров в направлении двух населённых пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T11:10

2021-08-10T11:10

2021-08-10T11:10

в мире

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

сцкк

коминтерново

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские силовики выпустили во вторник 19 мин калибром 120 миллиметров в направлении двух населённых пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."С 5.55 до 8.20 (совпадает с мск) зафиксировано три обстрела со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённых пунктов Ленинское, Коминтерново и Старомихайловка (окраина Донецка - ред.). Выпущено 19 мин калибром 120 миллиметров, 30 гранат из АГС. Применялось стрелковое вооружение", - сказал представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210810/dnr-1745145464.html

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

коминтерново

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в мире, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, сцкк, коминтерново, ситуация в днр и лнр