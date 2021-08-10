Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/nalog-1745154767.html
Глава ФНС рассказал, сколько денег принесет бюджету налог на богатых
Глава ФНС рассказал, сколько денег принесет бюджету налог на богатых - РИА Новости, 10.08.2021
Глава ФНС рассказал, сколько денег принесет бюджету налог на богатых
Поступления в бюджет от повышенного НДФЛ на богатых за 6 месяцев составили почти 29 миллиардов рублей, а за весь 2021 год Федеральная налоговая служба ожидает... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:09
2021-08-10T11:09
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
михаил мишустин
даниил егоров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570508227_0:0:3194:1796_1920x0_80_0_0_11190385eeaf6ee1c808f127df385c50.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Поступления в бюджет от повышенного НДФЛ на богатых за 6 месяцев составили почти 29 миллиардов рублей, а за весь 2021 год Федеральная налоговая служба ожидает из этого источника 70 миллиардов рублей, заявил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным."Если говорить о ставке НДФЛ, то уже собрано более 29 миллиардов рублей, и в целом мы по году рассчитываем, что выйдем на 70 миллиардов рублей", - сказал Егоров.С этого года НДФЛ в России повышен с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. В отличие от поступлений подоходного налога с базовой ставки, которые направляются в бюджеты регионов, сборы налога на богатых идут в федеральный бюджет."Я хочу напомнить, что эти суммы пойдут на помощь детям с орфанными заболеваниями", - добавил глава ФНС.При этом в законе о бюджете на текущий год и трехлетку дополнительные поступления от повышенного НДФЛ заложены на уровне 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда в 2022 году и 68,5 миллиарда - в 2023 году.
https://ria.ru/20210806/avtomobil-1744770957.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570508227_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_86e3b436b7851067832ea0042eac48e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), михаил мишустин, даниил егоров, россия
11:09 10.08.2021
 
Глава ФНС рассказал, сколько денег принесет бюджету налог на богатых

Глава ФНС Егоров: налог на богатых за год принесет бюджету 70 миллиардов рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров во время брифинга
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Поступления в бюджет от повышенного НДФЛ на богатых за 6 месяцев составили почти 29 миллиардов рублей, а за весь 2021 год Федеральная налоговая служба ожидает из этого источника 70 миллиардов рублей, заявил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Если говорить о ставке НДФЛ, то уже собрано более 29 миллиардов рублей, и в целом мы по году рассчитываем, что выйдем на 70 миллиардов рублей", - сказал Егоров.
С этого года НДФЛ в России повышен с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. В отличие от поступлений подоходного налога с базовой ставки, которые направляются в бюджеты регионов, сборы налога на богатых идут в федеральный бюджет.
"Я хочу напомнить, что эти суммы пойдут на помощь детям с орфанными заболеваниями", - добавил глава ФНС.
При этом в законе о бюджете на текущий год и трехлетку дополнительные поступления от повышенного НДФЛ заложены на уровне 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда в 2022 году и 68,5 миллиарда - в 2023 году.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 20:49
В Госдуме предложили снизить налог на автомобили
 
ЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Михаил МишустинДаниил ЕгоровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:16Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров
15:13Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
14:28Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
14:28Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать
14:27Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября
Лента новостейМолния