https://ria.ru/20210810/nasilie-1745127670.html

Суд отменил приговор экс-росгвардейцу за насилие над ребенком в Перми

Суд отменил приговор экс-росгвардейцу за насилие над ребенком в Перми - РИА Новости, 10.08.2021

Суд отменил приговор экс-росгвардейцу за насилие над ребенком в Перми

Центральный окружной военный суд отменил приговор бывшему военнослужащему Росгвардии, получившему 14 лет колонии строгого режима по делу о насильственных... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T02:24

2021-08-10T02:24

2021-08-10T11:59

происшествия

пермь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ПЕРМЬ, 10 авг - РИА Новости. Центральный окружной военный суд отменил приговор бывшему военнослужащему Росгвардии, получившему 14 лет колонии строгого режима по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, сообщается на сайте судебного органа."Отменен обвинительный приговор по делу по ст. 30 ч.3; ст. 132 ч.1; ст. 132 ч.4 п. б; ст. 139 ч.1] [ст. 132 ч.4 п. б] УК РФ", — указано в электронной картотеке Центрального окружного военного суда. Уточняется, что в конце июля дело было возвращено в нижестоящий суд (в Пермь), дату начала нового разбирательства пока не назначили.В конце апреля Пермский гарнизонный военный суд приговорил бывшего военнослужащего Росгвардии за насильственные действия в отношении ребенка к 14 годам колонии строгого режима (максимальная санкция – 20 лет), штрафу в 20 тысяч рублей, лишив его звания лейтенанта. Также суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевших один миллион рублей. Позднее они обжаловали приговор, посчитав его мягким, и попросили назначить более суровое наказание.Информация о преступлении появилась осенью 2020 года в Telegram-канале "Омбудсмен полиции", где были опубликованы фрагменты составленных правоохранителями документов об инциденте. Указывалось, что обвиняемый затащил в дом 33-летнюю местную жительницу и начал раздевать. Утверждалось, что на крики выбежал ее сын-школьник, и мужчина совершил в отношении него действия сексуального характера.После этого следователи возбудили дело по трем статьям: "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", "Проникновение в жилище" и "Покушение на насильственные действия сексуального характера". Фигурант прошел психиатрическую экспертизу, которая показала его вменяемость.

https://ria.ru/20210806/iznasilovanie-1744685673.html

https://ria.ru/20210804/iznasilovanie-1744310661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)