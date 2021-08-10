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Глава ФНС рассказал, сколько денег принесет бюджету налог на богатых

Глава ФНС рассказал, сколько денег принесет бюджету налог на богатых - РИА Новости, 10.08.2021

Глава ФНС рассказал, сколько денег принесет бюджету налог на богатых

Поступления в бюджет от повышенного НДФЛ на богатых за 6 месяцев составили почти 29 миллиардов рублей, а за весь 2021 год Федеральная налоговая служба ожидает... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T11:09

2021-08-10T11:09

2021-08-10T11:09

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

михаил мишустин

даниил егоров

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Поступления в бюджет от повышенного НДФЛ на богатых за 6 месяцев составили почти 29 миллиардов рублей, а за весь 2021 год Федеральная налоговая служба ожидает из этого источника 70 миллиардов рублей, заявил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным."Если говорить о ставке НДФЛ, то уже собрано более 29 миллиардов рублей, и в целом мы по году рассчитываем, что выйдем на 70 миллиардов рублей", - сказал Егоров.С этого года НДФЛ в России повышен с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. В отличие от поступлений подоходного налога с базовой ставки, которые направляются в бюджеты регионов, сборы налога на богатых идут в федеральный бюджет."Я хочу напомнить, что эти суммы пойдут на помощь детям с орфанными заболеваниями", - добавил глава ФНС.При этом в законе о бюджете на текущий год и трехлетку дополнительные поступления от повышенного НДФЛ заложены на уровне 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда в 2022 году и 68,5 миллиарда - в 2023 году.

https://ria.ru/20210806/avtomobil-1744770957.html

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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), михаил мишустин, даниил егоров, россия