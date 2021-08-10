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Суд отменил приговор экс-росгвардейцу за насилие над ребенком в Перми
Суд отменил приговор экс-росгвардейцу за насилие над ребенком в Перми - РИА Новости, 10.08.2021
Суд отменил приговор экс-росгвардейцу за насилие над ребенком в Перми
Центральный окружной военный суд отменил приговор бывшему военнослужащему Росгвардии, получившему 14 лет колонии строгого режима по делу о насильственных... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T02:24
2021-08-10T11:59
происшествия
пермь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ПЕРМЬ, 10 авг - РИА Новости. Центральный окружной военный суд отменил приговор бывшему военнослужащему Росгвардии, получившему 14 лет колонии строгого режима по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, сообщается на сайте судебного органа."Отменен обвинительный приговор по делу по ст. 30 ч.3; ст. 132 ч.1; ст. 132 ч.4 п. б; ст. 139 ч.1] [ст. 132 ч.4 п. б] УК РФ", — указано в электронной картотеке Центрального окружного военного суда. Уточняется, что в конце июля дело было возвращено в нижестоящий суд (в Пермь), дату начала нового разбирательства пока не назначили.В конце апреля Пермский гарнизонный военный суд приговорил бывшего военнослужащего Росгвардии за насильственные действия в отношении ребенка к 14 годам колонии строгого режима (максимальная санкция – 20 лет), штрафу в 20 тысяч рублей, лишив его звания лейтенанта. Также суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевших один миллион рублей. Позднее они обжаловали приговор, посчитав его мягким, и попросили назначить более суровое наказание.Информация о преступлении появилась осенью 2020 года в Telegram-канале "Омбудсмен полиции", где были опубликованы фрагменты составленных правоохранителями документов об инциденте. Указывалось, что обвиняемый затащил в дом 33-летнюю местную жительницу и начал раздевать. Утверждалось, что на крики выбежал ее сын-школьник, и мужчина совершил в отношении него действия сексуального характера.После этого следователи возбудили дело по трем статьям: "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", "Проникновение в жилище" и "Покушение на насильственные действия сексуального характера". Фигурант прошел психиатрическую экспертизу, которая показала его вменяемость.
https://ria.ru/20210806/iznasilovanie-1744685673.html
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происшествия, пермь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
02:24 10.08.2021 (обновлено: 11:59 10.08.2021)
 
Суд отменил приговор экс-росгвардейцу за насилие над ребенком в Перми

Суд отменил приговор бывшему военнослужащему Росгвардии за насилие над ребенком в Перми

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкКлетка для обвиняемых в зале cуда
Клетка для обвиняемых в зале cуда - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ПЕРМЬ, 10 авг - РИА Новости. Центральный окружной военный суд отменил приговор бывшему военнослужащему Росгвардии, получившему 14 лет колонии строгого режима по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, сообщается на сайте судебного органа.
"Отменен обвинительный приговор по делу по ст. 30 ч.3; ст. 132 ч.1; ст. 132 ч.4 п. б; ст. 139 ч.1] [ст. 132 ч.4 п. б] УК РФ", — указано в электронной картотеке Центрального окружного военного суда. Уточняется, что в конце июля дело было возвращено в нижестоящий суд (в Пермь), дату начала нового разбирательства пока не назначили.
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 14:26
В Новосибирской области психиатра заподозрили в изнасиловании девушки
В конце апреля Пермский гарнизонный военный суд приговорил бывшего военнослужащего Росгвардии за насильственные действия в отношении ребенка к 14 годам колонии строгого режима (максимальная санкция – 20 лет), штрафу в 20 тысяч рублей, лишив его звания лейтенанта. Также суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевших один миллион рублей. Позднее они обжаловали приговор, посчитав его мягким, и попросили назначить более суровое наказание.
Информация о преступлении появилась осенью 2020 года в Telegram-канале "Омбудсмен полиции", где были опубликованы фрагменты составленных правоохранителями документов об инциденте. Указывалось, что обвиняемый затащил в дом 33-летнюю местную жительницу и начал раздевать. Утверждалось, что на крики выбежал ее сын-школьник, и мужчина совершил в отношении него действия сексуального характера.
После этого следователи возбудили дело по трем статьям: "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", "Проникновение в жилище" и "Покушение на насильственные действия сексуального характера". Фигурант прошел психиатрическую экспертизу, которая показала его вменяемость.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 12:11
В Подмосковье мужчина пойдет под суд за изнасилование дочери сожительницы
 
ПроисшествияПермьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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